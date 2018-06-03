jabba написав:Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны.
1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ? Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники. А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.
2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....
3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости?
jabba написав:Коммунистической партии и приверженцев коммунистической идеологии во власти нет уже 27 лет но все равно виноват коммунизм? За 27 лет товарищ Стали приняв страну с сохой и в лаптях оставил после себя страну с атомной бомбой и спутниками и это еще с учетом вклинившейся в этот срок разрушительнейшей войны. А строители капитализма шо сделали за 27 лет, приняв страну, обратите внимание - с атомной бомбой и спутниками? И это со страной и народом им удалось сделать даже без войны.
1. Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ? Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники. А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.
2. Почему коммунисты, победившие Гитлера и имеющие атомную бомбу не вышли на протест? Что это за партия, в которой было 16 млн. человек, легко сложила лапки перед кучкой бузотеров? Значит у неё был свой интерес в этом дерибане....
3. Назовите хоть одну успешную страну, в которой правят истинные коммунисты, а не барыги? Где всё правильно и по уставу. А народ ликует от изобилия и справедливости?
1) Так то предатели. Мало ли где они учились - коммунизм то они уже не строят с 91 года а совсем наоборот. 2) США на это потратила 45 лет времени и сотни миллардов долларов на подрывную работу. Только не говорите что союз распался сам собой. 3) Китай подойдет? Я уже молчу за эксперименты по введению коммунизма в развитых капстранах в виде выплаты базового дохода - то что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна - сейчас намного реалистичнее, чем это было при Ленине или Хрущеве.
jabba написав:1) Так то предатели. Мало ли где они учились - коммунизм то они уже не строят с 91 года а совсем наоборот.
16 млн.предателей? Только 2 коммуниста легли на амбразуру за ком.идею во время развала СССР. Министр Пуго и генерал Ахромеев. А где были остальные? А остальные генералы неплохо себя и сейчас чувствуют. Некоторые уже в дворяне подались. Императора на престол хотят.... Вот такая гнилая идеология
jabba написав:2) США на это потратила 45 лет времени и сотни миллардов долларов на подрывную работу. Только не говорите что союз распался сам собой.
Конечно не сам. Союз развалила бездарная правящая партия, которая не смогла создать достойный уровень жизни для своего народа. Она помогала арабам, азиатам, африканцам и прочим европейцам, типа Венгрии, ГДР, Болгарии.... Только не своему народу. Сколько профукать ресурсов и потерять времени нужно ещё суметь. Престарелые бездари....
jabba написав:3) Китай подойдет? Я уже молчу за эксперименты по введению коммунизма в развитых капстранах в виде выплаты базового дохода - то что победа коммунизма в мировом масштабе неизбежна - сейчас намного реалистичнее, чем это было при Ленине или Хрущеве.
О Китае я писал выше. Там от компартии осталось одно название. Там миллионы новых нуворишей, классовых врагов тов.Ленина-Сталина, которых они успешно уничтожали. Там повсюду эксплуатация человека человеком, что есть неприемлимо для истинных коммунистов. Так что оставим Китай теоретикам марксизма...
А базовый доход, это очередная утопия. Он не стимулирует ни поиска работы, ни качества самой работы. Недавно Финляндия от него уже отказалась. Так что холява закончилась, едва начавшись... Что и следовало ожидать....
наблюдательный У вас извращенные представления о коммунизме. Коммунизм сами теоретики предсказывали когда-то потом и очень далеком будущем, когда человеческий труд заменят машины. Сейчас все к этому и идет. Ну а за Китай не переживайте - компартия Китая со своими нуворишами в случае наступления коммунизма разберется в два счета на одном партийном съезде. Прикажет сдать имущество обратно в народную казну и сдадут как миленькие. Даже расстрелов не понадобится. То что победа коммунизма неизбежна это даже уже не обсуждается. Вопрос в том каким путем он быстрее наступит - или через роботов и ББД по западном образцу лет через 50 или весь мир станет Китай лет через 200 и мировой коммунизм введет компартия Китая на очередном съезде.
jabba написав:наблюдательный У вас извращенные представления о коммунизме. Коммунизм сами теоретики предсказывали когда-то потом и очень далеком будущем, когда человеческий труд заменят машины. Сейчас все к этому и идет.
Ну насмешили.... Почитайте историю луддизма, когда в 1811 году работники ткацкого предприятия в Ноттингеме сожгли прядильни и другие элементы фабричной машинерии. Вскоре этот жест стали повторять недовольные пролетарии из других регионов севера Англии. В период с 1811 по 1813 год было уничтожено более 1000 машин.
Машины ведут большинство человечества к бедности, ибо эти машины принадлежат и будут принадлежать узкому кругу лиц. Кстати, об этом совсем недавно опечалилась глава МВФ К.Лагард на экономич. форуме в РФ.
jabba написав: Ну а за Китай не переживайте - компартия Китая со своими нуворишами в случае наступления коммунизма разберется в два счета на одном партийном съезде. Прикажет сдать имущество обратно в народную казну и сдадут как миленькие. Даже расстрелов не понадобится.
Ну так такое уже было... Военный коммунизм, НЭП, запрет на частную торговлю, лагеря на Колыме... Тов. Сталин, в своё время, много НЭПманов пересажал... Потом был результат....
jabba написав: То что победа коммунизма неизбежна это даже уже не обсуждается. Вопрос в том каким путем он быстрее наступит - или через роботов и ББД по западном образцу лет через 50 или весь мир станет Китай лет через 200 и мировой коммунизм введет компартия Китая на очередном съезде.
Ждите,ждите.... Годков через 40-50 расскажете, что вам кинули китайцы с ихнего императорского плеча. И за сколько времени вас заставили выучить китайский язык....
Относительно тезиса о взносе за право доступа РФ продавать свои товары в США. Как по мне абсурден. Какой смысл взносить под 100 млрд долл. на постоянной основе за право на продажу товаров на сумму порядка 10 млрд в год. Абсурдность усиливается действующими санкциями. Держать такую сумму в реальных условиях ее изъятия довольно странно.
мой тезис был несколько другой вы до сих пор удивляетесь абсурду?
Что касается величины процента - я слышал о другом размере под 1,25%.
Куда конкретно вкладывать ? После либеральной разрухи от Гайдара с Чубайсом работы непочатый край. Импортозамещение. Собственно говоря почему треть предприятий убыточны ? Может быть одной из проблем убыточности является отсутствие кредитования для покупки нового оборудования ?
думаю далеко не это является основной причиной в силу своей работы ориентируемся обычно другими причинами
наблюдательный написав:Вам не смешно, что строители этого псевдо-капитализма и есть бывшие коммунисты, которые закончили школы ВПШ?Могу назвать их поимённо, но слишком длинный список будет. Рядовых граждан в этом дерибане не было. В основе своей это были номенклатурные работники.А в номенклатуру, без парт.билета, попасть было очень сложно.
Вот вы сами себе и возражаете. Вы же пишете, что виноват якобы коммунизм. Но его по сути никто и не строил в серьез ? Не важно как строй называется. Пример с Китаем в том числе. Важно "какой президент" и какой народ, природные условия. А во главе всего - адекватная оплата труда. Остальное - все решается в рамках любого строя - кроме разве что окончательной победы деструктива - криминализма в стране. И кто кому дарил цветы, и какие песни пел - тоже не суть..... А суть - это нормальная зарплата работающим людям, и умный стратег и организатор - который направляет коллективный труд. Стихийного рынка - как нам это навязывают на самом деле нигде нет - по основным стратегическим направлениям жизни государства.