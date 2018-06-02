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драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1746174717481749> Додано: Пон 28 тра, 2018 18:00 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Kripo написав: нафиг ювелирам этот форум?! Хотите того драйва ощутить - на биткойновскую ветку! нафиг ювелирам этот форум?! Хотите того драйва ощутить - на биткойновскую ветку!



Драйв мне наоборот ни к чему. Я ценю спокойную консервативную жизнь, я из экоголиков, не закупался на хаях и в тот период был далек от темы.

Ювелирам нужно быть в курсе цен на сегодня и на перспективу. Во время закупиться перед подорожанием, например. Даже в течении десяти дней как правило - цены играют. Редко когда цены стоят как вкопанные. А ювелиры к тому же продают свой товар ( отдают на продажу) и в цену каждый день входит и цена золота, которая "играет". Тут все ясно.



Я к примеру пол года не покупал- и не продавал доллар - не было нужды - а сейчас нужно - но я выпал из темы. Цены не знаю по рынку и где купить не большую сумму не особо напрягаясь - но и не переплачивая. Драйв мне наоборот ни к чему.Я ценю спокойную консервативную жизнь, я из экоголиков, не закупался на хаях и в тот период был далек от темы.Ювелирам нужно быть в курсе цен на сегодня и на перспективу. Во время закупиться перед подорожанием, например. Даже в течении десяти дней как правило - цены играют. Редко когда цены стоят как вкопанные. А ювелиры к тому же продают свой товар ( отдают на продажу) и в цену каждый день входит и цена золота, которая "играет". Тут все ясно.Я к примеру пол года не покупал- и не продавал доллар - не было нужды - а сейчас нужно - но я выпал из темы. Цены не знаю по рынку и где купить не большую сумму не особо напрягаясь - но и не переплачивая. kalinavalera1

Заблокований Повідомлень: 4410 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 13:48 jabba написав: gleb написав: Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр. Хочу обратить Ваше внимание на тот факт, что как покупка так и продажа золота и серебра в банках Украины становятся все более проблематичными. Есть , конечно, ломбарды, стремные конторы "куплю золото" и просто подворотни, но это для любителей романтики. Вам же советую подумать не только о том когда и по какой цене, но и где, кому и за какие денежные знаки вы будете продавать свою прелесть, когда настанет день Ч. Это не праздный вопрос ибо одно дело реализовать слиток 20 гр а другое дело - 500 гр.

Вот мне интересно где наш миллионер меняет доллары начиная с мелких сумм 2-3 пачки не говоря уже за пару-тройку кирпичей. Неужели в банке? Так обменять легально в банке такую сумму стало проблемой уже почитай с 2008 года а с 14 так вообще миссия невыполнима - то гривны нет и отмониторят по самые помидоры а купить можно только на 150000 гривен в банке в день. Или менять кирпич бакинских в стремной конторе не стремно а жалкие полкила рыжкго сдавать в такой же конторе уже стремно?

Или скорее всего нету там ни кирпчией ни килограммов. Одни фантазиии Вот мне интересно где наш миллионер меняет доллары начиная с мелких сумм 2-3 пачки не говоря уже за пару-тройку кирпичей. Неужели в банке? Так обменять легально в банке такую сумму стало проблемой уже почитай с 2008 года а с 14 так вообще миссия невыполнима - то гривны нет и отмониторят по самые помидоры а купить можно только на 150000 гривен в банке в день. Или менять кирпич бакинских в стремной конторе не стремно а жалкие полкила рыжкго сдавать в такой же конторе уже стремно?Или скорее всего нету там ни кирпчией ни килограммов. Одни фантазиии

Если под миллионером Вы разумеете меня, то я все делаю в банке. Я, правда, не знаю работают ли там с бакинскими кирпичами, помидорами, и рыжими клиентами (я шатен), но допускаю, что мир одесских подвалов полон страхов и опасностей, поэтому Вы пользуетесь символами для описания операций, которые вполне знакомы нормальным людям. Если под миллионером Вы разумеете меня, то я все делаю в банке. Я, правда, не знаю работают ли там с бакинскими кирпичами, помидорами, и рыжими клиентами (я шатен), но допускаю, что мир одесских подвалов полон страхов и опасностей, поэтому Вы пользуетесь символами для описания операций, которые вполне знакомы нормальным людям. gleb Повідомлень: 2658 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 857 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:11 Что за бред сегодня происходит, котировки по полчаса-часу тупо стоят, потом происходит одномоментное движение, потом опять та же история. Они официально ввели ручное регулирование что ли, чтоб ничего не мешало печатными станками раздувать FAANGовый пузырь на фондовом рынке? hxbbgaf Повідомлень: 19799 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 чер, 2018 08:58 odessit2007 написав: tumos

$96 млрд - это сумма кредита состоянием на данный момент. Ну пусть на конец года сумма экспорта увеличится до $10 млрд. Это капля в море по отношению к экспорту хотя бы в Евросоюз.

