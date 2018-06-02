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  #<1 ... 1746174717481749
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 00:41

  jabba написав:Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны.

1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?
Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.
А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.

2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....

3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 01:09

  наблюдательный написав:
  jabba написав:Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны.

1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?
Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.
А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.

2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....

3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости?

1) Так то предатели. Мало ли где они учились - коммунизм то они уже не строят с 91 года а совсем наоборот.
2) США на это потратила 45 лет времени и сотни миллардов долларов на подрывную работу. Только не говорите что союз распался сам собой.
3) Китай подойдет? Я уже молчу за эксперименты по введению коммунизма в развитых капстранах в виде выплаты базового дохода - то что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна - сейчас намного реалистичнее, чем это было при Ленине или Хрущеве.
jabba
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