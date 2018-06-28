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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1749175017511752 Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:10 И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент?

Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете?

Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%.

Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти.

Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты.

К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они. Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%.Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти.Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты.К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они. Волгарь Повідомлень: 4949 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:04 Волгарь написав: И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент?

Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете?

Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%.

Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти.

Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты.

К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они. Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%.Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти.Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты.К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они.



Вау, спасибо, Вы так все подробно рассписали.

Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).

Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.

Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.

Итого, Входные: валюта доллар.

Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.

Есть хороший опыт покупки аурума в декабре 2016го года. И того остались только хорошие впечатления, так как цена ниже того уровня еще не уходила (да и что то мне подсказывает что уже и не уйдет).



А что вы думаете по поводу всеобщего жужения на форумах/в сетях/СМИ о якобы грядущем мировом финансовом кризисе?

Если он произойдет то цена золота вверх - это к гадалке не ходи.

Поэтому сейчас заинтересован именно в нем. Хотя другие идеи инвестирования тоже приветствуются! Вау, спасибо, Вы так все подробно рассписали.Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.Итого, Входные: валюта доллар.Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.Есть хороший опыт покупки аурума в декабре 2016го года. И того остались только хорошие впечатления, так как цена ниже того уровня еще не уходила (да и что то мне подсказывает что уже и не уйдет).А что вы думаете по поводу всеобщего жужения на форумах/в сетях/СМИ о якобы грядущем мировом финансовом кризисе?Если он произойдет то цена золота вверх - это к гадалке не ходи.Поэтому сейчас заинтересован именно в нем. Хотя другие идеи инвестирования тоже приветствуются! vladus17 Повідомлень: 449 З нами з: 21.03.14 Подякував: 86 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1749175017511752 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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