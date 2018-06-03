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#<1 ... 1746174717481749 Додано: Нед 03 чер, 2018 00:41 jabba написав: Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны. Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны.

1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?

Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.

А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.



2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....



3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости? 1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости? наблюдательный

Повідомлень: 3061 З нами з: 29.04.09 Подякував: 81 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 01:09 наблюдательный написав: jabba написав: Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны. Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны.

1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?

Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.

А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.



2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....



3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости? 1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости?

1) Так то предатели. Мало ли где они учились - коммунизм то они уже не строят с 91 года а совсем наоборот.

2) США на это потратила 45 лет времени и сотни миллардов долларов на подрывную работу. Только не говорите что союз распался сам собой.

3) Китай подойдет? Я уже молчу за эксперименты по введению коммунизма в развитых капстранах в виде выплаты базового дохода - то что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна - сейчас намного реалистичнее, чем это было при Ленине или Хрущеве. 1) Так то предатели. Мало ли где они учились - коммунизм то они уже не строят с 91 года а совсем наоборот.2) США на это потратила 45 лет времени и сотни миллардов долларов на подрывную работу. Только не говорите что союз распался сам собой.3) Китай подойдет? Я уже молчу за эксперименты по введению коммунизма в развитых капстранах в виде выплаты базового дохода - то что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна - сейчас намного реалистичнее, чем это было при Ленине или Хрущеве. jabba

Повідомлень: 5014 З нами з: 18.12.08 Подякував: 286 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 01:42 jabba написав: 1) Так то предатели. Мало ли где они учились - коммунизм то они уже не строят с 91 года а совсем наоборот.

1) Так то предатели. Мало ли где они учились - коммунизм то они уже не строят с 91 года а совсем наоборот.

16 млн.предателей? Только 2 коммуниста легли на амбразуру за ком.идею во время развала СССР. Министр Пуго и генерал Ахромеев. А где были остальные?

А остальные генералы неплохо себя и сейчас чувствуют. Некоторые уже в дворяне подались. Императора на престол хотят....

Вот такая гнилая идеология

jabba написав: 2) США на это потратила 45 лет времени и сотни миллардов долларов на подрывную работу. Только не говорите что союз распался сам собой.

2) США на это потратила 45 лет времени и сотни миллардов долларов на подрывную работу. Только не говорите что союз распался сам собой.

Конечно не сам. Союз развалила бездарная правящая партия, которая не смогла создать достойный уровень жизни для своего народа. Она помогала арабам, азиатам, африканцам и прочим европейцам, типа Венгрии, ГДР, Болгарии.... Только не своему народу. Сколько профукать ресурсов и потерять времени нужно ещё суметь. Престарелые бездари....

jabba написав: 3) Китай подойдет? Я уже молчу за эксперименты по введению коммунизма в развитых капстранах в виде выплаты базового дохода - то что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна - сейчас намного реалистичнее, чем это было при Ленине или Хрущеве. 3) Китай подойдет? Я уже молчу за эксперименты по введению коммунизма в развитых капстранах в виде выплаты базового дохода - то что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна - сейчас намного реалистичнее, чем это было при Ленине или Хрущеве.

О Китае я писал выше. Там от компартии осталось одно название. Там миллионы новых нуворишей, классовых врагов тов.Ленина-Сталина, которых они успешно уничтожали. Там повсюду эксплуатация человека человеком, что есть неприемлимо для истинных коммунистов. Так что оставим Китай теоретикам марксизма...



А базовый доход, это очередная утопия. Он не стимулирует ни поиска работы, ни качества самой работы. Недавно Финляндия от него уже отказалась. Так что холява закончилась, едва начавшись...

