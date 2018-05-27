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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1743174417451746
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:47

kalinavalera1 во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:52

  Nickmess написав:kalinavalera1 во всех банках машинку поворачивают что б клиент видел

Ха! Вы знаете как во всех банках ? И даже как во всех обменниках ? У нас окошко на людную улицу - 30 см Х 30 см в стене - обменник. Это окошко на уровне рук кассира. Видны только руки , и то не ясно.

Нет. Машинка за загородкой всегда - повернута в идеале под 90 градусов - больше никак, иначе кассир ничего сам не увидит, может и можно изловчиться и заглянуть? но вряд ли . Если бы кассир сидел спиной к клиенту и лицом к машинке - то да. А так как кассир сидит лицом к клиенту - а машинка лицом к нему .... Ну не знаю под особым странным углом может что-то можно рассмотреть - но я близорукий.
Кстати - Видел реально расследование и видеозпись - (было не со мной) кассирша в момент передачи денег демонстративно их считала - а потом не заметно засовывала часть купюр под пластину в окошке выдачи . На видео ничего не заметно, пока тут же на видео эту пластину не сдвигают. Купюры нижние, чаще одна-две - куда кассирша их клала - туда почти сами как бы "соскальзывали". И брал клиент уже только часть денег.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:19

  Richi написав:
  gleb написав:
  Richi написав:Не в тайге живем ... До Белоруссии - 200 км. До Европы 600

Справедливо. Но 1) его нужно декларировать 2) сегодня вывоз до 500 гр без проблем, а завтра? 3) в Белоруссии Вы получите несколько кило зайчиков и что с ними делать 4) в ЕС в некоторых странах присутствует НДС на ввоз + возможны налоги от продажи. Не все так просто :(
В тайге было бы проще, хотя и небезопасно

Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.
Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать :)

В Белоруссии банки принимают слитки ТОЛЬКО с логотипом Нацбанка РБ!
Имейте ввиду, кто надеется там сдавать...
Алень
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:46

  Алень написав:Если и начнут, то с валюты. Относительно НДС - не знаю, не сталкивался. Относительно зайчиков - проблем нет. Когда у нас были проблемы с валютой, то я просто позвонил по телефону в гомельский банк, заказал валюту, приехал и снял с карты. Единственный ``подводный камень`` был - это карта MasterCard. Выяснилось что не все банки с ней работают и мне посоветовали банк, дано номер телефона, приняли заявку, записали ... Так что перевести зайчики в доллары не должно быть проблемой.
Глеб, все у Вас хорошо, но Вы пытаетесь играть по правилам с теми у кого нет правил. Так Вы проиграете по определению. Если нам, вопреки всем законам, запретят вывоз - будем делать это нелегально. Главное, было бы с чем работать :)

В Белоруссии банки принимают слитки ТОЛЬКО с логотипом Нацбанка РБ!
Имейте ввиду, кто надеется там сдавать...[/quote]
черный рынок никто не отменял
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:32

  Nickmess написав:Richi простите как сейчас нелегально вывезти килограмм? я вот не знаю. например германия. на любой таможне металлоискатель


чего? :shock:

в автобус сядьте, и не дергайтесь.
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:15

  Kripo написав:
  Nickmess написав:Richi простите как сейчас нелегально вывезти килограмм? я вот не знаю. например германия. на любой таможне металлоискатель


чего? :shock:

в автобус сядьте, и не дергайтесь.

Очень дельный совет - привезти кг золота на 43 000 долларов, купив билет за 40 ЕВРО.
Может, все-таки , проще - с такими деньгами работать на зарубежных рынках золота, будучи не ИНВЕСТОРОМ, а ТРЕЙДЕРОМ, зарабатывая каждый день?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:45

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Очень дельный совет - привезти кг золота на 43 000 долларов, купив билет за 40 ЕВРО.

Чем меньше вы будете привлекать к себе внимания - тем спокойнее доедете и все довезете. На сколько я знаю ювелиры спокойно ездят даже в автобусах украинских с билетом 100 гр. . Главное, что бы никто не знал ,что они везут. Одеваются только специально в путь очень бедненько. Прямой связи между ценой билета и безопасностью туриста - нет.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:57

Прямой связи между ценой билета и безопасностью туриста - нет.

Безусловно. Но в конечном счете цель подобной поездки - заработать денег.
Согласитесь, что если у человека есть 40 000 + долларов для покупки золота, то гораздо проще - НИКУДА НЕ ЕЗДИТЬ, даже при почти полном отсутствии в стране таких механизмов как биржа. Ведь есть представительства зарубежных бирж (вроде NYSE, LME), где с такими деньгами вполне можно работать, например по нефти (где цены ежедневно меняются на 2-3%), или, при желании - по золоту.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:34

  Волгарь написав:
Прямой связи между ценой билета и безопасностью туриста - нет.

Безусловно. Но в конечном счете цель подобной поездки - заработать денег.
Согласитесь, что если у человека есть 40 000 + долларов для покупки золота, то гораздо проще - НИКУДА НЕ ЕЗДИТЬ, даже при почти полном отсутствии в стране таких механизмов как биржа. Ведь есть представительства зарубежных бирж (вроде NYSE, LME), где с такими деньгами вполне можно работать, например по нефти (где цены ежедневно меняются на 2-3%), или, при желании - по золоту.

Теоретически вы правы. Но как оно на практике ? Я про трейдинг мало что знаю - в первом приближении - часто деньги даже если удастся их заработать - проблема вывести на свои счета. Ничего не могу вам сказать. Я к трейдингу отношусь с недоверием. По сути трейдинга свои деньги нужно доверить третьим лицам. Отзывы есть не очень.... И риск не оправданно велик по сути самих торгов ?
Золотые жуки - другой склад характера - привлекает надежность капиталовложений в первую очередь.
kalinavalera1
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  #<1 ... 1743174417451746
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