думаю надо глянуть структуру

в ЕС думаю в основном газ, нефть и нефтепродукты

При этом было сказано, что кормит весь мир Америку и будет кормить ещё долго. Два в одном - РФ кормит Америку через выгодный кредит ?

одно другому не мешает

Госдолг РФ порядка 16% от ВВП. Пристраивать надо в развитие собственной экономики, а не чужой. И доходность будет повыше 3%.

какой? куда конкретно?

"трубы"?

2017 почти треть предприятий мордора убыточны

3% в твердой валюте довольно неплохо темболее в период санкций tumosдумаю надо глянуть структурув ЕС думаю в основном газ, нефть и нефтепродуктыодно другому не мешаеткакой? куда конкретно?"трубы"?2017 почти треть предприятий мордора убыточны3% в твердой валюте довольно неплохо темболее в период санкций



Относительно тезиса о взносе за право доступа РФ продавать свои товары в США. Как по мне абсурден. Какой смысл взносить под 100 млрд долл. на постоянной основе за право на продажу товаров на сумму порядка 10 млрд в год. Абсурдность усиливается действующими санкциями. Держать такую сумму в реальных условиях ее изъятия довольно странно. Что касается величины процента - я слышал о другом размере под 1,25%.

Куда конкретно вкладывать ? После либеральной разрухи от Гайдара с Чубайсом работы непочатый край. Импортозамещение. Собственно говоря почему треть предприятий убыточны ? Может быть одной из проблем убыточности является отсутствие кредитования для покупки нового оборудования ? Относительно тезиса о взносе за право доступа РФ продавать свои товары в США. Как по мне абсурден. Какой смысл взносить под 100 млрд долл. на постоянной основе за право на продажу товаров на сумму порядка 10 млрд в год. Абсурдность усиливается действующими санкциями. Держать такую сумму в реальных условиях ее изъятия довольно странно. Что касается величины процента - я слышал о другом размере под 1,25%.Куда конкретно вкладывать ? После либеральной разрухи от Гайдара с Чубайсом работы непочатый край. Импортозамещение. Собственно говоря почему треть предприятий убыточны ? Может быть одной из проблем убыточности является отсутствие кредитования для покупки нового оборудования ? tumos Повідомлень: 833 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 чер, 2018 09:20 наблюдательный написав: tumos написав: $96 млрд - это сумма кредита состоянием на данный момент. Ну пусть на конец года сумма экспорта увеличится до $10 млрд. Это капля в море по отношению к экспорту хотя бы в Евросоюз. Таким образом членский взнос РФ в виде покупки ценных бумаг на $96млрд для выхода на рынок США носит сомнительную выгоду.

$96 млрд - это сумма кредита состоянием на данный момент. Ну пусть на конец года сумма экспорта увеличится до $10 млрд. Это капля в море по отношению к экспорту хотя бы в Евросоюз. Таким образом членский взнос РФ в виде покупки ценных бумаг на $96млрд для выхода на рынок США носит сомнительную выгоду.

Это не членский взнос, а кредит. В отличие от членского взноса его нужно возвращать.

tumos написав: наблюдательный написав: 2. Это не оброк. Это кредит, и довольно выгодный. 2. Это не оброк. Это кредит, и довольно выгодный.

При этом было сказано, что кормит весь мир Америку и будет кормить ещё долго. Два в одном - РФ кормит Америку через выгодный кредит ?

При этом было сказано, что кормит весь мир Америку и будет кормить ещё долго. Два в одном - РФ кормит Америку через выгодный кредит ?

Именно так. Выгода обоюдная.

tumos написав: наблюдательный написав: А у них внешний долг около $530 млрд. Поэтому они и копят заначку. А пристроить на хранение такую сумму и с такой выгодой, сейчас просто некуда. Ну не будут же они вкладываться в Индию или Бразилию под 8-10% годовых в ихней нац. валюте.

