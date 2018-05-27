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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:52
Ха! Вы знаете как во всех банках ? И даже как во всех обменниках ? У нас окошко на людную улицу - 30 см Х 30 см в стене - обменник. Это окошко на уровне рук кассира. Видны только руки , и то не ясно.
Нет. Машинка за загородкой всегда - повернута в идеале под 90 градусов - больше никак, иначе кассир ничего сам не увидит, может и можно изловчиться и заглянуть? но вряд ли . Если бы кассир сидел спиной к клиенту и лицом к машинке - то да. А так как кассир сидит лицом к клиенту - а машинка лицом к нему .... Ну не знаю под особым странным углом может что-то можно рассмотреть - но я близорукий.
Кстати - Видел реально расследование и видеозпись - (было не со мной) кассирша в момент передачи денег демонстративно их считала - а потом не заметно засовывала часть купюр под пластину в окошке выдачи . На видео ничего не заметно, пока тут же на видео эту пластину не сдвигают. Купюры нижние, чаще одна-две - куда кассирша их клала - туда почти сами как бы "соскальзывали". И брал клиент уже только часть денег.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:19
В Белоруссии банки принимают слитки ТОЛЬКО с логотипом Нацбанка РБ!
Имейте ввиду, кто надеется там сдавать...
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