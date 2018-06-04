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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1747174817491750 Додано: Пон 04 чер, 2018 22:52 gleb Или кто знает ? Видел ваше сообщение в другой теме по интересующему меня вопросу - подскажите, плиз, если в курсе.



Сейчас делаю покупки в интернет магазах, и в этом текущем месяце в сумме получится больше 200 долларов. ( На 100 долларов мне отправлено в конце мая 2 бандерольки), третья бандеролька на 65 долларов поступила на таможню 31 мая и там "стоит в очереди" до сегодня. Нужно еще точно пару бандеролей , а то и три -четыре получить в июне. Если платить пошлину - то не выгодно и покупать нет смысла. Покупки для личного потребления - разные все товары - не опт. Продукты ( чай, кофе, черный шоколад разных марок, специи экзотические) и предметы личной гигиены -( типа гель для душа, масло для массажа и зубная паста из экзотических стран). Вес бандеролей максимум 800 грамм или 1 кг. У нас это облагают пошлиной? И как считают этот месяц - считают каждый календарный месяц или текущий - от посылки до следующей посылки должно пройти больше месяца ? Мне сейчас именно нужно "много"- хотя оно совсем и не много, конечно. Как все это облагается пошлиной и как умнее поступить ?

Кто знает выход - подскажите, плиз ! Жаба - вы может подскажете? kalinavalera1

Повідомлень: 4416 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 23:03 kalinavalera1 Если пахнет перебором по посылкам в таможенном смысле то оформите на родственников,знакомых, соседей. Не в абсолютной изоляции же вы живете. jabba

Повідомлень: 5016 З нами з: 18.12.08 Подякував: 286 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 23:58 jabba написав: kalinavalera1 Если пахнет перебором по посылкам в таможенном смысле то оформите на родственников,знакомых, соседей. Не в абсолютной изоляции же вы живете. Если пахнет перебором по посылкам в таможенном смысле то оформите на родственников,знакомых, соседей. Не в абсолютной изоляции же вы живете.

Пахнет, да! Тут нюансы. Нашел, что считают календарный месяц, а не текущий. Уже хорошо.

Нужно менять только адрес получателя и его ФИО ? Обязательно ли менять и его телефон тоже? Хотелос бы свой телефон оставить? А можно платить хоть своей картой ? Мне - чем меньше менять - тем лучше. А телефон можно свой оставить? Кто-то проверяет какой картой платили? Мои соседи- друзья - не получают посылки из США, у них другие приоритеты, заботы и развлечения, им нужно будет оформлять долларовую карту - и Приват24 на них и тп. Если нужно - я сделаю, но не хотелось бы.

Спс за помощь! Пахнет, да! Тут нюансы. Нашел, что считают календарный месяц, а не текущий. Уже хорошо.Нужно менять только адрес получателя и его ФИО ? Обязательно ли менять и его телефон тоже? Хотелос бы свой телефон оставить? А можно платить хоть своей картой ? Мне - чем меньше менять - тем лучше. А телефон можно свой оставить? Кто-то проверяет какой картой платили? Мои соседи- друзья - не получают посылки из США, у них другие приоритеты, заботы и развлечения, им нужно будет оформлять долларовую карту - и Приват24 на них и тп. Если нужно - я сделаю, но не хотелось бы.Спс за помощь! kalinavalera1

Повідомлень: 4416 З нами з: 07.05.11 Подякував: 644 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1747174817491750 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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