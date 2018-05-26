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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:37
jabba написав:
Вот мне интересно где наш миллионер меняет доллары начиная с мелких сумм 2-3 пачки не говоря уже за пару-тройку кирпичей. Неужели в банке?
Обычный ход - когда 100 долларов поменять на текущие нужды - типа - на продукты - это 2600гр. А слитки - самые ходовые - распространенные 50 или 100 - это суммы на много больше. Соответственно и риск на много больше. Хотелось бы в банке - спокойнее и надежнее.
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kalinavalera1
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Додано: Суб 26 тра, 2018 20:10
50 и 100 грамм - это больше 50 000 гривен, там уже документы будут требовать, так что ходовые меньше.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:14
gleb написав: Richi написав: gleb написав:
Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр.
Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600
Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так просто
В тайге было бы проще, хотя и небезопасно
Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.
Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Richi
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:33
Щас бы из Украины (где рынок наличного золота и серебра крайне развит - можно по высокой цене продать почти все, что угодно, от самопальных слитков неизвестной пробы или бабушкиных коронок и до гранулы, слитков известных производителей) ехать что-то продавать в Польшу и, тем более, Беларусь.
В Украине ваши бруски купят за долл. нал по цене биржи без проблем, а в Польше за злотые за хрен знает каким дисконтом. Не говоря уже про Рашку или Беларусь. Умные люди оттуда сюда везут и тут скидывают
А то все хотят европейский офис с видом на Майдан и 10 кругами охраны, но чтоб без документов и по конской цене.
Последнее время, кстати, все чаще вижу людей, меняющих в обычных обменниках "возле метро" овер 5 штук зелени без всяких траблов. Приходит, к примеру, женщина, достает из сумочки пачку, а обратно несколько пачек складывает. А тут несчастных сто грамм, ценой в 4 косаря.
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smdtranz
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:56
smdtranz написав:
Щас бы из Украины (где рынок наличного золота и серебра крайне развит - можно по высокой цене продать почти все, что угодно, от самопальных слитков неизвестной пробы или бабушкиных коронок и до гранулы, слитков известных производителей) ехать что-то продавать в Польшу и, тем более, Беларусь.
В Украине ваши бруски купят за долл. нал по цене биржи без проблем, а в Польше за злотые за хрен знает каким дисконтом. Не говоря уже про Рашку или Беларусь. Умные люди оттуда сюда везут и тут скидывают
А то все хотят европейский офис с видом на Майдан и 10 кругами охраны, но чтоб без документов и по конской цене.
Последнее время, кстати, все чаще вижу людей, меняющих в обычных обменниках "возле метро" овер 5 штук зелени без всяких траблов. Приходит, к примеру, женщина, достает из сумочки пачку, а обратно несколько пачек складывает. А тут несчастных сто грамм, ценой в 4 косаря.
Да вы шутник - как всегда. Могу себе представить дамочку - которая на виду у потока прохожих - пересчитывает 140 тысяч гривен. Такая куча бумаги не поместится на дощечке- на подставке для денег у окошка обменника и разлетится по улице. Кстати на глазах голодных прохожих, которым за такую сумму нужно пахать - лет 5 - при том не есть - не пить ? Вы как всегда - со своим "скриншотом".... в колбасный ряд.
Мне в банкомате уличном - неудобно, если нужно получить тысяч 8 украинских денег - пересчитывать на глазах прохожих, тем более "в зубах" 3 карты пластиковых. А 140 000 тут нужны сопровождающие даже. Если деньги не краденые конечно - сами подумайте - сколько в них вложено труда ? Деньги уважать нужно - в них труд вложен. И кто к своему труду относиться наплевательски будет ?
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kalinavalera1
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Додано: Нед 27 тра, 2018 19:28
kalinavalera1
А их никто и не пересчитывает - для этого там стоит машинка. Она считает не только количество купюр, но и номинал, и отображает полную сумму. То есть, после прокатки нужно сверить число в квитанции и на экране, и если совпадает, то все ок. Или в банке вы будете 7 пачек вручную полчаса мурыжить?
Ну и не на глазах, все-таки, обменник в каком-то помещении типа магазина обычно.
Особенно про пересчет денег после банкомата порадовало
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smdtranz
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Додано: Нед 27 тра, 2018 20:03
smdtranz
Что машинка пересчитала - видит только кассир, клиент не видит.
Конечно буду мурыжить! Возле метро - там не магазины - там окошко в стене рядом с магазином. Кстати было дело - с одной кассиркой - тоже хотела чтоб я не "мурыжил"! Но я настойчиво стал мурыжить. Разница на 1000 гривен, тогда это было 200 долларов.
После банкомата нужно не только пересчитывать, и у него глюки бывают. Еще нужно 3 карты по очереди засовывать и не один раз. У вас в банкоматах никогда не было глюков ? Каточки ваши тумба зеленая не глотала ? Наверное кредитки ваши не вкусные ? А глазки тусклые - унылые? Если вам вместо Солнца его скриншот светит? А у меня глаз "блестит" - тумба от него чумеет
! Это шутки , но деньги любят счет и аккуратность.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Нед 27 тра, 2018 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: Нед 27 тра, 2018 20:07
Richi простите как сейчас нелегально вывезти килограмм? я вот не знаю. например германия. на любой таможне металлоискатель
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Nickmess
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Додано: Нед 27 тра, 2018 20:09
kalinavalera1 экспресс банк при мне мужик сдавал 300 грамм в общей очереди с пенсионерами за спиной. которые возмущались что очень долго. не достаточно большая сумма что б в отдельную кабинку отвести ( она есть)
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Nickmess
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Додано: Нед 27 тра, 2018 20:21
Nickmess написав:kalinavalera1
экспресс банк при мне мужик сдавал 300 грамм в общей очереди с пенсионерами за спиной. которые возмущались что очень долго. не достаточно большая сумма что б в отдельную кабинку отвести ( она есть)
Ужас! Если вы настоите - на счет кабинки - отведут в кабинку. У меня такое было , когда настоял. У меня еще был случай - когда даже закрыли отделение банка ( не по моей инициативе) - в котором не было кабинки. Сумма была большая - но не так чтоб - огромная. А пенсионеров попросили прийти попозже - через 1 час. Это нормально.
Человек пишет не серьезный какой-то. Машинка деньги считает для кассира - я же со своей машинкой не приду в банк? И в кассу он меня не впустит! Да и близорукий я на 2-3 метра мелкие цифры не вижу. Настаивать нужно. Я не хочу, что бы прохожие видели что у меня в сумке даже 8000 гривен. Тем более 100 000. Имею право. У нас пока еще не полная безопасность.
Деньги любят тишину.
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kalinavalera1
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