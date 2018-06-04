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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:52
gleb Или кто знает ? Видел ваше сообщение в другой теме по интересующему меня вопросу - подскажите, плиз, если в курсе.
Сейчас делаю покупки в интернет магазах, и в этом текущем месяце в сумме получится больше 200 долларов. ( На 100 долларов мне отправлено в конце мая 2 бандерольки), третья бандеролька на 65 долларов поступила на таможню 31 мая и там "стоит в очереди" до сегодня. Нужно еще точно пару бандеролей , а то и три -четыре получить в июне. Если платить пошлину - то не выгодно и покупать нет смысла. Покупки для личного потребления - разные все товары - не опт. Продукты ( чай, кофе, черный шоколад разных марок, специи экзотические) и предметы личной гигиены -( типа гель для душа, масло для массажа и зубная паста из экзотических стран). Вес бандеролей максимум 800 грамм или 1 кг. У нас это облагают пошлиной? И как считают этот месяц - считают каждый календарный месяц или текущий - от посылки до следующей посылки должно пройти больше месяца ? Мне сейчас именно нужно "много"- хотя оно совсем и не много, конечно. Как все это облагается пошлиной и как умнее поступить ?
Кто знает выход - подскажите, плиз ! Жаба - вы может подскажете?
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kalinavalera1
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Додано: Пон 04 чер, 2018 23:03
kalinavalera1 Если пахнет перебором по посылкам в таможенном смысле то оформите на родственников,знакомых, соседей. Не в абсолютной изоляции же вы живете.
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jabba
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Додано: Пон 04 чер, 2018 23:58
jabba написав:kalinavalera1
Если пахнет перебором по посылкам в таможенном смысле то оформите на родственников,знакомых, соседей. Не в абсолютной изоляции же вы живете.
Пахнет, да! Тут нюансы. Нашел, что считают календарный месяц, а не текущий. Уже хорошо.
Нужно менять только адрес получателя и его ФИО ? Обязательно ли менять и его телефон тоже? Хотелос бы свой телефон оставить? А можно платить хоть своей картой ? Мне - чем меньше менять - тем лучше. А телефон можно свой оставить? Кто-то проверяет какой картой платили? Мои соседи- друзья - не получают посылки из США, у них другие приоритеты, заботы и развлечения, им нужно будет оформлять долларовую карту - и Приват24 на них и тп. Если нужно - я сделаю, но не хотелось бы.
Спс за помощь!
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kalinavalera1
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