А у них внешний долг около $530 млрд. Поэтому они и копят заначку. А пристроить на хранение такую сумму и с такой выгодой, сейчас просто некуда. Ну не будут же они вкладываться в Индию или Бразилию под 8-10% годовых в ихней нац. валюте.

Госдолг РФ порядка 16% от ВВП. Пристраивать надо в развитие собственной экономики, а не чужой. И доходность будет повыше 3%. Госдолг РФ порядка 16% от ВВП. Пристраивать надо в развитие собственной экономики, а не чужой. И доходность будет повыше 3%.

Это всё теория. На практике не всё так просто. Пристроить и построить можно что угодно. Но что делать с произведённым товаром? Куда и кому его продавать, если кругом всего полно? Мировые рынки сбыта уже давно заняты. А придумать новейшие технологии, внедрить их в производство, и главное - продать новый товар, как всегда, ума не хватает. Я тут уже писал что нужно опасаться не американцев, а китайцев, которые своим барахлом завалили весь мир. А их почти полтора миллиарда человек.

Они ведь своим гражданам дают работу, а наши предприятия успешно закрываются. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше безработных будет и у нас, и у РФ тоже. Это не членский взнос, а кредит. В отличие от членского взноса его нужно возвращать.Именно так. Выгода обоюдная.Это всё теория. На практике не всё так просто. Пристроить и построить можно что угодно. Но что делать с произведённым товаром? Куда и кому его продавать, если кругом всего полно? Мировые рынки сбыта уже давно заняты. А придумать новейшие технологии, внедрить их в производство, и главное - продать новый товар, как всегда, ума не хватает. Я тут уже писал что нужно опасаться не американцев, а китайцев, которые своим барахлом завалили весь мир. А их почти полтора миллиарда человек.Они ведь своим гражданам дают работу, а наши предприятия успешно закрываются. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше безработных будет и у нас, и у РФ тоже.



Интересная логика. Только к ней не прислушивались Япония, затем Юж. Корея... Развивали свое производство. Вкладывали в нее средства. Становились промышленными гигантами. Цели надо ставить, достигать их. Сомневаюсь, что руководство финансово-экономическим блоком при Путине ждут изменения. Про нашу страну и говорить нечего. Бездна. Дематериализовать собственное производство и науку за десяток лет. Интересная логика. Только к ней не прислушивались Япония, затем Юж. Корея... Развивали свое производство. Вкладывали в нее средства. Становились промышленными гигантами. Цели надо ставить, достигать их. Сомневаюсь, что руководство финансово-экономическим блоком при Путине ждут изменения. Про нашу страну и говорить нечего. Бездна. Дематериализовать собственное производство и науку за десяток лет. tumos Повідомлень: 833 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 чер, 2018 13:00 tumos написав: Интересная логика. Только к ней не прислушивались Япония, затем Юж. Корея... Развивали свое производство. Вкладывали в нее средства. Становились промышленными гигантами. Цели надо ставить, достигать их. Сомневаюсь, что руководство финансово-экономическим блоком при Путине ждут изменения. Про нашу страну и говорить нечего. Бездна. Дематериализовать собственное производство и науку за десяток лет. Интересная логика. Только к ней не прислушивались Япония, затем Юж. Корея... Развивали свое производство. Вкладывали в нее средства. Становились промышленными гигантами. Цели надо ставить, достигать их. Сомневаюсь, что руководство финансово-экономическим блоком при Путине ждут изменения. Про нашу страну и говорить нечего. Бездна. Дематериализовать собственное производство и науку за десяток лет.

Япония и Ю.Корея, в отличии от Кореи Северной, не строили социализм,

при котором все работали на один котёл, а потом из этого котла, чиновники с партбилетами, разливали пайку по своему усмотрению. Зарплаты были приблизительно одинаковые и смысла хорошо работать не было никакого. В итоге коммунистическая идеология напрочь убила у населения всего соц.лагеря мотивацию к эффективному труду. А без этой мотивации любое общество, в итоге, деградирует. Мы получили то, что и должны были получить на финише. Полный тупик в экономике, и самое главное, тупик в мозгах. Ибо мозги эти, у многих заросли мхом, так как большинство даже сейчас не понимает истинную причину всех своих бед.

