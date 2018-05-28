Драйв мне наоборот ни к чему. Я ценю спокойную консервативную жизнь, я из экоголиков, не закупался на хаях и в тот период был далек от темы.
Ювелирам нужно быть в курсе цен на сегодня и на перспективу. Во время закупиться перед подорожанием, например. Даже в течении десяти дней как правило - цены играют. Редко когда цены стоят как вкопанные. А ювелиры к тому же продают свой товар ( отдают на продажу) и в цену каждый день входит и цена золота, которая "играет". Тут все ясно.
Я к примеру пол года не покупал- и не продавал доллар - не было нужды - а сейчас нужно - но я выпал из темы. Цены не знаю по рынку и где купить не большую сумму не особо напрягаясь - но и не переплачивая.