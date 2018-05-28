поподробней можно? как вы например усредняете свой газпром? вот цена акций в долларах падает, вы брали по 19$, потом было 5$, потом 11$, сейчас 4$, и вы рассказываете что вы по ним типа диведенты получаете, так как вы конкретно из этой западни вышли?!
по автобусу - это не шутка, в самолете человек через металлоискатель идет, а багаж просвечивают, хреново правда, я как то раз в ручной клади 70к€ провез, но не суть, а поезд (сейчас их правда нет) не проверишь вообще, и на проверку в автобусе можно ну очень редко нарваться, и даже в этом случае проверка поверхностная. Cобаки ищут взрывчатку и наркотики а в багаже спиртное, сигареты и детское питание- колбасу шарят.
поподробней можно? как вы например усредняете свой газпром? вот цена акций в долларах падает, вы брали по 19$, потом было 5$, потом 11$, сейчас 4$, и вы рассказываете что вы по ним типа диведенты получаете, так как вы конкретно из этой западни вышли?!
Я начал давно - в марте нулевого, и покупал по 10-50 при курсе 30. Дороже чем по 45 руб. при курсе 28 (точно не помню) у меня в пакете их точно нет. А дивиденды - да, по 7 рублей на акцию (примерно 1,5 млн. чистыми, после уплаты налогов)получу в середине августа. И получаю (чуть больше, чуть меньше) уже который год. Все инвестиции давным-давно окупились. Повторюсь - 10 лет назад МОГ продать по 15 долларов за штуку, но поверил Медведеву...
по автобусу - это не шутка, в самолете человек через металлоискатель идет, а багаж просвечивают, хреново правда, я как то раз в ручной клади 70к€ провез, но не суть, а поезд (сейчас их правда нет) не проверишь вообще, и на проверку в автобусе можно ну очень редко нарваться, и даже в этом случае проверка поверхностная. Cобаки ищут взрывчатку и наркотики а в багаже спиртное, сигареты и детское питание- колбасу шарят.
Это все ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, но... Просто расскажите аборигенам (немцам), как один человек приехал на автобусе в Германию продавать кг золота (и поясните, что это - НЕ ШУТКА). А потом, ради интереса, опишите их реакцию...
Волгарь написав:Просто расскажите аборигенам (немцам), как один человек приехал на автобусе в Германию продавать кг золота (и поясните, что это - НЕ ШУТКА). А потом, ради интереса, опишите их реакцию...
если честно, насрать будет немцам на чем там человек приехал, тут к покупателям бу машин уже давно привыкли, 28 лет уже чуваки с автобусов заходят к продаванам и из грязных рюкзаков бабло наличкой дoстают. Конечно без знания контактов официально не продать, но минимально подготовившись можно все сделать, а если есть проба, или монета известная или слиток нормальный то нет как бы и проблем. Сам я продавал инвестеционные немецкие монеты "сто еврo" 100 euro goldmünze через ебай (лот потом снимаешь, чтобы ебаю не платить), приехал чувак с полной машиной икон и церковной утвари, весы в машине, пачка бабла, все...
ладно, без подколок про ваши виртуальные миллионы, как надо понимать "усредняться" на падающем рынке? вместо того чтобы выйти по стоплосу и зафиксить свой минус а потом ждать когда зайти, или ивестировать во что то другое, вы предлагаете докупить еще, чтобы на отскоке или если тренд изменится выйти в 0 быстрее? Не обман ли это себя любимого?!
вместо того чтобы выйти по стоплосу и зафиксить свой минус а потом ждать когда зайти, или ивестировать во что то другое, вы предлагаете докупить еще, чтобы на отскоке или если тренд изменится выйти в 0 быстрее? Не обман ли это себя любимого?!