Что и следовало ожидать.... 16 млн.предателей? Только 2 коммуниста легли на амбразуру за ком.идею во время развала СССР. Министр Пуго и генерал Ахромеев. А где были остальные?А остальные генералы неплохо себя и сейчас чувствуют. Некоторые уже в дворяне подались. Императора на престол хотят....Вот такая гнилая идеологияКонечно не сам. Союз развалила бездарная правящая партия, которая не смогла создать достойный уровень жизни для своего народа. Она помогала арабам, азиатам, африканцам и прочим европейцам, типа Венгрии, ГДР, Болгарии.... Только не своему народу. Сколько профукать ресурсов и потерять времени нужно ещё суметь. Престарелые бездари....О Китае я писал выше. Там от компартии осталось одно название. Там миллионы новых нуворишей, классовых врагов тов.Ленина-Сталина, которых они успешно уничтожали. Там повсюду эксплуатация человека человеком, что есть неприемлимо для истинных коммунистов. Так что оставим Китай теоретикам марксизма...А базовый доход, это очередная утопия. Он не стимулирует ни поиска работы, ни качества самой работы. Недавно Финляндия от него уже отказалась. Так что холява закончилась, едва начавшись...Что и следовало ожидать.... наблюдательный

Повідомлень: 3061 З нами з: 29.04.09 Подякував: 81 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 10:28 наблюдательный У вас извращенные представления о коммунизме. Коммунизм сами теоретики предсказывали когда-то потом и очень далеком будущем, когда человеческий труд заменят машины. Сейчас все к этому и идет. Ну а за Китай не переживайте - компартия Китая со своими нуворишами в случае наступления коммунизма разберется в два счета на одном партийном съезде. Прикажет сдать имущество обратно в народную казну и сдадут как миленькие. Даже расстрелов не понадобится. То что победа коммунизма неизбежна это даже уже не обсуждается. Вопрос в том каким путем он быстрее наступит - или через роботов и ББД по западном образцу лет через 50 или весь мир станет Китай лет через 200 и мировой коммунизм введет компартия Китая на очередном съезде. jabba

Повідомлень: 5014 З нами з: 18.12.08 Подякував: 286 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 11:42 jabba написав: наблюдательный У вас извращенные представления о коммунизме. Коммунизм сами теоретики предсказывали когда-то потом и очень далеком будущем, когда человеческий труд заменят машины. Сейчас все к этому и идет.

У вас извращенные представления о коммунизме. Коммунизм сами теоретики предсказывали когда-то потом и очень далеком будущем, когда человеческий труд заменят машины. Сейчас все к этому и идет.

Ну насмешили....

Почитайте историю луддизма, когда в 1811 году работники ткацкого предприятия в Ноттингеме сожгли прядильни и другие элементы фабричной машинерии. Вскоре этот жест стали повторять недовольные пролетарии из других регионов севера Англии. В период с 1811 по 1813 год было уничтожено более 1000 машин.



Машины ведут большинство человечества к бедности, ибо эти машины принадлежат и будут принадлежать узкому кругу лиц. Кстати, об этом совсем недавно опечалилась глава МВФ К.Лагард на экономич. форуме в РФ.

jabba написав: Ну а за Китай не переживайте - компартия Китая со своими нуворишами в случае наступления коммунизма разберется в два счета на одном партийном съезде. Прикажет сдать имущество обратно в народную казну и сдадут как миленькие. Даже расстрелов не понадобится.

Ну а за Китай не переживайте - компартия Китая со своими нуворишами в случае наступления коммунизма разберется в два счета на одном партийном съезде. Прикажет сдать имущество обратно в народную казну и сдадут как миленькие. Даже расстрелов не понадобится.

Ну так такое уже было... Военный коммунизм, НЭП, запрет на частную торговлю, лагеря на Колыме...

Тов. Сталин, в своё время, много НЭПманов пересажал...

Потом был результат....







jabba написав: То что победа коммунизма неизбежна это даже уже не обсуждается. Вопрос в том каким путем он быстрее наступит - или через роботов и ББД по западном образцу лет через 50 или весь мир станет Китай лет через 200 и мировой коммунизм введет компартия Китая на очередном съезде. То что победа коммунизма неизбежна это даже уже не обсуждается. Вопрос в том каким путем он быстрее наступит - или через роботов и ББД по западном образцу лет через 50 или весь мир станет Китай лет через 200 и мировой коммунизм введет компартия Китая на очередном съезде.

