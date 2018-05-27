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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1744174517461747 Додано: Пон 28 тра, 2018 14:27 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: А биржа в самом простейшем случае позволяет усреднить портфель - 1500+1300/2=1400.

И тогда можно выйти из западни намного раньше. А биржа в самом простейшем случае позволяет усреднить портфель - 1500+1300/2=1400.И тогда можно выйти из западни намного раньше.



https://www.onvista.de/aktien/Gazprom-A ... 3682872078



поподробней можно? как вы например усредняете свой газпром? вот цена акций в долларах падает, вы брали по 19$, потом было 5$, потом 11$, сейчас 4$, и вы рассказываете что вы по ним типа диведенты получаете, так как вы конкретно из этой западни вышли?!



по автобусу - это не шутка, в самолете человек через металлоискатель идет, а багаж просвечивают, хреново правда, я как то раз в ручной клади 70к€ провез, но не суть, а поезд (сейчас их правда нет) не проверишь вообще, и на проверку в автобусе можно ну очень редко нарваться, и даже в этом случае проверка поверхностная. Cобаки ищут взрывчатку и наркотики а в багаже спиртное, сигареты и детское питание- колбасу шарят. поподробней можно? как вы например усредняете свой газпром? вот цена акций в долларах падает, вы брали по 19$, потом было 5$, потом 11$, сейчас 4$, и вы рассказываете что вы по ним типа диведенты получаете, так как вы конкретно из этой западни вышли?!по автобусу - это не шутка, в самолете человек через металлоискатель идет, а багаж просвечивают, хреново правда, я как то раз в ручной клади 70к€ провез, но не суть, а поезд (сейчас их правда нет) не проверишь вообще, и на проверку в автобусе можно ну очень редко нарваться, и даже в этом случае проверка поверхностная. Cобаки ищут взрывчатку и наркотики а в багаже спиртное, сигареты и детское питание- колбасу шарят. Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 745 З нами з: 24.07.10 Подякував: 151 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 14:49 поподробней можно? как вы например усредняете свой газпром? вот цена акций в долларах падает, вы брали по 19$, потом было 5$, потом 11$, сейчас 4$, и вы рассказываете что вы по ним типа диведенты получаете, так как вы конкретно из этой западни вышли?!

Я начал давно - в марте нулевого, и покупал по 10-50 при курсе 30. Дороже чем по 45 руб. при курсе 28 (точно не помню) у меня в пакете их точно нет.

А дивиденды - да, по 7 рублей на акцию (примерно 1,5 млн. чистыми, после уплаты налогов)получу в середине августа. И получаю (чуть больше, чуть меньше) уже который год. Все инвестиции давным-давно окупились. Повторюсь - 10 лет назад МОГ продать по 15 долларов за штуку, но поверил Медведеву...

по автобусу - это не шутка, в самолете человек через металлоискатель идет, а багаж просвечивают, хреново правда, я как то раз в ручной клади 70к€ провез, но не суть, а поезд (сейчас их правда нет) не проверишь вообще, и на проверку в автобусе можно ну очень редко нарваться, и даже в этом случае проверка поверхностная. Cобаки ищут взрывчатку и наркотики а в багаже спиртное, сигареты и детское питание- колбасу шарят.

Это все ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, но... Просто расскажите аборигенам (немцам), как один человек приехал на автобусе в Германию продавать кг золота (и поясните, что это - НЕ ШУТКА). А потом, ради интереса, опишите их реакцию... Я начал давно - в марте нулевого, и покупал по 10-50 при курсе 30. Дороже чем по 45 руб. при курсе 28 (точно не помню) у меня в пакете их точно нет.А дивиденды - да, по 7 рублей на акцию (примерно 1,5 млн. чистыми, после уплаты налогов)получу в середине августа. И получаю (чуть больше, чуть меньше) уже который год. Все инвестиции давным-давно окупились. Повторюсь - 10 лет назад МОГ продать по 15 долларов за штуку, но поверил Медведеву...Это все ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, но... Просто расскажите аборигенам (немцам), как один человек приехал на автобусе в Германию продавать кг золота (и поясните, что это - НЕ ШУТКА). А потом, ради интереса, опишите их реакцию... Волгарь Повідомлень: 4897 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 15:23 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Просто расскажите аборигенам (немцам), как один человек приехал на автобусе в Германию продавать кг золота (и поясните, что это - НЕ ШУТКА). А потом, ради интереса, опишите их реакцию... Просто расскажите аборигенам (немцам), как один человек приехал на автобусе в Германию продавать кг золота (и поясните, что это - НЕ ШУТКА). А потом, ради интереса, опишите их реакцию...



если честно, насрать будет немцам на чем там человек приехал, тут к покупателям бу машин уже давно привыкли, 28 лет уже чуваки с автобусов заходят к продаванам и из грязных рюкзаков бабло наличкой дoстают. Конечно без знания контактов официально не продать, но минимально подготовившись можно все сделать, а если есть проба, или монета известная или слиток нормальный то нет как бы и проблем. Сам я продавал инвестеционные немецкие монеты "сто еврo" 100 euro goldmünze через ебай (лот потом снимаешь, чтобы ебаю не платить), приехал чувак с полной машиной икон и церковной утвари, весы в машине, пачка бабла, все...



ладно, без подколок про ваши виртуальные миллионы, как надо понимать "усредняться" на падающем рынке? вместо того чтобы выйти по стоплосу и зафиксить свой минус а потом ждать когда зайти, или ивестировать во что то другое, вы предлагаете докупить еще, чтобы на отскоке или если тренд изменится выйти в 0 быстрее? Не обман ли это себя любимого?! если честно, насрать будет немцам на чем там человек приехал, тут к покупателям бу машин уже давно привыкли, 28 лет уже чуваки с автобусов заходят к продаванам и из грязных рюкзаков бабло наличкой дoстают. Конечно без знания контактов официально не продать, но минимально подготовившись можно все сделать, а если есть проба, или монета известная или слиток нормальный то нет как бы и проблем. Сам я продавал инвестеционные немецкие монеты "сто еврo" 100 euro goldmünze через ебай (лот потом снимаешь, чтобы ебаю не платить), приехал чувак с полной машиной икон и церковной утвари, весы в машине, пачка бабла, все...ладно, без подколок про ваши виртуальные миллионы, как надо понимать "усредняться" на падающем рынке? вместо того чтобы выйти по стоплосу и зафиксить свой минус а потом ждать когда зайти, или ивестировать во что то другое, вы предлагаете докупить еще, чтобы на отскоке или если тренд изменится выйти в 0 быстрее? Не обман ли это себя любимого?! Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 745 З нами з: 24.07.10 Подякував: 151 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 тра, 2018 15:47 вместо того чтобы выйти по стоплосу и зафиксить свой минус а потом ждать когда зайти, или ивестировать во что то другое, вы предлагаете докупить еще, чтобы на отскоке или если тренд изменится выйти в 0 быстрее? Не обман ли это себя любимого?!

Я говорю о конкретном рынке - ЗОЛОТА. Который в теме будируют, видимо, купившие физическое золото значительно дороже его теперешних значений. К сожалению, они могут ждать, пока рынок снова выйдет на уровень 1800+ едва ли не декаду.

Следуя Вашей логике, можно зафиксировать убыток в 200-300-400 долларов на унцию. Причем в условиях Украины можно это сделать ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИ

Следуя моей - купить на 1 унцию, ранее купленную, например, по 1500, 2 унции по 1300, тогда средняя цена будет 1366, и при удачном раскладе можно отыграть потери уже в этом году.

Усреднение пакета - стандартная практика.

Насчет всего остального - не буду спорить. Несомненно, на сером (а тем более черном) рынке в Германии, ГДЕ ЗАПРАВЛЯЮТ НЕ НЕМЦЫ, можно купить и продать все (особенно, если для страховки положить в карман ВОЛЫНУ). Но простите, этот форум немного о другом. Я говорю о конкретном рынке - ЗОЛОТА. Который в теме будируют, видимо, купившие физическое золото значительно дороже его теперешних значений. К сожалению, они могут ждать, пока рынок снова выйдет на уровень 1800+ едва ли не декаду.Следуя Вашей логике, можно зафиксировать убыток в 200-300-400 долларов на унцию. Причем в условиях Украины можно это сделать ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИСледуя моей - купить на 1 унцию, ранее купленную, например, по 1500, 2 унции по 1300, тогда средняя цена будет 1366, и при удачном раскладе можно отыграть потери уже в этом году.Усреднение пакета - стандартная практика.Насчет всего остального - не буду спорить. Несомненно, на сером (а тем более черном) рынке в Германии, ГДЕ ЗАПРАВЛЯЮТ НЕ НЕМЦЫ, можно купить и продать все (особенно, если для страховки положить в карман ВОЛЫНУ). Но простите, этот форум немного о другом. Волгарь Повідомлень: 4897 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1744174517461747 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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