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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 03 чер, 2018 00:41
jabba написав:
Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны.
1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?
Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.
А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.
2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....
3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 01:09
наблюдательный написав: jabba написав:
Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны.
1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?
Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.
А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.
2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....
3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости?
1) Так то предатели. Мало ли где они учились - коммунизм то они уже не строят с 91 года а совсем наоборот.
2) США на это потратила 45 лет времени и сотни миллардов долларов на подрывную работу. Только не говорите что союз распался сам собой.
3) Китай подойдет? Я уже молчу за эксперименты по введению коммунизма в развитых капстранах в виде выплаты базового дохода - то что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна - сейчас намного реалистичнее, чем это было при Ленине или Хрущеве.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 01:42
jabba написав:
1) Так то предатели. Мало ли где они учились - коммунизм то они уже не строят с 91 года а совсем наоборот.
16 млн.предателей? Только 2 чел.легли на амбразуру за идею. Министр Пуго и генерал Ахромеев.
Остальные генералы неплохо себя и сейчас чувствуют. Некоторые уже в дворяне подались. Императора хотят....
Вот такая гнилая идеология
jabba написав:
2) США на это потратила 45 лет времени и сотни миллардов долларов на подрывную работу. Только не говорите что союз распался сам собой.
Конечно не сам. Союз развалила бездарная правящая партия, которая не смогла создать достойный уровень жизни для своего народа. Зато помогала арабам, азиатам, африканцам и прочим европейцам, только не своим. Сколько профукать ресурсов и потерять времени нужно ещё суметь. Престарелые бездари....
jabba написав:
3) Китай подойдет? Я уже молчу за эксперименты по введению коммунизма в развитых капстранах в виде выплаты базового дохода - то что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна - сейчас намного реалистичнее, чем это было при Ленине или Хрущеве.
О Китае я писал выше. Там от компартии осталось одно название. Базовый доход, это очередная утопия. Он не стимулирует ни поиска работы, ни качества самой работы. Недавно Финляндия от него уже отказалась. Так что холява успешно закончилась.
Что и следовало ожидать....
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