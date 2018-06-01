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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 28 тра, 2018 18:00
Kripo написав:
нафиг ювелирам этот форум?! Хотите того драйва ощутить - на биткойновскую ветку!
Драйв мне наоборот ни к чему.
Я ценю спокойную консервативную жизнь, я из экоголиков, не закупался на хаях и в тот период был далек от темы.
Ювелирам нужно быть в курсе цен на сегодня и на перспективу. Во время закупиться перед подорожанием, например. Даже в течении десяти дней как правило - цены играют. Редко когда цены стоят как вкопанные. А ювелиры к тому же продают свой товар ( отдают на продажу) и в цену каждый день входит и цена золота, которая "играет". Тут все ясно.
Я к примеру пол года не покупал- и не продавал доллар - не было нужды - а сейчас нужно - но я выпал из темы. Цены не знаю по рынку и где купить не большую сумму не особо напрягаясь - но и не переплачивая.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 13:48
jabba написав: gleb написав:
Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр.
Вот мне интересно где наш миллионер меняет доллары начиная с мелких сумм 2-3 пачки не говоря уже за пару-тройку кирпичей. Неужели в банке? Так обменять легально в банке такую сумму стало проблемой уже почитай с 2008 года а с 14 так вообще миссия невыполнима - то гривны нет и отмониторят по самые помидоры а купить можно только на 150000 гривен в банке в день. Или менять кирпич бакинских в стремной конторе не стремно а жалкие полкила рыжкго сдавать в такой же конторе уже стремно?
Или скорее всего нету там ни кирпчией ни килограммов. Одни фантазиии
Если под миллионером Вы разумеете меня, то я все делаю в банке. Я, правда, не знаю работают ли там с бакинскими кирпичами, помидорами, и рыжими клиентами (я шатен), но допускаю, что мир одесских подвалов полон страхов и опасностей, поэтому Вы пользуетесь символами для описания операций, которые вполне знакомы нормальным людям.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:11
Что за бред сегодня происходит, котировки по полчаса-часу тупо стоят, потом происходит одномоментное движение, потом опять та же история. Они официально ввели ручное регулирование что ли, чтоб ничего не мешало печатными станками раздувать FAANGовый пузырь на фондовом рынке?
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