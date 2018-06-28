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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

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#<1 ... 1749175017511752> Додано: Суб 23 чер, 2018 15:49 Дилетант написав: Я ивиняюсь, а когда долляр приравняли к банковским металлам? Я ивиняюсь, а когда долляр приравняли к банковским металлам?



а в момент его появления. Его ни кто специально не приравнивал.

Он появился сам по себе уже приравненным. А если учесть, что он был изготовлен

из банковского металла, то выходит что первый долляр приравненный-приравненный.

И было это в восемнадцатом веке. А отровняли лет сорок назад. а в момент его появления. Его ни кто специально не приравнивал.Он появился сам по себе уже приравненным. А если учесть, что он был изготовлениз банковского металла, то выходит что первый долляр приравненный-приравненный.И было это в восемнадцатом веке. А отровняли лет сорок назад. ritual

Повідомлень: 279 З нами з: 03.12.11 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 чер, 2018 12:12 Бред какой-то происходит, все акции падают и только американские не падают, дойчебанк, вообще, топят, доллар вчера падал, и драг. металлы тоже при этом падали.... Вобщем, американские манипуляции с продавливанием цен на виртуальные аналоги товаров и с накручиванием своей фонды с печатных станков уже видны всем, но это продолжается. Сколько они еще будут дурачить весь мир? hxbbgaf Повідомлень: 19827 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 чер, 2018 12:22 Сколько они еще будут дурачить весь мир?

Пока дураки будут их (акции и облигации) покупать. А если серьезно, доллар получил мощный толчок для укрепления. Несмотря на падение DD на 2000 пунктов от максимума (26200) именно американские облигации сейчас являются самым привлекательным активом для вложение. При гарантированной доходности 2,8-2,9% они значительно превосходят и акции и облигации других стран. И такая ситуация продлится видимо, еще год - два, пока долг не пробьет уровень 23 трлн, и на рынке не появятся опасения за благополучное размещение новой все возрастающей порции свежих bills. Тогда придется, снова повышать ставку и доходность по ним. Пока дураки будут их (акции и облигации) покупать. А если серьезно, доллар получил мощный толчок для укрепления. Несмотря на падение DD на 2000 пунктов от максимума (26200) именно американские облигации сейчас являются самым привлекательным активом для вложение. При гарантированной доходности 2,8-2,9% они значительно превосходят и акции и облигации других стран. И такая ситуация продлится видимо, еще год - два, пока долг не пробьет уровень 23 трлн, и на рынке не появятся опасения за благополучное размещение новой все возрастающей порции свежих bills. Тогда придется, снова повышать ставку и доходность по ним. Волгарь Повідомлень: 4948 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 чер, 2018 12:37 Волгарь написав: Сколько они еще будут дурачить весь мир?

Пока дураки будут их (акции и облигации) покупать. А если серьезно, доллар получил мощный толчок для укрепления. Несмотря на падение DD на 2000 пунктов от максимума (26200) именно американские облигации сейчас являются самым привлекательным активом для вложение. При гарантированной доходности 2,8-2,9% они значительно превосходят и акции и облигации других стран. И такая ситуация продлится видимо, еще год - два, пока долг не пробьет уровень 23 трлн, и на рынке не появятся опасения за благополучное размещение новой все возрастающей порции свежих bills. Тогда придется, снова повышать ставку и доходность по ним. Пока дураки будут их (акции и облигации) покупать. А если серьезно, доллар получил мощный толчок для укрепления. Несмотря на падение DD на 2000 пунктов от максимума (26200) именно американские облигации сейчас являются самым привлекательным активом для вложение. При гарантированной доходности 2,8-2,9% они значительно превосходят и акции и облигации других стран. И такая ситуация продлится видимо, еще год - два, пока долг не пробьет уровень 23 трлн, и на рынке не появятся опасения за благополучное размещение новой все возрастающей порции свежих bills. Тогда придется, снова повышать ставку и доходность по ним.

Ну, это такое дело, сейчас превосходят, а завтра нет.

