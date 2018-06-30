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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:10
И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент?
Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете?
Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%.
Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти.
Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты.
К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они.
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Волгарь
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:04
Волгарь написав:
И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент?
Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете?
Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%.
Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти.
Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты.
К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они.
Вау, спасибо, Вы так все подробно рассписали.
Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).
Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.
Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.
Итого, Входные: валюта доллар.
Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.
Есть хороший опыт покупки аурума в декабре 2016го года. И того остались только хорошие впечатления, так как цена ниже того уровня еще не уходила (да и что то мне подсказывает что уже и не уйдет).
А что вы думаете по поводу всеобщего жужения на форумах/в сетях/СМИ о якобы грядущем мировом финансовом кризисе?
Если он произойдет то цена золота вверх - это к гадалке не ходи.
Поэтому сейчас заинтересован именно в нем. Хотя другие идеи инвестирования тоже приветствуются!
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vladus17
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:05
vladus17
Про мировой финансовый кризис - это всем на ветке будет интересно. Наша тема. Но последние пару лет не значительные движение в макроэкономике - уже не влияют на золото. Нужно достаточно существенное явление - что бы на цены повлиять. Ну и нужен не просто какой-нибудь кризис - а потеря доверия к доллару и трежерис. Что-то предвещает ? Напишите. Вроде в США наоборот подъем ? остальные кризисы - типа экономики Китая - вряд ли сильно повлияют на золото. А то еще и вниз может случиться слегка пойдет.
Обычно в золото - физическое - так не входят - хотя точка зрения у вас верная. Но тут подход другой. В золото есть смысл вкладываться на долгосрок, на нем маржа существенная при сдаче, а роста может не быть и 5 лет и дольше. Поэтому не существенный рост - вы потеряете на комиссионных при продаже. Вы продавали уже ? Если тут вы знаток и есть опыт - напишите. Это вам не доллар сдать.
Хотя есть тут Зебра, так он умудрялся - когда НБУ золото принимал без проблем - покупать золото сегодня по упавшей сегодня цене - и сдавать в НБУ - по вчерашней цене - они там в НБУ тормозили на день. И он на этом получал таки выгоду. Поэтому полагайтесь только на себя в конечном итоге.
Так вот обычно золото покупают на долгосрок - от 5 лет и больше. Это мудро. Например - пенсионные сбережения - на много лет. Или как ЗВР государств - держат как стабилизационный фонд семьи от форс-мажоров. Поэтому и покупают золото по " сегодняшней" цене , не заморачиваясь коридором" - так как через 10 лет - оно точно подорожает от любой цены сегодня.
Кстати о знатоках - я на знатока тем более не претендую. А Волгарь хорошо - толково все написал. Очень даже точно все.
Но! Имейте ввиду - Дж. Сорос о себе заявил- что с золотом у него всегда не впопад выходит. Я скорее склонен думать - что он ( Сорос) умышленно вводит в заблуждение финансовый мир - предсказывая не верно по золоту, но суть я думаю вы поняли. Верьте только себе в конечном итоге.
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kalinavalera1
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Додано: Суб 30 чер, 2018 19:37
kalinavalera1 написав:vladus17
Про мировой финансовый кризис - это всем на ветке будет интересно. Наша тема. Но последние пару лет не значительные движение в макроэкономике - уже не влияют на золото. Нужно достаточно существенное явление - что бы на цены повлиять. Ну и нужен не просто какой-нибудь кризис - а потеря доверия к доллару и трежерис. Что-то предвещает ? Напишите. Вроде в США наоборот подъем ? остальные кризисы - типа экономики Китая - вряд ли сильно повлияют на золото. А то еще и вниз может случиться слегка пойдет.
Обычно в золото - физическое - так не входят - хотя точка зрения у вас верная. Но тут подход другой. В золото есть смысл вкладываться на долгосрок, на нем маржа существенная при сдаче, а роста может не быть и 5 лет и дольше. Поэтому не существенный рост - вы потеряете на комиссионных при продаже. Вы продавали уже ? Если тут вы знаток и есть опыт - напишите. Это вам не доллар сдать.
Хотя есть тут Зебра, так он умудрялся - когда НБУ золото принимал без проблем - покупать золото сегодня по упавшей сегодня цене - и сдавать в НБУ - по вчерашней цене - они там в НБУ тормозили на день. И он на этом получал таки выгоду. Поэтому полагайтесь только на себя в конечном итоге.
Так вот обычно золото покупают на долгосрок - от 5 лет и больше. Это мудро. Например - пенсионные сбережения - на много лет. Или как ЗВР государств - держат как стабилизационный фонд семьи от форс-мажоров. Поэтому и покупают золото по " сегодняшней" цене , не заморачиваясь коридором" - так как через 10 лет - оно точно подорожает от любой цены сегодня.
Кстати о знатоках - я на знатока тем более не претендую. А Волгарь хорошо - толково все написал. Очень даже точно все.
Но! Имейте ввиду - Дж. Сорос о себе заявил- что с золотом у него всегда не впопад выходит. Я скорее склонен думать - что он ( Сорос) умышленно вводит в заблуждение финансовый мир - предсказывая не верно по золоту, но суть я думаю вы поняли. Верьте только себе в конечном итоге.
Ну что вы скажите например о растущем мировом гос долге? Лично мне кажеться что намечаеться большой шухер. Вопрос лишь во времени.
Есть хороший опыт покупки металла с рук через сервис финанс юа.
И маржа там копеечная
Правда, я только покупал, продавать еще не приходилось.
Золото я рассматриваю как личный пенсионный фонд. Итого скроки вклада в минимум 5 лет меня вполне устраивают.
Конечно же, в конечном итоге решает сам за себя что делать со своими кровными.
Просто хотелось бы услышать и ваше мнение. Ведь если бы не Вы, я бы золотишко и не покупал. А так начитался форума и побежал...
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vladus17
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