Нужно реально смотреть на вещи. Мы прошляпили десятки лет, изучая в ВУЗах политэкономию, марксизм-ленинизм, историю КПСС и ВЛКСМ и прочую муть, вместо изучения действительно необходимых наук. Мы участвовали во многих военных конфликтах, насаждая чуждым нам странам свою идеологию. У нас государство наказывало своих граждан даже за то, что они, дабы заработать дополнительную копейку, занимались кустарным промыслом или выращивали в своих примитивных теплицах ранние овощи на продажу. Это считалось нетрудовыми доходами и за это можно было получить тюремный срок и конфискацию. А в это время пол страны ездило в Москву за продуктами на "колбасных" поездах. Сейчас это уже смешно. Но этот социалистический маразм был совсем недавно и я его очень хорошо помню. А Япония, Германия, Ю.Корея, тоже пострадавшие в войне, пошли другой дорогой и сейчас успешно процветают и крутят пальцем у нашего виска.

Они не бегали с красными знамёнами, не устраивали грандиозные парады, не таскали Ульянову горы цветов.... Они молча и грамотно работали, без всяких идеологий. Тогда, после войны, стартовые позиции в экономике у этих стран, окромя США, были приблизительно равные. Кругом была разруха и нищета.

Но СССР пошёл своим, ленинским, путём, и в итоге мы потеряли несколько десятилетий на строительство непонятно чего. В век технологического прогресса и конкурентной борьбы, когда за несколько лет устаревают самые новые технологии, это была и есть настоящая катастрофа, которую нам предстоит ещё пережить. Ибо нам, как и РФ, уже нечего предложить остальному миру, окромя сырья и сел.хоз. продукции. Мы отстали на десятилетия. Если не больше....

Итог печальный. И тут уже ни слёзы, ни жалобы, ни "хороший" президент ничем не помогут.

Так что готовиться нужно к ещё худшему.... Япония и Ю.Корея, в отличии от Кореи Северной, не строили социализм,при котором все работали на один котёл, а потом из этого котла, чиновники с партбилетами, разливали пайку по своему усмотрению. Зарплаты были приблизительно одинаковые и смысла хорошо работать не было никакого. В итоге коммунистическая идеология напрочь убила у населения всего соц.лагеря мотивацию к эффективному труду. А без этой мотивации любое общество, в итоге, деградирует. Мы получили то, что и должны были получить на финише. Полный тупик в экономике, и самое главное, тупик в мозгах. Ибо мозги эти, у многих заросли мхом, так как большинство даже сейчас не понимает истинную причину всех своих бед.Нужно реально смотреть на вещи. Мы прошляпили десятки лет, изучая в ВУЗах политэкономию, марксизм-ленинизм, историю КПСС и ВЛКСМ и прочую муть, вместо изучения действительно необходимых наук. Мы участвовали во многих военных конфликтах, насаждая чуждым нам странам свою идеологию. У нас государство наказывало своих граждан даже за то, что они, дабы заработать дополнительную копейку, занимались кустарным промыслом или выращивали в своих примитивных теплицах ранние овощи на продажу. Это считалось нетрудовыми доходами и за это можно было получить тюремный срок и конфискацию. А в это время пол страны ездило в Москву за продуктами на "колбасных" поездах. Сейчас это уже смешно. Но этот социалистический маразм был совсем недавно и я его очень хорошо помню. А Япония, Германия, Ю.Корея, тоже пострадавшие в войне, пошли другой дорогой и сейчас успешно процветают и крутят пальцем у нашего виска.Они не бегали с красными знамёнами, не устраивали грандиозные парады, не таскали Ульянову горы цветов.... Они молча и грамотно работали, без всяких идеологий. Тогда, после войны, стартовые позиции в экономике у этих стран, окромя США, были приблизительно равные. Кругом была разруха и нищета.Но СССР пошёл своим, ленинским, путём, и в итоге мы потеряли несколько десятилетий на строительство непонятно чего. В век технологического прогресса и конкурентной борьбы, когда за несколько лет устаревают самые новые технологии, это была и есть настоящая катастрофа, которую нам предстоит ещё пережить. Ибо нам, как и РФ, уже нечего предложить остальному миру, окромя сырья и сел.хоз. продукции. Мы отстали на десятилетия. Если не больше....Итог печальный. И тут уже ни слёзы, ни жалобы, ни "хороший" президент ничем не помогут.Так что готовиться нужно к ещё худшему.... наблюдательный

Повідомлень: 3059 З нами з: 29.04.09 Подякував: 81 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 чер, 2018 20:18 наблюдательный написав: Я тут уже писал что нужно опасаться не американцев, а китайцев, которые своим барахлом завалили весь мир. А их почти полтора миллиарда человек. Они ведь своим гражданам дают работу, а наши предприятия успешно закрываются. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше безработных будет и у нас, и у РФ тоже.

