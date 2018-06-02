jabba написав:Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны.
1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?
Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.
А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.
2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....
3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости?