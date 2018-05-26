Додано: Нед 27 тра, 2018 17:14

gleb написав: Richi написав: gleb написав: Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр. Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр.

Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600 Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600

Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так просто

В тайге было бы проще, хотя и небезопасно Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так простоВ тайге было бы проще, хотя и небезопасно

Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать