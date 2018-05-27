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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1743174417451746
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:47

kalinavalera1 во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:52

  Nickmess написав:kalinavalera1 во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел

Нет. Машинка за загородкой - повернута - может и можно изловчиться и заглянуть? но вряд ли . Если бы кассир сидел спиной к клиенту и лицом к машинке - то да. А так как кассир сидит лицом к клиенту - а машинка лицом к нему .... Ну не знаю под особым странным углом может что-то можно рассмотреть - но я близорукий.
Кстати - Видел реально расследование и видеозпись - (было не со мной) кассирша в момент передачи денег не заметно засовывала часть купюр под пластину в окошке выдачи . На видео ничего не заметно, пока тут же эту пластину не сдвигают. Купюры нижние, чаще одна-две - туда сами как бы "соскальзывали". И брал клиент уже только часть денег.
kalinavalera1
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  #<1 ... 1743174417451746
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