Я тут уже писал что нужно опасаться не американцев, а китайцев, которые своим барахлом завалили весь мир. А их почти полтора миллиарда человек. Они ведь своим гражданам дают работу, а наши предприятия успешно закрываются. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше безработных будет и у нас, и у РФ тоже.

наблюдательный написав: Япония и Ю.Корея, в отличии от Кореи Северной, не строили социализм,

при котором все работали на один котёл, а потом из этого котла, чиновники с партбилетами, разливали пайку по своему усмотрению. Зарплаты были приблизительно одинаковые и смысла хорошо работать не было никакого. В итоге коммунистическая идеология напрочь убила у населения всего соц.лагеря мотивацию к эффективному труду. А без этой мотивации любое общество, в итоге, деградирует. Мы получили то, что и должны были получить на финише. Полный тупик в экономике, и самое главное, тупик в мозгах. Ибо мозги эти, у многих заросли мхом, так как большинство даже сейчас не понимает истинную причину всех своих бед.

Япония и Ю.Корея, в отличии от Кореи Северной, не строили социализм,при котором все работали на один котёл, а потом из этого котла, чиновники с партбилетами, разливали пайку по своему усмотрению. Зарплаты были приблизительно одинаковые и смысла хорошо работать не было никакого. В итоге коммунистическая идеология напрочь убила у населения всего соц.лагеря мотивацию к эффективному труду. А без этой мотивации любое общество, в итоге, деградирует. Мы получили то, что и должны были получить на финише. Полный тупик в экономике, и самое главное, тупик в мозгах. Ибо мозги эти, у многих заросли мхом, так как большинство даже сейчас не понимает истинную причину всех своих бед.



Надо отметить, что Китай осуществляет производство не только "барахла", но высокотехнологических продуктов.

А в привязке к цитате о Японии и ЮК не находите противоречие в своих высказываниях ? Китай социалистическое государство под руководством коммунистической партии. Наверное теперь уже первая экономика в мире.



наблюдательный написав: Нужно реально смотреть на вещи. Мы прошляпили десятки лет, изучая в ВУЗах политэкономию, марксизм-ленинизм, историю КПСС и ВЛКСМ и прочую муть

Нужно реально смотреть на вещи. Мы прошляпили десятки лет, изучая в ВУЗах политэкономию, марксизм-ленинизм, историю КПСС и ВЛКСМ и прочую муть



Возвращаясь к ЮК. В 1960 году у них прошли первые выборы, к власти пришло демократическое правительство.

Годовой доход на душу населения 60USD, меньше чем в африканских странах. Приватизация, воровство имущества, незаконные доходы крупных компаний, волна организованной преступности. Ничего не напоминает из истории РФ, Украины начала 90-х ? Народ был не против прихода военной диктатуры. Власть взял в свои руки генерал Пак Чон Хи. Выходец из многодетной крестьянской семьи. Его действия: порты, железные дороги объявлены государственной собственностью, конфискация нелегально приобретеннго имущества, освобождение крестьянства от долговых обязательств и какая крамола - национализация банковской системы, запрет бизнесу создавать свои банки. Попахивает 17 годом. Отправляет в тюрьмы коррупционеров, казнит ряд лиц. Ну это уже 37 год, да ?

Принимает опыт советского Госплана через внедрение пятилеток планирования. Ввозит в государство продукты низкого передела, отправляет на экспорт более высокий.Начинали с легкой промышленности. Государство регламентировало распределение кредитов (к моей ремарке куда пристроить 100 млрд. дол.) и экспортных субсидий. Осуществлялся контроль внешнеторговых операций, регулирование цен. Все по рецептам МВФ, да ?



наблюдательный написав:

Но СССР пошёл своим, ленинским, путём, и в итоге мы потеряли несколько десятилетий на строительство непонятно чего. В век технологического прогресса и конкурентной борьбы, когда за несколько лет устаревают самые новые технологии, это была и есть настоящая катастрофа, которую нам предстоит ещё пережить. Ибо нам, как и РФ, уже нечего предложить остальному миру, окромя сырья и сел.хоз. продукции. Мы отстали на десятилетия. Если не больше....