Ждите,ждите.... Годков через 40-50 расскажете, что вам кинули китайцы с ихнего императорского плеча. И за сколько времени вас заставили выучить китайский язык....



Я смотрю, тут некоторые восторгаются Китаем. Как бы они вас, со временем, вместо коммунизма, не посадили на рис с водой....

Всё, кстати, идёт к тому....

Дальний Восток в РФ они уже почти прибрали к рукам. Сейчас уже окучивают Поволжье.

https://v1.ru/text/health/433414872580101.html

https://www.volgograd.kp.ru/daily/26711/3737291/

Скоро и у нас будут..... Ну насмешили....Почитайте историю луддизма, когда в 1811 году работники ткацкого предприятия в Ноттингеме сожгли прядильни и другие элементы фабричной машинерии. Вскоре этот жест стали повторять недовольные пролетарии из других регионов севера Англии. В период с 1811 по 1813 год было уничтожено более 1000 машин.Машины ведут большинство человечества к бедности, ибо эти машины принадлежат и будут принадлежать узкому кругу лиц. Кстати, об этом совсем недавно опечалилась глава МВФ К.Лагард на экономич. форуме в РФ.Ну так такое уже было... Военный коммунизм, НЭП, запрет на частную торговлю, лагеря на Колыме...Тов. Сталин, в своё время, много НЭПманов пересажал...Потом был результат....Ждите,ждите.... Годков через 40-50 расскажете, что вам кинули китайцы с ихнего императорского плеча. И за сколько времени вас заставили выучить китайский язык....Я смотрю, тут некоторые восторгаются Китаем. Как бы они вас, со временем, вместо коммунизма, не посадили на рис с водой....Всё, кстати, идёт к тому....Дальний Восток в РФ они уже почти прибрали к рукам. Сейчас уже окучивают Поволжье.Скоро и у нас будут..... наблюдательный

Повідомлень: 3061 З нами з: 29.04.09 Подякував: 81 раз. Подякували: 313 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 12:02 наблюдательный Для наших с вами раскосых праправнуков китайский будет родным ну а мы не доживем так что не расстраивайтесь. jabba

Повідомлень: 5014 З нами з: 18.12.08 Подякував: 286 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 14:34

Относительно тезиса о взносе за право доступа РФ продавать свои товары в США. Как по мне абсурден. Какой смысл взносить под 100 млрд долл. на постоянной основе за право на продажу товаров на сумму порядка 10 млрд в год. Абсурдность усиливается действующими санкциями. Держать такую сумму в реальных условиях ее изъятия довольно странно.

мой тезис был несколько другой

вы до сих пор удивляетесь абсурду?

Что касается величины процента - я слышал о другом размере под 1,25%.

1,25% тоже было

http://tradersroom.ru/charts/yield/18809-us-generic-govt-10-year-yield.html

Куда конкретно вкладывать ? После либеральной разрухи от Гайдара с Чубайсом работы непочатый край. Импортозамещение. Собственно говоря почему треть предприятий убыточны ? Может быть одной из проблем убыточности является отсутствие кредитования для покупки нового оборудования ?

думаю далеко не это является основной причиной

в силу своей работы ориентируемся обычно другими причинами tumosмой тезис был несколько другойвы до сих пор удивляетесь абсурду?1,25% тоже былодумаю далеко не это является основной причинойв силу своей работы ориентируемся обычно другими причинами Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11213 З нами з: 19.05.11 Подякував: 20 раз. Подякували: 3122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 14:36 jabba написав: наблюдательный Для наших с вами раскосых праправнуков китайский будет родным ну а мы не доживем так что не расстраивайтесь. Для наших с вами раскосых праправнуков китайский будет родным ну а мы не доживем так что не расстраивайтесь.

пока почти 6000 лет держимся))) пока почти 6000 лет держимся))) Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах? odessit2007

Повідомлень: 11213 З нами з: 19.05.11 Подякував: 20 раз. Подякували: 3122 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1746174717481749 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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