А что такое 23 трюлика? 21 с копейками - мало с учетом того, что гос. долг и так вырос почти вдвое к ВВП за последние 10 лет? Ну, это такое дело, сейчас превосходят, а завтра нет.А что такое 23 трюлика? 21 с копейками - мало с учетом того, что гос. долг и так вырос почти вдвое к ВВП за последние 10 лет? hxbbgaf Повідомлень: 19827 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:43 ксау Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!



Какие минимумы увидим в этом году и когда?

Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.



Было бы интересно услышать ваше мнение!



С ув. vladus17 Повідомлень: 448 З нами з: 21.03.14 Подякував: 86 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:50 vladus17 написав: Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!



Какие минимумы увидим в этом году и когда?

Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.



Было бы интересно услышать ваше мнение!



С ув. Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!Какие минимумы увидим в этом году и когда?Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.Было бы интересно услышать ваше мнение!С ув.



Похоже, минимум был вчера, ну, может, сегодня или максимум в понедельник еще будет на пару баксов ниже, и то вряд ли, потом рост с пробоем 1375 и улет выше уже в августе. Похоже, минимум был вчера, ну, может, сегодня или максимум в понедельник еще будет на пару баксов ниже, и то вряд ли, потом рост с пробоем 1375 и улет выше уже в августе. hxbbgaf Повідомлень: 19827 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:06 hxbbgaf написав: vladus17 написав: Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!



Какие минимумы увидим в этом году и когда?

Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.



Было бы интересно услышать ваше мнение!



С ув. Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!Какие минимумы увидим в этом году и когда?Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.Было бы интересно услышать ваше мнение!С ув.



Похоже, минимум был вчера, ну, может, сегодня или максимум в понедельник еще будет на пару баксов ниже, и то вряд ли, потом рост с пробоем 1375 и улет выше уже в августе. Похоже, минимум был вчера, ну, может, сегодня или максимум в понедельник еще будет на пару баксов ниже, и то вряд ли, потом рост с пробоем 1375 и улет выше уже в августе.



И почему же такая большая девиация уже через месяц? И почему же такая большая девиация уже через месяц? vladus17 Повідомлень: 448 З нами з: 21.03.14 Подякував: 86 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:15 vladus17 написав: hxbbgaf написав: vladus17 написав: Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!



Какие минимумы увидим в этом году и когда?

Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.



Было бы интересно услышать ваше мнение!



С ув. Ребята, внимание, вопрос по теме к знатокам!Какие минимумы увидим в этом году и когда?Можно так же на ближайшие 2 года прогноз.Было бы интересно услышать ваше мнение!С ув.



Похоже, минимум был вчера, ну, может, сегодня или максимум в понедельник еще будет на пару баксов ниже, и то вряд ли, потом рост с пробоем 1375 и улет выше уже в августе. Похоже, минимум был вчера, ну, может, сегодня или максимум в понедельник еще будет на пару баксов ниже, и то вряд ли, потом рост с пробоем 1375 и улет выше уже в августе.



И почему же такая большая девиация уже через месяц? И почему же такая большая девиация уже через месяц?

Простите, но этот прогноз не стоит и времени, потраченному на его написание - с абсолютно одинаковой вероятностью он может как сбыться, так и нет. Да, вроде бы текущий фьчерс (1 252 за унцию) - низковат. Но он может уйти еще ниже. Рискну высказать предположение чайника - до 14-00 МСК 16/7 (момента встречи Трампа/Путина) золото будет ниже, чем после 19-00 (вероятного окончания встречи без результатов).

Но это - чистая политика, влияющая на gold price. Простите, но этот прогноз не стоит и времени, потраченному на его написание - с абсолютно одинаковой вероятностью он может как сбыться, так и нет. Да, вроде бы текущий фьчерс (1 252 за унцию) - низковат. Но он может уйти еще ниже. Рискну высказать предположение чайника - до 14-00 МСК 16/7 (момента встречи Трампа/Путина) золото будет ниже, чем после 19-00 (вероятного окончания встречи без результатов).Но это - чистая политика, влияющая на gold price. Волгарь Повідомлень: 4948 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:34 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: этот прогноз не стоит и времени, потраченному на его написание - с абсолютно одинаковой вероятностью он может как сбыться, так и нет. Да, вроде бы текущий фьчерс (1 252 за унцию) - низковат. Но он может уйти еще ниже. Рискну высказать предположение чайника - до 14-00 МСК 16/7 (момента встречи Трампа/Путина) золото будет ниже, чем после 19-00 (вероятного окончания встречи без результатов).Но это - чистая политика, влияющая на gold price этот прогноз не стоит и времени, потраченному на его написание - с абсолютно одинаковой вероятностью он может как сбыться, так и нет. Да, вроде бы текущий фьчерс (1 252 за унцию) - низковат. Но он может уйти еще ниже. Рискну высказать предположение чайника - до 14-00 МСК 16/7 (момента встречи Трампа/Путина) золото будет ниже, чем после 19-00 (вероятного окончания встречи без результатов).Но это - чистая политика, влияющая на gold price