Итог печальный. И тут уже ни слёзы, ни жалобы, ни "хороший" президент ничем не помогут.

Так что готовиться нужно к ещё худшему.... Но СССР пошёл своим, ленинским, путём, и в итоге мы потеряли несколько десятилетий на строительство непонятно чего. В век технологического прогресса и конкурентной борьбы, когда за несколько лет устаревают самые новые технологии, это была и есть настоящая катастрофа, которую нам предстоит ещё пережить. Ибо нам, как и РФ, уже нечего предложить остальному миру, окромя сырья и сел.хоз. продукции. Мы отстали на десятилетия. Если не больше....Итог печальный. И тут уже ни слёзы, ни жалобы, ни "хороший" президент ничем не помогут.Так что готовиться нужно к ещё худшему....



А мне почему то на память приходит сталинская индустриализация, наследие которой сейчас додерибанивают у нас в стране. Там где в технологиях СССР отставал работала разведка. Ничего зазорного, мир капитала живет тем же.

Первый спутник, первый атомный ледокол. А причины развала СССР это отдельная тема, полагаю еще требующая объективного и всестороннего изучения. Надо отметить, что Китай осуществляет производство не только "барахла", но высокотехнологических продуктов.А в привязке к цитате о Японии и ЮК не находите противоречие в своих высказываниях ? Китай социалистическое государство под руководством коммунистической партии. Наверное теперь уже первая экономика в мире.Возвращаясь к ЮК. В 1960 году у них прошли первые выборы, к власти пришло демократическое правительство.Годовой доход на душу населения 60USD, меньше чем в африканских странах. Приватизация, воровство имущества, незаконные доходы крупных компаний, волна организованной преступности. Ничего не напоминает из истории РФ, Украины начала 90-х ? Народ был не против прихода военной диктатуры. Власть взял в свои руки генерал Пак Чон Хи. Выходец из многодетной крестьянской семьи. Его действия: порты, железные дороги объявлены государственной собственностью, конфискация нелегально приобретеннго имущества, освобождение крестьянства от долговых обязательств и какая крамола - национализация банковской системы, запрет бизнесу создавать свои банки. Попахивает 17 годом. Отправляет в тюрьмы коррупционеров, казнит ряд лиц. Ну это уже 37 год, да ?Принимает опыт советского Госплана через внедрение пятилеток планирования. Ввозит в государство продукты низкого передела, отправляет на экспорт более высокий.Начинали с легкой промышленности. Государство регламентировало распределение кредитов (к моей ремарке куда пристроить 100 млрд. дол.) и экспортных субсидий. Осуществлялся контроль внешнеторговых операций, регулирование цен. Все по рецептам МВФ, да ?А мне почему то на память приходит сталинская индустриализация, наследие которой сейчас додерибанивают у нас в стране. Там где в технологиях СССР отставал работала разведка. Ничего зазорного, мир капитала живет тем же.Первый спутник, первый атомный ледокол. А причины развала СССР это отдельная тема, полагаю еще требующая объективного и всестороннего изучения. tumos Повідомлень: 833 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 чер, 2018 22:39 tumos написав: Надо отметить, что Китай осуществляет производство не только "барахла", но высокотехнологических продуктов.

А в привязке к цитате о Японии и ЮК не находите противоречие в своих высказываниях ? Китай социалистическое государство под руководством коммунистической партии. Наверное теперь уже первая экономика в мире.

Надо отметить, что Китай осуществляет производство не только "барахла", но высокотехнологических продуктов.А в привязке к цитате о Японии и ЮК не находите противоречие в своих высказываниях ? Китай социалистическое государство под руководством коммунистической партии. Наверное теперь уже первая экономика в мире.

1. Высокие технологии, в большинстве своём, Китай украл. И не только у Запада, но и у РФ тоже(истребители и др.). Но там скромно об этом молчат, так как дружба дороже.

2. От компартии Китая осталось только одно название. Также как и в РФ. Там давно уже коммунисты есть бизнесмены с парт.билетами в кармане, напрочь забывшие труды К.Маркса и заветы великого Мао.

3. Пока до первой экономики мира китайцам далековато. ВВП США 17.5 трлн., у Китая 11.2 трлн. И не стоит забывать что в Китае население в 4 раза больше чем в США.

tumos написав: Возвращаясь к ЮК. В 1960 году у них прошли первые выборы, к власти пришло демократическое правительство.

