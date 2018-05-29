RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1745174617471748
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:00

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Kripo написав:нафиг ювелирам этот форум?! Хотите того драйва ощутить - на биткойновскую ветку!


Драйв мне наоборот ни к чему. :shock: Я ценю спокойную консервативную жизнь, я из экоголиков, не закупался на хаях и в тот период был далек от темы.
Ювелирам нужно быть в курсе цен на сегодня и на перспективу. Во время закупиться перед подорожанием, например. Даже в течении десяти дней как правило - цены играют. Редко когда цены стоят как вкопанные. А ювелиры к тому же продают свой товар ( отдают на продажу) и в цену каждый день входит и цена золота, которая "играет". Тут все ясно.

Я к примеру пол года не покупал- и не продавал доллар - не было нужды - а сейчас нужно - но я выпал из темы. Цены не знаю по рынку и где купить не большую сумму не особо напрягаясь - но и не переплачивая.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4410
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:48

  jabba написав:
  gleb написав:Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр.

Вот мне интересно где наш миллионер меняет доллары начиная с мелких сумм 2-3 пачки не говоря уже за пару-тройку кирпичей. Неужели в банке? Так обменять легально в банке такую сумму стало проблемой уже почитай с 2008 года а с 14 так вообще миссия невыполнима - то гривны нет и отмониторят по самые помидоры а купить можно только на 150000 гривен в банке в день. Или менять кирпич бакинских в стремной конторе не стремно а жалкие полкила рыжкго сдавать в такой же конторе уже стремно?
Или скорее всего нету там ни кирпчией ни килограммов. Одни фантазиии :mrgreen:

Если под миллионером Вы разумеете меня, то я все делаю в банке. Я, правда, не знаю работают ли там с бакинскими кирпичами, помидорами, и рыжими клиентами (я шатен), но допускаю, что мир одесских подвалов полон страхов и опасностей, поэтому Вы пользуетесь символами для описания операций, которые вполне знакомы нормальным людям.
gleb
 
Повідомлень: 2658
З нами з: 17.08.06
Подякував: 185 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1745174617471748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2845)
30.05.2018 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.