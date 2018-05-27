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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1743174417451746 Додано: Нед 27 тра, 2018 20:47 kalinavalera1 во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел Nickmess Повідомлень: 3398 З нами з: 16.12.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 тра, 2018 22:52 Nickmess написав: kalinavalera1 во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел

Ха! Вы знаете как во всех банках ? И даже как во всех обменниках ? У нас окошко на людную улицу - 30 см Х 30 см в стене - обменник. Это окошко на уровне рук кассира. Видны только руки , и то не ясно.



Нет. Машинка за загородкой всегда - повернута в идеале под 90 градусов - больше никак, иначе кассир ничего сам не увидит, может и можно изловчиться и заглянуть? но вряд ли . Если бы кассир сидел спиной к клиенту и лицом к машинке - то да. А так как кассир сидит лицом к клиенту - а машинка лицом к нему .... Ну не знаю под особым странным углом может что-то можно рассмотреть - но я близорукий.

Кстати - Видел реально расследование и видеозпись - (было не со мной) кассирша в момент передачи денег демонстративно их считала - а потом не заметно засовывала часть купюр под пластину в окошке выдачи . На видео ничего не заметно, пока тут же на видео эту пластину не сдвигают. Купюры нижние, чаще одна-две - куда кассирша их клала - туда почти сами как бы "соскальзывали". И брал клиент уже только часть денег. Ха! Вы знаете как во всех банках ? И даже как во всех обменниках ? У нас окошко на людную улицу - 30 см Х 30 см в стене - обменник. Это окошко на уровне рук кассира. Видны только руки , и то не ясно.Нет. Машинка за загородкой всегда - повернута в идеале под 90 градусов - больше никак, иначе кассир ничего сам не увидит, может и можно изловчиться и заглянуть? но вряд ли . Если бы кассир сидел спиной к клиенту и лицом к машинке - то да. А так как кассир сидит лицом к клиенту - а машинка лицом к нему .... Ну не знаю под особым странным углом может что-то можно рассмотреть - но я близорукий.Кстати - Видел реально расследование и видеозпись - (было не со мной) кассирша в момент передачи денег демонстративно их считала - а потом не заметно засовывала часть купюр под пластину в окошке выдачи . На видео ничего не заметно, пока тут же на видео эту пластину не сдвигают. Купюры нижние, чаще одна-две - куда кассирша их клала - туда почти сами как бы "соскальзывали". И брал клиент уже только часть денег. kalinavalera1

Повідомлень: 4400 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 07:19 Richi написав: gleb написав: Richi написав: Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600 Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600

Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так просто

В тайге было бы проще, хотя и небезопасно Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так простоВ тайге было бы проще, хотя и небезопасно

Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.

Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать

В Белоруссии банки принимают слитки ТОЛЬКО с логотипом Нацбанка РБ!

Имейте ввиду, кто надеется там сдавать... В Белоруссии банки принимают слитки ТОЛЬКО с логотипом Нацбанка РБ!Имейте ввиду, кто надеется там сдавать... Алень Повідомлень: 21 З нами з: 09.10.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 07:46 Алень написав: Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.

Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать

В Белоруссии банки принимают слитки ТОЛЬКО с логотипом Нацбанка РБ!

Имейте ввиду, кто надеется там сдавать...[/quote]

черный рынок никто не отменял В Белоруссии банки принимают слитки ТОЛЬКО с логотипом Нацбанка РБ!Имейте ввиду, кто надеется там сдавать...[/quote]черный рынок никто не отменял Lion+ Повідомлень: 1648 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 09:32 Nickmess написав: Richi простите как сейчас нелегально вывезти килограмм? я вот не знаю. например германия. на любой таможне металлоискатель простите как сейчас нелегально вывезти килограмм? я вот не знаю. например германия. на любой таможне металлоискатель



чего?



в автобус сядьте, и не дергайтесь. чего?в автобус сядьте, и не дергайтесь. Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 742 З нами з: 24.07.10 Подякував: 151 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 11:15 Kripo написав: Nickmess написав: Richi простите как сейчас нелегально вывезти килограмм? я вот не знаю. например германия. на любой таможне металлоискатель простите как сейчас нелегально вывезти килограмм? я вот не знаю. например германия. на любой таможне металлоискатель



чего?



в автобус сядьте, и не дергайтесь. чего?в автобус сядьте, и не дергайтесь.

Очень дельный совет - привезти кг золота на 43 000 долларов, купив билет за 40 ЕВРО.

Может, все-таки , проще - с такими деньгами работать на зарубежных рынках золота, будучи не ИНВЕСТОРОМ, а ТРЕЙДЕРОМ, зарабатывая каждый день? Очень дельный совет - привезти кг золота на 43 000 долларов, купив билет за 40 ЕВРО.Может, все-таки , проще - с такими деньгами работать на зарубежных рынках золота, будучи не ИНВЕСТОРОМ, а ТРЕЙДЕРОМ, зарабатывая каждый день? Волгарь Повідомлень: 4888 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1743174417451746 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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