RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1744174517461747
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:А биржа в самом простейшем случае позволяет усреднить портфель - 1500+1300/2=1400.
И тогда можно выйти из западни намного раньше.


https://www.onvista.de/aktien/Gazprom-A ... 3682872078

поподробней можно? как вы например усредняете свой газпром? вот цена акций в долларах падает, вы брали по 19$, потом было 5$, потом 11$, сейчас 4$, и вы рассказываете что вы по ним типа диведенты получаете, так как вы конкретно из этой западни вышли?!

по автобусу - это не шутка, в самолете человек через металлоискатель идет, а багаж просвечивают, хреново правда, я как то раз в ручной клади 70к€ провез, но не суть, а поезд (сейчас их правда нет) не проверишь вообще, и на проверку в автобусе можно ну очень редко нарваться, и даже в этом случае проверка поверхностная. Cобаки ищут взрывчатку и наркотики а в багаже спиртное, сигареты и детское питание- колбасу шарят.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 745
З нами з: 24.07.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:49

поподробней можно? как вы например усредняете свой газпром? вот цена акций в долларах падает, вы брали по 19$, потом было 5$, потом 11$, сейчас 4$, и вы рассказываете что вы по ним типа диведенты получаете, так как вы конкретно из этой западни вышли?!

Я начал давно - в марте нулевого, и покупал по 10-50 при курсе 30. Дороже чем по 45 руб. при курсе 28 (точно не помню) у меня в пакете их точно нет.
А дивиденды - да, по 7 рублей на акцию (примерно 1,5 млн. чистыми, после уплаты налогов)получу в середине августа. И получаю (чуть больше, чуть меньше) уже который год. Все инвестиции давным-давно окупились. Повторюсь - 10 лет назад МОГ продать по 15 долларов за штуку, но поверил Медведеву...
по автобусу - это не шутка, в самолете человек через металлоискатель идет, а багаж просвечивают, хреново правда, я как то раз в ручной клади 70к€ провез, но не суть, а поезд (сейчас их правда нет) не проверишь вообще, и на проверку в автобусе можно ну очень редко нарваться, и даже в этом случае проверка поверхностная. Cобаки ищут взрывчатку и наркотики а в багаже спиртное, сигареты и детское питание- колбасу шарят.

Это все ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, но... Просто расскажите аборигенам (немцам), как один человек приехал на автобусе в Германию продавать кг золота (и поясните, что это - НЕ ШУТКА). А потом, ради интереса, опишите их реакцию...
Волгарь
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:23

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Просто расскажите аборигенам (немцам), как один человек приехал на автобусе в Германию продавать кг золота (и поясните, что это - НЕ ШУТКА). А потом, ради интереса, опишите их реакцию...


если честно, насрать будет немцам на чем там человек приехал, тут к покупателям бу машин уже давно привыкли, 28 лет уже чуваки с автобусов заходят к продаванам и из грязных рюкзаков бабло наличкой дoстают. Конечно без знания контактов официально не продать, но минимально подготовившись можно все сделать, а если есть проба, или монета известная или слиток нормальный то нет как бы и проблем. Сам я продавал инвестеционные немецкие монеты "сто еврo" 100 euro goldmünze через ебай (лот потом снимаешь, чтобы ебаю не платить), приехал чувак с полной машиной икон и церковной утвари, весы в машине, пачка бабла, все...

ладно, без подколок про ваши виртуальные миллионы, как надо понимать "усредняться" на падающем рынке? вместо того чтобы выйти по стоплосу и зафиксить свой минус а потом ждать когда зайти, или ивестировать во что то другое, вы предлагаете докупить еще, чтобы на отскоке или если тренд изменится выйти в 0 быстрее? Не обман ли это себя любимого?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 745
З нами з: 24.07.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 15:47

вместо того чтобы выйти по стоплосу и зафиксить свой минус а потом ждать когда зайти, или ивестировать во что то другое, вы предлагаете докупить еще, чтобы на отскоке или если тренд изменится выйти в 0 быстрее? Не обман ли это себя любимого?!

Я говорю о конкретном рынке - ЗОЛОТА. Который в теме будируют, видимо, купившие физическое золото значительно дороже его теперешних значений. К сожалению, они могут ждать, пока рынок снова выйдет на уровень 1800+ едва ли не декаду.
Следуя Вашей логике, можно зафиксировать убыток в 200-300-400 долларов на унцию. Причем в условиях Украины можно это сделать ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИ
Следуя моей - купить на 1 унцию, ранее купленную, например, по 1500, 2 унции по 1300, тогда средняя цена будет 1366, и при удачном раскладе можно отыграть потери уже в этом году.
Усреднение пакета - стандартная практика.
Насчет всего остального - не буду спорить. Несомненно, на сером (а тем более черном) рынке в Германии, ГДЕ ЗАПРАВЛЯЮТ НЕ НЕМЦЫ, можно купить и продать все (особенно, если для страховки положить в карман ВОЛЫНУ). Но простите, этот форум немного о другом.
Волгарь
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1744174517461747
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.