Cогласен . Нет смысла давать прогнозы, так как цена регулируется. Больше всего вероятность, что цена будет топтаться на месте, как продолжается уже длительное время. Периодически бывают скачки цен, и скачки значительные, но не часто. Такие скачки обычно провоцируют не предсказуемые форс-мажоры в политике или макроэкономике. Последнее время даже повышение учетной ставки в США не сказывается на цене, хотя это было бы естественным процессом. Cогласен . Нет смысла давать прогнозы, так как цена регулируется. Больше всего вероятность, что цена будет топтаться на месте, как продолжается уже длительное время. Периодически бывают скачки цен, и скачки значительные, но не часто. Такие скачки обычно провоцируют не предсказуемые форс-мажоры в политике или макроэкономике. Последнее время даже повышение учетной ставки в США не сказывается на цене, хотя это было бы естественным процессом. kalinavalera1

Повідомлень: 4437 З нами з: 07.05.11 Подякував: 645 раз. Подякували: 460 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:41 kalinavalera1 написав: Волгарь написав: этот прогноз не стоит и времени, потраченному на его написание - с абсолютно одинаковой вероятностью он может как сбыться, так и нет. Да, вроде бы текущий фьчерс (1 252 за унцию) - низковат. Но он может уйти еще ниже. Рискну высказать предположение чайника - до 14-00 МСК 16/7 (момента встречи Трампа/Путина) золото будет ниже, чем после 19-00 (вероятного окончания встречи без результатов).Но это - чистая политика, влияющая на gold price этот прогноз не стоит и времени, потраченному на его написание - с абсолютно одинаковой вероятностью он может как сбыться, так и нет. Да, вроде бы текущий фьчерс (1 252 за унцию) - низковат. Но он может уйти еще ниже. Рискну высказать предположение чайника - до 14-00 МСК 16/7 (момента встречи Трампа/Путина) золото будет ниже, чем после 19-00 (вероятного окончания встречи без результатов).Но это - чистая политика, влияющая на gold price



Cогласен . Нет смысла давать прогнозы, так как цена регулируется. Больше всего вероятность, что цена будет топтаться на месте, как продолжается уже длительное время. Периодически бывают скачки цен, и скачки значительные, но не часто. Такие скачки обычно провоцируют не предсказуемые форс-мажоры, к примеру в политике или макроэкономике. Cогласен . Нет смысла давать прогнозы, так как цена регулируется. Больше всего вероятность, что цена будет топтаться на месте, как продолжается уже длительное время. Периодически бывают скачки цен, и скачки значительные, но не часто. Такие скачки обычно провоцируют не предсказуемые форс-мажоры, к примеру в политике или макроэкономике.



И я с вами согласен. Особенно с тем что скачки золотых цен бывают не малые.

Но всеже, интересует какие минимумы мы могла бы увидеть в этом и следуйщем годах. При условии что ничего кардинального в мировой экономике не произойдет (глобальных кризисов и тд).

И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент?

Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете? И я с вами согласен. Особенно с тем что скачки золотых цен бывают не малые.Но всеже, интересует какие минимумы мы могла бы увидеть в этом и следуйщем годах. При условии что ничего кардинального в мировой экономике не произойдет (глобальных кризисов и тд).И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент?Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете? vladus17 Повідомлень: 448 З нами з: 21.03.14 Подякував: 86 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1749175017511752> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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