Я говорю о конкретном рынке - ЗОЛОТА. Который в теме будируют, видимо, купившие физическое золото значительно дороже его теперешних значений. К сожалению, они могут ждать, пока рынок снова выйдет на уровень 1800+ едва ли не декаду. Следуя Вашей логике, можно зафиксировать убыток в 200-300-400 долларов на унцию. Причем в условиях Украины можно это сделать ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИ Следуя моей - купить на 1 унцию, ранее купленную, например, по 1500, 2 унции по 1300, тогда средняя цена будет 1366, и при удачном раскладе можно отыграть потери уже в этом году. Усреднение пакета - стандартная практика. Насчет всего остального - не буду спорить. Несомненно, на сером (а тем более черном) рынке в Германии, ГДЕ ЗАПРАВЛЯЮТ НЕ НЕМЦЫ, можно купить и продать все (особенно, если для страховки положить в карман ВОЛЫНУ). Но простите, этот форум немного о другом.
Волгарь написав:Следуя Вашей логике, можно зафиксировать убыток в 200-300-400 долларов на унцию. Причем в условиях Украины можно это сделать ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИ Следуя моей - купить на 1 унцию, ранее купленную, например, по 1500, 2 унции по 1300, тогда средняя цена будет 1366, и при удачном раскладе можно отыграть потери уже в этом году.
а при неудачном раскладе поиметь убыток 3 раза? я же говорю - "обман себя любимого". Хитрая бухгалтерия "как себя обдурить".
Волгарь написав:Несомненно, на сером (а тем более черном) рынке в Германии, ГДЕ ЗАПРАВЛЯЮТ НЕ НЕМЦЫ, можно купить и продать все
не, не, немцы были и продавцами и покупателями (отмечу между строк странную черту россиян - бытовой расизм, чем плохи не немцы? или немец не обманет?!), так и суммы то для германии плевые - монетка 600€ примерно, 10 штук как полмашины, зачем тут волына? не те деньги... та даже кило золота это скока там - 40к€ - вон на рынке недвижки суммы в 3-4 раза больше налом ходят, в обменку носят в кулечке... не тот маштаб короче. Вы хоть раз с волыной на сделку ходили?
Увы, да - последний раз при покупке первой квартиры за 27 000 долларов 15 лет назад. И даже в стрелках участвовал в середине 90-х (но без стрельбы, к счастью). Такие были времена.
в 2003 и какие то 27000$? "с волыной"?! фуу... дикость... рашка одним словом... у меня сотрудник был из нижнего в то время, уехал из Германии, он меня по ценам недвиги ореентировал, это 2 комнаты? Я в 2004 в Харькове продавал и покупал недвигу, у нас уже тогда спокойно было. в 93-96 да, на стреку ходили, машины разбирали... один раз даже чудак волыну достал, но с нами в тот раз мент знакомый был в штатском, для него делали короче, упаковал всех троих, даже испугаться не успели...
ох и времена были...
или в крыму, чуть чудака из ружья подводного не убил, он вовремя назад сдал... он живой а я не в тюрьме... сейчас думаешь - ну грабанули бы... и хрен с ними... жизнь то дороже...
Востаннє редагувалось Kripo в Пон 28 тра, 2018 17:09, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:Я говорю о конкретном рынке - ЗОЛОТА. Который в теме будируют, видимо, купившие физическое золото значительно дороже его теперешних значений. К сожалению, они могут ждать, пока рынок снова выйдет на уровень 1800+ едва ли не декаду.
Что за простота ? С чего вы взяли? Тема тут такая - вы же не на хаях купили - но сами буддируете тут ? Я вам так скажу - тут есть "стоматологи-ювелиры" - и просто золотые жуки. Ювелиры-стоматологи - продают свои изделия постоянно - покупают для работы, и им без разницы цена. А золотые жуки закупаются постоянно по возможности по разным ценам и по 1 800 наверное тоже , но и по 800 покупали. Так что у них средняя цена. Есть может кто купил один раз на хаях спекульнуть по быстрому ? Но это не уверен, и они не показатель. 1800 мы скоро не увидим. Что-то я сомневаюсь что есть тут такие не везучие, что все , что купили по 1800.
kalinavalera1 написав:Я вам так скажу - тут есть "стоматологи-ювелиры" - и просто золотые жуки.
тут есть 3 калеки, которые и в "поезд не сели" но интересуются... в 2012 было интересно, была драма, была та самая МММ... потом посливались на минимумах и все... Некоторые еще в серебре до 2014 го сидели, "усреднялись"...
нафиг ювелирам этот форум?!
Хотите того драйва ощутить - на биткойновскую ветку!