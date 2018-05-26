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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1743174417451746
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:47

kalinavalera1 во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел
Nickmess
 
Повідомлень: 3398
З нами з: 16.12.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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  #<1 ... 1743174417451746
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