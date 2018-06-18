gleb Или кто знает ? Видел ваше сообщение в другой теме по интересующему меня вопросу - подскажите, плиз, если в курсе.
Сейчас делаю покупки в интернет магазах, и в этом текущем месяце в сумме получится больше 200 долларов. ( На 100 долларов мне отправлено в конце мая 2 бандерольки), третья бандеролька на 65 долларов поступила на таможню 31 мая и там "стоит в очереди" до сегодня. Нужно еще точно пару бандеролей , а то и три -четыре получить в июне. Если платить пошлину - то не выгодно и покупать нет смысла. Покупки для личного потребления - разные все товары - не опт. Продукты ( чай, кофе, черный шоколад разных марок, специи экзотические) и предметы личной гигиены -( типа гель для душа, масло для массажа и зубная паста из экзотических стран). Вес бандеролей максимум 800 грамм или 1 кг. У нас это облагают пошлиной? И как считают этот месяц - считают каждый календарный месяц или текущий - от посылки до следующей посылки должно пройти больше месяца ? Мне сейчас именно нужно "много"- хотя оно совсем и не много, конечно. Как все это облагается пошлиной и как умнее поступить ? Кто знает выход - подскажите, плиз ! Жаба - вы может подскажете?
jabba написав:kalinavalera1 Если пахнет перебором по посылкам в таможенном смысле то оформите на родственников,знакомых, соседей. Не в абсолютной изоляции же вы живете.
Пахнет, да! Тут нюансы. Нашел, что считают календарный месяц, а не текущий. Уже хорошо. Нужно менять только адрес получателя и его ФИО ? Обязательно ли менять и его телефон тоже? Хотелос бы свой телефон оставить? А можно платить хоть своей картой ? Мне - чем меньше менять - тем лучше. А телефон можно свой оставить? Кто-то проверяет какой картой платили? Мои соседи- друзья - не получают посылки из США, у них другие приоритеты, заботы и развлечения, им нужно будет оформлять долларовую карту - и Приват24 на них и тп. Если нужно - я сделаю, но не хотелось бы. Спс за помощь!
gleb Насмешили. Чем нелегальный обмен в здании банка отличается от нелегального/полулегального обмена у оптовиков (которые хотя и называются "черный рынок" но имеют вывеску отделения какого-то банка или финансовой компании, лицензию и охраняемое помещение)? Кроме того естественно что у оптовиков репутация не чета какому-то банку и текучки нет кадров а вот в банке вами занимается клерк, который седня есть а завтра втюхает вам "куклу" и испарится а позже выясниться, что с вчерашнего дня он уже тут не работает на самом деле. И банк будет не при делах. Как было в 08 году в днепропетровском Правексе - ну помните скандальный случай, когда клиенту всунули куклу резаной бумаги на 200 штук зелени?
jabba написав:gleb Насмешили. Чем нелегальный обмен в здании банка отличается от нелегального/полулегального обмена у оптовиков (которые хотя и называются "черный рынок" но имеют вывеску отделения какого-то банка или финансовой компании, лицензию и охраняемое помещение)? Кроме того естественно что у оптовиков репутация не чета какому-то банку и текучки нет кадров а вот в банке вами занимается клерк, который седня есть а завтра втюхает вам "куклу" и испарится а позже выясниться, что с вчерашнего дня он уже тут не работает на самом деле. И банк будет не при делах. Как было в 08 году в днепропетровском Правексе - ну помните скандальный случай, когда клиенту всунули куклу резаной бумаги на 200 штук зелени?
Банк банку рознь. Правекс под Черновецким всегда вел себя как бандитская контора. Касательно обмена и покупки валюты в банке: сейчас нет ограничений по сумме. Не знаю как там купить миллион, но 5-10 тыс дол за раз с зачислением на текущий счет (без снятия) вообще без проблем. И это легальный обмен. Нелегальными не занимаюсь и не интересуюсь.
gleb Глеб! Вы немного загнули в конце. В плане "нелегальности". Я тоже предпочитаю банки, но был период пару тройку лет назад - когда разница между курсом банка и ч.р. была 1 гр на каждом долларе. То есть курс был не рыночный , а принудительный. Если у меня приятельница торгует техникой - и каждый день выручку переводит в доллар - ведь закупает все за доллары ? И я ей сдам по рыночной цене доллар - это вы считаете - ч.р.? В нашей стране бывают такие по смыслу "нелегальные" - государственные законы, что легально как раз уклоняться от их исполнения. Я тоже пользуюсь банками в основном, и с вами согласен. Но без крайностей. Помню в 2013 и в начале 2014 я срочно выскакивал из гривны. Это когда был скачок доллара. Выскочил по 9 - 10 гр. за доллар. Где купить - мне подсказал управляющий банком , из которого я "выскакивал". Кстати , если вы часто бываете в банке - то вас знает и управляющий отделения в том числе, а если еще проблемы случаются - то часто лично вас сам и обслуживает. Если бы не нашел в банке - то купил бы у леваков тогда. Я к ним нормально отношусь, чисто теоретически - не считаю что они "воры , убийцы -преступники" , но если аферисты - типа "ломщики", " кукольники" и тп, то конечно это уже криминал. Но вроде есть вполне нормальные ? Кстати - в банке тогда купил по 9-10 за доллар , а у леваков на тот день была цена 12 уже - был момент взрывного роста как раз. В банке выгоднее даже получилось. Мне нужен такой чел, которому бы я доверял из частников, часто меняю - но как правило - очень мелкие суммы. На хоз. нужды. Левакам не выгодно . Странно . но у меня почти всегда все в банках получается и даже выгоднее , чем на ч.р. в итоге. Хотя исключения были.
И как можно всучить куклу 200 000 долларов в банке ? Мне недавно кто-то доказывал - что я "тупая редиска" - раз пересчитываю деньги при кассире в банке. Мол есть машинки для этого. И вообще "не комильфо" - . Пример кстати этот к случаю - про "куклу". Хотя с другой стороны... 200 000 сумма очень значительная. И не пересчитать их , а если кукла - то не заглянуть даже в пачку? Очень своеобразный клиент. Это я пытаюсь Жабе возразить. Обманов в банке - на много меньше - чем на ч.р. по любому, в банке кассир сразу не сможет скрыться за 1 минуту, как левак. Но и там куча своих заморочек. В общем к ч.р. отношусь не однозначно. Были бы законы у нас человечьи - то вообще зачем бы нужен ч.р. был ? А если такие законы " нечеловечьи" - то многие их игнорят, даже порядочные люди. А в целом конечно банк предпочтительнее.
Рашка слила половину трежерей за 1 месяц. http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt Китай тоже сливал... Кто ж покупал? Каймановы острова, Бельгия и саудиты. При том, что первые 2 - прокладки, а покупала, выходит, ФРС. И бюджетный дефицит опять пошел в рост - 147 ярдов при ожидающихся 119.