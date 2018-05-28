Додано: Пон 28 тра, 2018 14:49

поподробней можно? как вы например усредняете свой газпром? вот цена акций в долларах падает, вы брали по 19$, потом было 5$, потом 11$, сейчас 4$, и вы рассказываете что вы по ним типа диведенты получаете, так как вы конкретно из этой западни вышли?!

по автобусу - это не шутка, в самолете человек через металлоискатель идет, а багаж просвечивают, хреново правда, я как то раз в ручной клади 70к€ провез, но не суть, а поезд (сейчас их правда нет) не проверишь вообще, и на проверку в автобусе можно ну очень редко нарваться, и даже в этом случае проверка поверхностная. Cобаки ищут взрывчатку и наркотики а в багаже спиртное, сигареты и детское питание- колбасу шарят.

Я начал давно - в марте нулевого, и покупал по 10-50 при курсе 30. Дороже чем по 45 руб. при курсе 28 (точно не помню) у меня в пакете их точно нет.А дивиденды - да, по 7 рублей на акцию (примерно 1,5 млн. чистыми, после уплаты налогов)получу в середине августа. И получаю (чуть больше, чуть меньше) уже который год. Все инвестиции давным-давно окупились. Повторюсь - 10 лет назад МОГ продать по 15 долларов за штуку, но поверил Медведеву...Это все ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, но... Просто расскажите аборигенам (немцам), как один человек приехал на автобусе в Германию продавать кг золота (и поясните, что это - НЕ ШУТКА). А потом, ради интереса, опишите их реакцию...