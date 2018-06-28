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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:49
Дилетант написав:
Я ивиняюсь, а когда долляр приравняли к банковским металлам?
а в момент его появления. Его ни кто специально не приравнивал.
Он появился сам по себе уже приравненным. А если учесть, что он был изготовлен
из банковского металла, то выходит что первый долляр приравненный-приравненный.
И было это в восемнадцатом веке. А отровняли лет сорок назад.
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ritual
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:12
Бред какой-то происходит, все акции падают и только американские не падают, дойчебанк, вообще, топят, доллар вчера падал, и драг. металлы тоже при этом падали.... Вобщем, американские манипуляции с продавливанием цен на виртуальные аналоги товаров и с накручиванием своей фонды с печатных станков уже видны всем, но это продолжается. Сколько они еще будут дурачить весь мир?
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hxbbgaf
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:22
Сколько они еще будут дурачить весь мир?
Пока дураки будут их (акции и облигации) покупать. А если серьезно, доллар получил мощный толчок для укрепления. Несмотря на падение DD на 2000 пунктов от максимума (26200) именно американские облигации сейчас являются самым привлекательным активом для вложение. При гарантированной доходности 2,8-2,9% они значительно превосходят и акции и облигации других стран. И такая ситуация продлится видимо, еще год - два, пока долг не пробьет уровень 23 трлн, и на рынке не появятся опасения за благополучное размещение новой все возрастающей порции свежих bills. Тогда придется, снова повышать ставку и доходность по ним.
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Волгарь
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Додано: Сер 27 чер, 2018 12:37
Волгарь написав:
Сколько они еще будут дурачить весь мир?
Пока дураки будут их (акции и облигации) покупать. А если серьезно, доллар получил мощный толчок для укрепления. Несмотря на падение DD на 2000 пунктов от максимума (26200) именно американские облигации сейчас являются самым привлекательным активом для вложение. При гарантированной доходности 2,8-2,9% они значительно превосходят и акции и облигации других стран. И такая ситуация продлится видимо, еще год - два, пока долг не пробьет уровень 23 трлн, и на рынке не появятся опасения за благополучное размещение новой все возрастающей порции свежих bills. Тогда придется, снова повышать ставку и доходность по ним.
Ну, это такое дело, сейчас превосходят, а завтра нет.
А что такое 23 трюлика? 21 с копейками - мало с учетом того, что гос. долг и так вырос почти вдвое к ВВП за последние 10 лет?
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:43
Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!
Какие минимумы увидим в этом году и когда?
Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.
Было бы интересно услышать ваше мнение!
С ув.
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vladus17
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:50
vladus17 написав:
Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!
Какие минимумы увидим в этом году и когда?
Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.
Было бы интересно услышать ваше мнение!
С ув.
Похоже, минимум был вчера, ну, может, сегодня или максимум в понедельник еще будет на пару баксов ниже, и то вряд ли, потом рост с пробоем 1375 и улет выше уже в августе.
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:06
hxbbgaf написав: vladus17 написав:
Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!
Какие минимумы увидим в этом году и когда?
Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.
Было бы интересно услышать ваше мнение!
С ув.
Похоже, минимум был вчера, ну, может, сегодня или максимум в понедельник еще будет на пару баксов ниже, и то вряд ли, потом рост с пробоем 1375 и улет выше уже в августе.
И почему же такая большая девиация уже через месяц?
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vladus17
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:15
vladus17 написав: hxbbgaf написав: vladus17 написав:
Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!
Какие минимумы увидим в этом году и когда?
Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.
Было бы интересно услышать ваше мнение!
С ув.
Похоже, минимум был вчера, ну, может, сегодня или максимум в понедельник еще будет на пару баксов ниже, и то вряд ли, потом рост с пробоем 1375 и улет выше уже в августе.
И почему же такая большая девиация уже через месяц?
Простите, но этот прогноз не стоит и времени, потраченному на его написание - с абсолютно одинаковой вероятностью он может как сбыться, так и нет. Да, вроде бы текущий фьчерс (1 252 за унцию) - низковат. Но он может уйти еще ниже. Рискну высказать предположение чайника - до 14-00 МСК 16/7 (момента встречи Трампа/Путина) золото будет ниже, чем после 19-00 (вероятного окончания встречи без результатов).
Но это - чистая политика, влияющая на gold price.
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Волгарь
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:34
Волгарь написав:
этот прогноз не стоит и времени, потраченному на его написание - с абсолютно одинаковой вероятностью он может как сбыться, так и нет. Да, вроде бы текущий фьчерс (1 252 за унцию) - низковат. Но он может уйти еще ниже. Рискну высказать предположение чайника - до 14-00 МСК 16/7 (момента встречи Трампа/Путина) золото будет ниже, чем после 19-00 (вероятного окончания встречи без результатов).Но это - чистая политика, влияющая на gold price
Cогласен . Нет смысла давать прогнозы, так как цена регулируется. Больше всего вероятность, что цена будет топтаться на месте, как продолжается уже длительное время. Периодически бывают скачки цен, и скачки значительные, но не часто. Такие скачки обычно провоцируют не предсказуемые форс-мажоры в политике или макроэкономике. Последнее время даже повышение учетной ставки в США не сказывается на цене, хотя это было бы естественным процессом.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:41
kalinavalera1 написав: Волгарь написав:
этот прогноз не стоит и времени, потраченному на его написание - с абсолютно одинаковой вероятностью он может как сбыться, так и нет. Да, вроде бы текущий фьчерс (1 252 за унцию) - низковат. Но он может уйти еще ниже. Рискну высказать предположение чайника - до 14-00 МСК 16/7 (момента встречи Трампа/Путина) золото будет ниже, чем после 19-00 (вероятного окончания встречи без результатов).Но это - чистая политика, влияющая на gold price
Cогласен . Нет смысла давать прогнозы, так как цена регулируется. Больше всего вероятность, что цена будет топтаться на месте, как продолжается уже длительное время. Периодически бывают скачки цен, и скачки значительные, но не часто. Такие скачки обычно провоцируют не предсказуемые форс-мажоры, к примеру в политике или макроэкономике.
И я с вами согласен. Особенно с тем что скачки золотых цен бывают не малые.
Но всеже, интересует какие минимумы мы могла бы увидеть в этом и следуйщем годах. При условии что ничего кардинального в мировой экономике не произойдет (глобальных кризисов и тд).
И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент?
Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете?
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vladus17
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