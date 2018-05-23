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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1741174217431744 Додано: Вів 22 тра, 2018 17:28 Волгарь написав: Подумал может существуют доллары выпущенные казначейством США ?

Только обязательства в виде note/bill/tresuares. США как государство НИКАКИХ обязательств по FEDERAL RESERVE NOTES естественно НЕ НЕСЕТ. Еще 50 лет назад, когда доллар свободно-принудительно обменивался на золото (благодаря чему ЗР США похудели с 21 700 т !!! в 45-ом до 8 200 т) это не имело никакого значения. Сейчас, увы, уже имеет. К тому же, судя по тому как медленно и неохотно из Форт Нокс на родину возвращается турецкое/китайское/немецкое золото, есть основания подозревать, что золотые пассивы (т.е. обязательства) сопоставимы с активами (физическое золото) Только обязательства в виде note/bill/tresuares. США как государство НИКАКИХ обязательств по FEDERAL RESERVE NOTES естественно НЕ НЕСЕТ. Еще 50 лет назад, когда доллар свободно-принудительно обменивался на золото (благодаря чему ЗР США похудели с 21 700 т !!! в 45-ом до 8 200 т) это не имело никакого значения. Сейчас, увы, уже имеет. К тому же, судя по тому как медленно и неохотно из Форт Нокс на родину возвращается турецкое/китайское/немецкое золото, есть основания подозревать, что золотые пассивы (т.е. обязательства) сопоставимы с активами (физическое золото)

Это да. Теоретически одно должно быть , а на деле совсем другое. Что в США, что в России - с ее золотым запасом 3 дефолта на жизни одного поколения только !? Кстати - вот еще очень не ясно с трежерис. Промышленность США - вся в частной собственности ? Тогда как казначейство что-то может гарантировать облигациями ? И куда вкладывает казначейство США деньги - заплаченные покупателями за трежерис?

Это я не понимаю и очень интересный момент. Это да. Теоретически одно должно быть , а на деле совсем другое. Что в США, что в России - с ее золотым запасом 3 дефолта на жизни одного поколения только !? Кстати - вот еще очень не ясно с трежерис. Промышленность США - вся в частной собственности ? Тогда как казначейство что-то может гарантировать облигациями ? И куда вкладывает казначейство США деньги - заплаченные покупателями за трежерис?Это я не понимаю и очень интересный момент. kalinavalera1

Повідомлень: 4356 З нами з: 07.05.11 Подякував: 641 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 09:26 kalinavalera1 написав: gleb написав: kalinavalera1 100 лет-50-20-5 в плане "надежности": Вы сначала определитесь, что Вы называете долларом. Если это банкнота ФРС, в быту называемая "доллар "то никакой надежности у нее нет ибо решением этой же ФРС она может быть изъята из обращения, заменена, и тд. Кроме собственно ФРС такое решение может принять конгресс и Трежери. Если же Вы говорите о долларе США на счету в банке, то -да- он надежен ибо является валютой международных расчетов. Однако, он все же может быть девальвирован, запрещен к обороту в конкретно взятой стране, банк может рухнуть, но сама валюта никуда не денется. В Украине не существует банков , где можно безопасно держать доллары на счету ( я имею в виду солидные суммы а не 10-20К). Так что "надежность" доллара она не для нас с Вами. 100 лет-50-20-5 в плане "надежности": Вы сначала определитесь, что Вы называете долларом. Если это банкнота ФРС, в быту называемая "доллар "то никакой надежности у нее нет ибо решением этой же ФРС она может быть изъята из обращения, заменена, и тд. Кроме собственно ФРС такое решение может принять конгресс и Трежери. Если же Вы говорите о долларе США на счету в банке, то -да- он надежен ибо является валютой международных расчетов. Однако, он все же может быть девальвирован, запрещен к обороту в конкретно взятой стране, банк может рухнуть, но сама валюта никуда не денется. В Украине не существует банков , где можно безопасно держать доллары на счету ( я имею в виду солидные суммы а не 10-20К). Так что "надежность" доллара она не для нас с Вами.



Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ? И то, что они чем-то гарантированы - только на счетах в банках цивилизованных стран? Я не на столько владею темой как вы. Но то, в чем я разобрался - тут я в себе уверен. Я даже не вполне понимаю о чем вы - что это " банкнота ФРС, в быту называемая "доллар " - это вы о наличных долларах обычных ? И то, что они чем-то гарантированы - только на счетах в банках цивилизованных стран? Я не на столько владею темой как вы. Но то, в чем я разобрался - тут я в себе уверен.



Включать блондинку, конечно, можно но не надо переигрывать. Вы типа никогда в руках не держали доллр США и не читали, что на нем написано? Включать блондинку, конечно, можно но не надо переигрывать. Вы типа никогда в руках не держали доллр США и не читали, что на нем написано? gleb Повідомлень: 2657 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 857 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 09:36 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр. gleb Повідомлень: 2657 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 857 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 10:38 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав:

вот хотел сникерс в автомате купить и автоматически посмотрел на монетки - евро то разные, так вот у меня монетки 1905, 1914, 1933, 1937, 1941, 1946 и





Это все очень интересно. Вы только забыли упомянуть, что сто и более лет назад (судя по тогдашней практике) ВСЕ монетки от от полуфранка (а другие, с учетом швейцарского уровня цен вряд ли используются в торговых автоматах) выпускались из серебра достаточно высокой пробы. вот хотел сникерс в автомате купить и автоматически посмотрел на монетки - евро то разные, так вот у меня монетки 1905, 1914, 1933, 1937, 1941, 1946 иЭто все очень интересно.(судя по тогдашней практике) ВСЕ монетки от от полуфранка () выпускались из серебра достаточно высокой пробы.



не сто лет назад а до 1968-1969 года делали из серебра и они до сих пор ходят, серебро же дешевый металл.



и да, мелочь, 5, 10 и 20 рапов (забыл как они называются) тоже ходят. не сто лет назад а до 1968-1969 года делали из серебра и они до сих пор ходят, серебро же дешевый металл.и да, мелочь, 5, 10 и 20 рапов (забыл как они называются) тоже ходят. Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 738 З нами з: 24.07.10 Подякував: 148 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 10:44 hxbbgaf написав: Kripo написав: hxbbgaf написав: Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии. Вернее даже почти всегда после повышения ставки золото растет. Парадокс Гибсона и ожидание инфляции и роста всех ставок, которые надо будет покрывать с печатного станка, в действии.



пффф.... как всегда...

Вот график цены золота - https://fred.stlouisfed.org/series/GOLDPMGBD228NLBM

вот графики ставок - то что фонд решает - https://fred.stlouisfed.org/series/DFEDTAR

и эффективная - https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS

я насчитал 9 периодов повышения ставок

и золото тока в 2 из них росло, понятно что ни по времени ни по динамике нет корреляции... пффф.... как всегда...Вот график цены золота -вот графики ставок - то что фонд решает -и эффективная -я насчитал 9 периодов повышения ставоки золото тока в 2 из них росло, понятно что ни по времени ни по динамике нет корреляции...



Из последних 5 повышений не росло золото после повышения только 1 раз - в мае прошого года. Май, видно, просто идеальный месяц для манипуляций. Плюс сейчас все деньги идут в нефть. Там уже рост почти вдвое за год! То есть скоро остановка и деньги устремятся в драг. металлы, которые всегда начинают очень быстро расти вслед за нефтью. Из последних 5 повышений не росло золото после повышения только 1 раз - в мае прошого года. Май, видно, просто идеальный месяц для манипуляций. Плюс сейчас все деньги идут в нефть. Там уже рост почти вдвое за год! То есть скоро остановка и деньги устремятся в драг. металлы, которые всегда начинают очень быстро расти вслед за нефтью.



не люблю идиотов, и график дал и написал про периоды повышения ставок, так нет же, опять "последние пять раз"...



кого эти "ступеньки - разы" волнуют?!! золото не коррелирует с процессом повышения ставки, не коррелирует с индексом доу-джонса, вернее раньше 3 раза синхронно снижалось и повышалось как "квази-акциия" а в последний кризис вo всех коммодити надули пузырь...



