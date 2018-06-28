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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:10
И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент?
Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете?
Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%.
Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти.
Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты.
К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они.
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Волгарь
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:04
Волгарь написав:
И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент?
Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете?
Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%.
Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти.
Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты.
К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они.
Вау, спасибо, Вы так все подробно рассписали.
Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).
Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.
Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.
Итого, Входные: валюта доллар.
Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.
Есть хороший опыт покупки аурума в декабре 2016го года. И того остались только хорошие впечатления, так как цена ниже того уровня еще не уходила (да и что то мне подсказывает что уже и не уйдет).
А что вы думаете по поводу всеобщего жужения на форумах/в сетях/СМИ о якобы грядущем мировом финансовом кризисе?
Если он произойдет то цена золота вверх - это к гадалке не ходи.
Поэтому сейчас заинтересован именно в нем. Хотя другие идеи инвестирования тоже приветствуются!
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vladus17
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