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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1747174817491750
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:52

gleb Или кто знает ? Видел ваше сообщение в другой теме по интересующему меня вопросу - подскажите, плиз, если в курсе.

Сейчас делаю покупки в интернет магазах, и в этом текущем месяце в сумме получится больше 200 долларов. ( На 100 долларов мне отправлено в конце мая 2 бандерольки), третья бандеролька на 65 долларов поступила на таможню 31 мая и там "стоит в очереди" до сегодня. Нужно еще точно пару бандеролей , а то и три -четыре получить в июне. Если платить пошлину - то не выгодно и покупать нет смысла. Покупки для личного потребления - разные все товары - не опт. Продукты ( чай, кофе, черный шоколад разных марок, специи экзотические) и предметы личной гигиены -( типа гель для душа, масло для массажа и зубная паста из экзотических стран). Вес бандеролей максимум 800 грамм или 1 кг. У нас это облагают пошлиной? И как считают этот месяц - считают каждый календарный месяц или текущий - от посылки до следующей посылки должно пройти больше месяца ? Мне сейчас именно нужно "много"- хотя оно совсем и не много, конечно. Как все это облагается пошлиной и как умнее поступить ?
Кто знает выход - подскажите, плиз ! Жаба - вы может подскажете?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 23:03

kalinavalera1 Если пахнет перебором по посылкам в таможенном смысле то оформите на родственников,знакомых, соседей. Не в абсолютной изоляции же вы живете.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 23:58

  jabba написав:kalinavalera1 Если пахнет перебором по посылкам в таможенном смысле то оформите на родственников,знакомых, соседей. Не в абсолютной изоляции же вы живете.

Пахнет, да! Тут нюансы. Нашел, что считают календарный месяц, а не текущий. Уже хорошо.
Нужно менять только адрес получателя и его ФИО ? Обязательно ли менять и его телефон тоже? Хотелос бы свой телефон оставить? А можно платить хоть своей картой ? Мне - чем меньше менять - тем лучше. А телефон можно свой оставить? Кто-то проверяет какой картой платили? Мои соседи- друзья - не получают посылки из США, у них другие приоритеты, заботы и развлечения, им нужно будет оформлять долларовую карту - и Приват24 на них и тп. Если нужно - я сделаю, но не хотелось бы.
Спс за помощь!
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:48

  jabba написав:
  odessit2007 написав:
пока почти 6000 лет держимся)))

Это вы расскажите тем чистокровным по израильским меркам евреям которые негры или китайцы.)))

не путайте отбившихся от Моисея
да и к "чистоте" фалашей у меня много вопросов
но это не тема ветки
закрою месяц подискутируем
если не забанят :mrgreen:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:03

  jabba написав:
  gleb написав:Если под миллионером Вы разумеете меня, то я все делаю в банке.

В банке невозможно легально купить долларов даже 6 тысяч. Это даже в том случае невозможно если они там случайно окажутся в наличии. Так что боюсь все что вы делаете - это рассказываете тут сказки. :wink:


Просто мы пользуемся разными банками. Смиритесь с этой мыслью и вам станет легче.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:59

gleb Насмешили. Чем нелегальный обмен в здании банка отличается от нелегального/полулегального обмена у оптовиков (которые хотя и называются "черный рынок" но имеют вывеску отделения какого-то банка или финансовой компании, лицензию и охраняемое помещение)? Кроме того естественно что у оптовиков репутация не чета какому-то банку и текучки нет кадров а вот в банке вами занимается клерк, который седня есть а завтра втюхает вам "куклу" и испарится а позже выясниться, что с вчерашнего дня он уже тут не работает на самом деле. И банк будет не при делах. Как было в 08 году в днепропетровском Правексе - ну помните скандальный случай, когда клиенту всунули куклу резаной бумаги на 200 штук зелени?
jabba
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  #<1 ... 1747174817491750
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