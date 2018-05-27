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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 27 тра, 2018 20:47
kalinavalera1 во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел
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Nickmess
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Додано: Нед 27 тра, 2018 22:52
Nickmess написав:kalinavalera1
во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел
Ха! Вы знаете как во всех банках ? И даже как во всех обменниках ? У нас окошко на людную улицу - 30 см Х 30 см в стене - обменник. Это окошко на уровне рук кассира. Видны только руки , и то не ясно.
Нет. Машинка за загородкой всегда - повернута в идеале под 90 градусов - больше никак, иначе кассир ничего сам не увидит, может и можно изловчиться и заглянуть? но вряд ли . Если бы кассир сидел спиной к клиенту и лицом к машинке - то да. А так как кассир сидит лицом к клиенту - а машинка лицом к нему .... Ну не знаю под особым странным углом может что-то можно рассмотреть - но я близорукий.
Кстати - Видел реально расследование и видеозпись - (было не со мной) кассирша в момент передачи денег демонстративно их считала - а потом не заметно засовывала часть купюр под пластину в окошке выдачи . На видео ничего не заметно, пока тут же на видео эту пластину не сдвигают. Купюры нижние, чаще одна-две - куда кассирша их клала - туда почти сами как бы "соскальзывали". И брал клиент уже только часть денег.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 28 тра, 2018 07:19
Richi написав: gleb написав: Richi написав:
Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600
Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так просто
В тайге было бы проще, хотя и небезопасно
Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.
Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать
В Белоруссии банки принимают слитки ТОЛЬКО с логотипом Нацбанка РБ!
Имейте ввиду, кто надеется там сдавать...
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Алень
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Додано: Пон 28 тра, 2018 07:46
Алень написав:
Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.
Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать
В Белоруссии банки принимают слитки ТОЛЬКО с логотипом Нацбанка РБ!
Имейте ввиду, кто надеется там сдавать...[/quote]
черный рынок никто не отменял
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Додано: Пон 28 тра, 2018 09:32
Nickmess написав:Richi
простите как сейчас нелегально вывезти килограмм? я вот не знаю. например германия. на любой таможне металлоискатель
чего?
в автобус сядьте, и не дергайтесь.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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