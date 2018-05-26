Додано: Нед 27 тра, 2018 20:21

Nickmess написав: kalinavalera1 экспресс банк при мне мужик сдавал 300 грамм в общей очереди с пенсионерами за спиной. которые возмущались что очень долго. не достаточно большая сумма что б в отдельную кабинку отвести ( она есть) экспресс банк при мне мужик сдавал 300 грамм в общей очереди с пенсионерами за спиной. которые возмущались что очень долго. не достаточно большая сумма что б в отдельную кабинку отвести ( она есть)

Ужас! Если вы настоите - на счет кабинки - отведут в кабинку. У меня такое было , когда настоял. У меня еще был случай - когда даже закрыли отделение банка ( не по моей инициативе) - в котором не было кабинки. Сумма была большая - но не так чтоб - огромная. А пенсионеров попросили прийти попозже - через 1 час. Это нормально.Человек пишет не серьезный какой-то. Машинка деньги считает для кассира - я же со своей машинкой не приду в банк? И в кассу он меня не впустит! Да и близорукий я на 2-3 метра мелкие цифры не вижу. Настаивать нужно. Я не хочу, что бы прохожие видели что у меня в сумке даже 8000 гривен. Тем более 100 000. Имею право. У нас пока еще не полная безопасность.Деньги любят тишину.