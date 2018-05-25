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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1742174317441745
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  jabba написав:Вот мне интересно где наш миллионер меняет доллары начиная с мелких сумм 2-3 пачки не говоря уже за пару-тройку кирпичей. Неужели в банке?

Обычный ход - когда 100 долларов поменять на текущие нужды - типа - на продукты - это 2600гр. А слитки - самые ходовые - распространенные 50 или 100 - это суммы на много больше. Соответственно и риск на много больше. Хотелось бы в банке - спокойнее и надежнее.
kalinavalera1
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