Nickmess написав:kalinavalera1
во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел
Нет. Машинка за загородкой - повернута - может и можно изловчиться и заглянуть? но вряд ли . Если бы кассир сидел спиной к клиенту и лицом к машинке - то да. А так как кассир сидит лицом к клиенту - а машинка лицом к нему .... Ну не знаю под особым странным углом может что-то можно рассмотреть - но я близорукий.
Кстати - Видел реально расследование и видеозпись - (было не со мной) кассирша в момент передачи денег не заметно засовывала часть купюр под пластину в окошке выдачи . На видео ничего не заметно, пока тут же эту пластину не сдвигают. Купюры нижние, чаще одна-две - туда сами как бы "соскальзывали". И брал клиент уже только часть денег.