Годовой доход на душу населения 60USD, меньше чем в африканских странах. Приватизация, воровство имущества, незаконные доходы крупных компаний, волна организованной преступности. Ничего не напоминает из истории РФ, Украины начала 90-х ? Народ был не против прихода военной диктатуры. Власть взял в свои руки генерал Пак Чон Хи. Выходец из многодетной крестьянской семьи. Его действия: порты, железные дороги объявлены государственной собственностью, конфискация нелегально приобретеннго имущества, освобождение крестьянства от долговых обязательств и какая крамола - национализация банковской системы, запрет бизнесу создавать свои банки. Попахивает 17 годом. Отправляет в тюрьмы коррупционеров, казнит ряд лиц. Ну это уже 37 год, да ?

Принимает опыт советского Госплана через внедрение пятилеток планирования. Ввозит в государство продукты низкого передела, отправляет на экспорт более высокий.Начинали с легкой промышленности. Государство регламентировало распределение кредитов (к моей ремарке куда пристроить 100 млрд. дол.) и экспортных субсидий. Осуществлялся контроль внешнеторговых операций, регулирование цен. Все по рецептам МВФ, да ?

Возвращаясь к ЮК. В 1960 году у них прошли первые выборы, к власти пришло демократическое правительство.Годовой доход на душу населения 60USD, меньше чем в африканских странах. Приватизация, воровство имущества, незаконные доходы крупных компаний, волна организованной преступности. Ничего не напоминает из истории РФ, Украины начала 90-х ? Народ был не против прихода военной диктатуры. Власть взял в свои руки генерал Пак Чон Хи. Выходец из многодетной крестьянской семьи. Его действия: порты, железные дороги объявлены государственной собственностью, конфискация нелегально приобретеннго имущества, освобождение крестьянства от долговых обязательств и какая крамола - национализация банковской системы, запрет бизнесу создавать свои банки. Попахивает 17 годом. Отправляет в тюрьмы коррупционеров, казнит ряд лиц. Ну это уже 37 год, да ?Принимает опыт советского Госплана через внедрение пятилеток планирования. Ввозит в государство продукты низкого передела, отправляет на экспорт более высокий.Начинали с легкой промышленности. Государство регламентировало распределение кредитов (к моей ремарке куда пристроить 100 млрд. дол.) и экспортных субсидий. Осуществлялся контроль внешнеторговых операций, регулирование цен. Все по рецептам МВФ, да ?

У каждой страны был свой путь развития. У кого-то через диктатуру, а у кого-то через демократию. Я не об этом. В своё время М.Горбачёв, посетив завод ВАЗ, выдвинул предложение создать в СССР лучший автомобиль в мире. Что было дальше? Все посмеялись и эту идею быстро забыли. Так как понимали невозможность этого действия, ибо всё оборудование и технологии ВАЗа были итальянскими разработками.

Мы сейчас можем тут писать всё что угодно. Но факты вещь упрямая.

Частный бизнес и частный капитал намного эффективнее государственного. В странах бывшего СССР, большой частный капитал не был заработан честно, а был фактически отжат у населения путем махинаций с приватизационными сертификатами и т.п. Поэтому его и пытаются спрятать в офшоры, от чужих глаз подальше. Он фактически не работает ни в Украине, ни в РФ. Кто в этом виноват, вы сами хорошо знаете.

tumos написав: А мне почему то на память приходит сталинская индустриализация, наследие которой сейчас додерибанивают у нас в стране.

А мне почему то на память приходит сталинская индустриализация, наследие которой сейчас додерибанивают у нас в стране.

https://nv.ua/publications/strannaya-druzhba-59819.html

tumos написав: Первый спутник, первый атомный ледокол. А причины развала СССР это отдельная тема, полагаю еще требующая объективного и всестороннего изучения.

Первый спутник, первый атомный ледокол. А причины развала СССР это отдельная тема, полагаю еще требующая объективного и всестороннего изучения.

Нужно жить не прошлым, а будущим....

Тут состояние космической гос. структуры РФ.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/8937132.html

А тут частный бизнес:

https://peaclife.ru/interesnoe-v-mire/n ... oriivideo/

http://news.liga.net/society/video/zavt ... yh-poletov



Это я к тому, что время для новых технологий уже настолько сжато, что его считают не десятилетиями, а годами и даже месяцами.

А теперь попробуйте их догнать. А ведь нужно ещё и перегнать, дабы покупали именно ваше, а не ихнее. И так по всем направлениям...

