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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1745174617471748 Додано: Пон 28 тра, 2018 18:00 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Kripo написав: нафиг ювелирам этот форум?! Хотите того драйва ощутить - на биткойновскую ветку! нафиг ювелирам этот форум?! Хотите того драйва ощутить - на биткойновскую ветку!



Драйв мне наоборот ни к чему. Я ценю спокойную консервативную жизнь, я из экоголиков, не закупался на хаях и в тот период был далек от темы.

Ювелирам нужно быть в курсе цен на сегодня и на перспективу. Во время закупиться перед подорожанием, например. Даже в течении десяти дней как правило - цены играют. Редко когда цены стоят как вкопанные. А ювелиры к тому же продают свой товар ( отдают на продажу) и в цену каждый день входит и цена золота, которая "играет". Тут все ясно.



Я к примеру пол года не покупал- и не продавал доллар - не было нужды - а сейчас нужно - но я выпал из темы. Цены не знаю по рынку и где купить не большую сумму не особо напрягаясь - но и не переплачивая. Драйв мне наоборот ни к чему.Я ценю спокойную консервативную жизнь, я из экоголиков, не закупался на хаях и в тот период был далек от темы.Ювелирам нужно быть в курсе цен на сегодня и на перспективу. Во время закупиться перед подорожанием, например. Даже в течении десяти дней как правило - цены играют. Редко когда цены стоят как вкопанные. А ювелиры к тому же продают свой товар ( отдают на продажу) и в цену каждый день входит и цена золота, которая "играет". Тут все ясно.Я к примеру пол года не покупал- и не продавал доллар - не было нужды - а сейчас нужно - но я выпал из темы. Цены не знаю по рынку и где купить не большую сумму не особо напрягаясь - но и не переплачивая. kalinavalera1

Заблокований Повідомлень: 4410 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 13:48 jabba написав: gleb написав: Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр. Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр.

Вот мне интересно где наш миллионер меняет доллары начиная с мелких сумм 2-3 пачки не говоря уже за пару-тройку кирпичей. Неужели в банке? Так обменять легально в банке такую сумму стало проблемой уже почитай с 2008 года а с 14 так вообще миссия невыполнима - то гривны нет и отмониторят по самые помидоры а купить можно только на 150000 гривен в банке в день. Или менять кирпич бакинских в стремной конторе не стремно а жалкие полкила рыжкго сдавать в такой же конторе уже стремно?

Или скорее всего нету там ни кирпчией ни килограммов. Одни фантазиии Вот мне интересно где наш миллионер меняет доллары начиная с мелких сумм 2-3 пачки не говоря уже за пару-тройку кирпичей. Неужели в банке? Так обменять легально в банке такую сумму стало проблемой уже почитай с 2008 года а с 14 так вообще миссия невыполнима - то гривны нет и отмониторят по самые помидоры а купить можно только на 150000 гривен в банке в день. Или менять кирпич бакинских в стремной конторе не стремно а жалкие полкила рыжкго сдавать в такой же конторе уже стремно?Или скорее всего нету там ни кирпчией ни килограммов. Одни фантазиии

Если под миллионером Вы разумеете меня, то я все делаю в банке. Я, правда, не знаю работают ли там с бакинскими кирпичами, помидорами, и рыжими клиентами (я шатен), но допускаю, что мир одесских подвалов полон страхов и опасностей, поэтому Вы пользуетесь символами для описания операций, которые вполне знакомы нормальным людям. Если под миллионером Вы разумеете меня, то я все делаю в банке. Я, правда, не знаю работают ли там с бакинскими кирпичами, помидорами, и рыжими клиентами (я шатен), но допускаю, что мир одесских подвалов полон страхов и опасностей, поэтому Вы пользуетесь символами для описания операций, которые вполне знакомы нормальным людям. gleb Повідомлень: 2658 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 857 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:11 Что за бред сегодня происходит, котировки по полчаса-часу тупо стоят, потом происходит одномоментное движение, потом опять та же история. Они официально ввели ручное регулирование что ли, чтоб ничего не мешало печатными станками раздувать FAANGовый пузырь на фондовом рынке? hxbbgaf Повідомлень: 19799 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1879 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1745174617471748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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