При чем здесь нефть?! не люблю идиотов,и график дал и написал про периоды повышения ставок, так нет же, опять "последние пять раз"...кого эти "ступеньки - разы" волнуют?!! золото не коррелирует с процессом повышения ставки, не коррелирует с индексом доу-джонса, вернее раньше 3 раза синхронно снижалось и повышалось как "квази-акциия" а в последний кризис вo всех коммодити надули пузырь...При чем здесь нефть?! Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 738 З нами з: 24.07.10 Подякував: 148 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 14:11 gleb написав: Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр. Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр.

Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600 Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600 в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1 Richi Повідомлень: 1167 З нами з: 25.09.08 Подякував: 430 раз. Подякували: 372 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 15:19 Richi написав: gleb написав: Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр. Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр.

Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600 Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600

Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так просто

В тайге было бы проще, хотя и небезопасно Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так простоВ тайге было бы проще, хотя и небезопасно gleb Повідомлень: 2657 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 857 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 17:42 Kripo написав: hxbbgaf написав: Из последних 5 повышений не росло золото после повышения только 1 раз - в мае прошого года. Май, видно, просто идеальный месяц для манипуляций. Плюс сейчас все деньги идут в нефть. Там уже рост почти вдвое за год! То есть скоро остановка и деньги устремятся в драг. металлы, которые всегда начинают очень быстро расти вслед за нефтью. Из последних 5 повышений не росло золото после повышения только 1 раз - в мае прошого года. Май, видно, просто идеальный месяц для манипуляций. Плюс сейчас все деньги идут в нефть. Там уже рост почти вдвое за год! То есть скоро остановка и деньги устремятся в драг. металлы, которые всегда начинают очень быстро расти вслед за нефтью.



не люблю идиотов, и график дал и написал про периоды повышения ставок, так нет же, опять "последние пять раз"...



кого эти "ступеньки - разы" волнуют?!! золото не коррелирует с процессом повышения ставки, не коррелирует с индексом доу-джонса, вернее раньше 3 раза синхронно снижалось и повышалось как "квази-акциия" а в последний кризис вo всех коммодити надули пузырь...



При чем здесь нефть?! не люблю идиотов,и график дал и написал про периоды повышения ставок, так нет же, опять "последние пять раз"...кого эти "ступеньки - разы" волнуют?!! золото не коррелирует с процессом повышения ставки, не коррелирует с индексом доу-джонса, вернее раньше 3 раза синхронно снижалось и повышалось как "квази-акциия" а в последний кризис вo всех коммодити надули пузырь...При чем здесь нефть?!

Все коррелирует, как только повышают ставку, золото разворачивается вверх и его не могут удержать даже манипуляциями. Когда-то, конечно, киданут всех и скажут, что бумажное золото отныне ничего не стоит, но то другой вопрос. Поэтому надо тарить физическое.

Нефть при том, что открой многолетний график нефти и золота с 60-х годов, раззуй глаза и посмотри на почти полное совпадение с лагом в несколько месяцев!

Не буду отвечать на хамство! Все коррелирует, как только повышают ставку, золото разворачивается вверх и его не могут удержать даже манипуляциями. Когда-то, конечно, киданут всех и скажут, что бумажное золото отныне ничего не стоит, но то другой вопрос. Поэтому надо тарить физическое.Нефть при том, что открой многолетний график нефти и золота с 60-х годов, раззуй глаза и посмотри на почти полное совпадение с лагом в несколько месяцев!Не буду отвечать на хамство! hxbbgaf Повідомлень: 19784 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1878 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 17:45 gleb написав: Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так просто

В тайге было бы проще, хотя и небезопасно Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так простоВ тайге было бы проще, хотя и небезопасно

Та, не будет никаких проблем, скупать всегда найдется кому, вот с продажей может быть сложнее, уже сложнее, слитков в банках просто нет. Та, не будет никаких проблем, скупать всегда найдется кому, вот с продажей может быть сложнее, уже сложнее, слитков в банках просто нет. hxbbgaf Повідомлень: 19784 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1878 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1741174217431744 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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