Кто не успел, тот опоздал.



Тут изучение истории КПСС уже никак не поможет.

Так что затягиваем пояса....

К сожалению... 1. Высокие технологии, в большинстве своём, Китай украл. И не только у Запада, но и у РФ тоже(истребители и др.). Но там скромно об этом молчат, так как дружба дороже.2. От компартии Китая осталось только одно название. Также как и в РФ. Там давно уже коммунисты есть бизнесмены с парт.билетами в кармане, напрочь забывшие труды К.Маркса и заветы великого Мао.3. Пока до первой экономики мира китайцам далековато. ВВП США 17.5 трлн., у Китая 11.2 трлн. И не стоит забывать что в Китае население в 4 раза больше чем в США.У каждой страны был свой путь развития. У кого-то через диктатуру, а у кого-то через демократию. Я не об этом. В своё время М.Горбачёв, посетив завод ВАЗ, выдвинул предложение создать в СССР лучший автомобиль в мире. Что было дальше? Все посмеялись и эту идею быстро забыли. Так как понимали невозможность этого действия, ибо всё оборудование и технологии ВАЗа были итальянскими разработками.Мы сейчас можем тут писать всё что угодно. Но факты вещь упрямая.Частный бизнес и частный капитал намного эффективнее государственного. В странах бывшего СССР, большой частный капитал не был заработан честно, а был фактически отжат у населения путем махинаций с приватизационными сертификатами и т.п. Поэтому его и пытаются спрятать в офшоры, от чужих глаз подальше. Он фактически не работает ни в Украине, ни в РФ. Кто в этом виноват, вы сами хорошо знаете.Нужно жить не прошлым, а будущим....Тут состояние космической гос. структуры РФ.А тут частный бизнес:Это я к тому, что время для новых технологий уже настолько сжато, что его считают не десятилетиями, а годами и даже месяцами.А теперь попробуйте их догнать. А ведь нужно ещё и перегнать, дабы покупали именно ваше, а не ихнее. И так по всем направлениям...Кто не успел, тот опоздал.Тут изучение истории КПСС уже никак не поможет.Так что затягиваем пояса....К сожалению... Востаннє редагувалось наблюдательный в Нед 03 чер, 2018 00:19, всього редагувалось 1 раз. наблюдательный

Повідомлень: 3059 З нами з: 29.04.09 Подякував: 81 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 00:14 наблюдательный написав: В век технологического прогресса и конкурентной борьбы, когда за несколько лет устаревают самые новые технологии, это была и есть настоящая катастрофа, которую нам предстоит ещё пережить. Ибо нам, как и РФ, уже нечего предложить остальному миру, окромя сырья и сел.хоз. продукции. Мы отстали на десятилетия. Если не больше....

Итог печальный. И тут уже ни слёзы, ни жалобы, ни "хороший" президент ничем не помогут.

Так что готовиться нужно к ещё худшему.... В век технологического прогресса и конкурентной борьбы, когда за несколько лет устаревают самые новые технологии, это была и есть настоящая катастрофа, которую нам предстоит ещё пережить. Ибо нам, как и РФ, уже нечего предложить остальному миру, окромя сырья и сел.хоз. продукции. Мы отстали на десятилетия. Если не больше....Итог печальный. И тут уже ни слёзы, ни жалобы, ни "хороший" президент ничем не помогут.Так что готовиться нужно к ещё худшему....

Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и космическими технологиями, опережавшими американские и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны. Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и космическими технологиями, опережавшими американские и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны. Востаннє редагувалось jabba в Нед 03 чер, 2018 00:27, всього редагувалось 1 раз. jabba

Повідомлень: 5012 З нами з: 18.12.08 Подякував: 287 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 00:25 gleb написав: Если под миллионером Вы разумеете меня, то я все делаю в банке. Если под миллионером Вы разумеете меня, то я все делаю в банке.

В банке невозможно легально купить долларов даже 6 тысяч. Это даже в том случае невозможно если они там случайно окажутся в наличии. Так что боюсь все что вы делаете - это рассказываете тут сказки. В банке невозможно легально купить долларов даже 6 тысяч. Это даже в том случае невозможно если они там случайно окажутся в наличии. Так что боюсь все что вы делаете - это рассказываете тут сказки. jabba

Повідомлень: 5012 З нами з: 18.12.08 Подякував: 287 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1746174717481749> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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