И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент? Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете?
Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%. Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти. Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты. К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они.
И какой, скажем, считался бы хороший ,,коридор входа,, на данный момент? Раньше ,я помню, было 1200 и все что ниже - покупаем. А сейчас, кажеться, уже потянулись вверх с этом коридором (до 1250?). Вы как считаете?
Проcтите, а Вы трейдер или инвестор? Вы в долларе или гривне. Иначе говоря, покупаете физическое золото на Украине или имеете выход на мировые рынки вроде LME? В первом случае, если Вы в гривне, мне кажется более разумным положить гривны на трехмесячный депозит, заработать 4%, в начале октября купить доллары, а в декабре, когда доллар поднимется до +-30, продать. С учетом всех претубераций можно увеличить гривневую сумму на 12-14%. Во втором, и, если Вы в долларе, с горизонтом в ближайшие полгода проще спекулировать на нефтяном рынке, откупая каждый раз жижу (на сленге профессиональных инвестором) на уровне 73 и продавая выше 75-ти. Золото - слишком рискованный рынок, просто малый по объему защитный актив. Падения добычи (как у нефти, где то санкции, то нападения повстанцев на порт/то просто 4-е июля в США) маловероятны, а политические потрясения, поднимающие цену, не часты. К тому же, основные золототодобывающие страны (КНР/РФ/США/ЮАР) достаточно стабильны, а свободную долларовую ликвидность при нынешней доходности bills в ближайшие минимум пару лет будут абсорбировать именно они.
Вау, спасибо, Вы так все подробно рассписали. Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко). Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться. Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру. Итого, Входные: валюта доллар. Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить. Есть хороший опыт покупки аурума в декабре 2016го года. И того остались только хорошие впечатления, так как цена ниже того уровня еще не уходила (да и что то мне подсказывает что уже и не уйдет).
А что вы думаете по поводу всеобщего жужения на форумах/в сетях/СМИ о якобы грядущем мировом финансовом кризисе? Если он произойдет то цена золота вверх - это к гадалке не ходи. Поэтому сейчас заинтересован именно в нем. Хотя другие идеи инвестирования тоже приветствуются!
vladus17 Про мировой финансовый кризис - это всем на ветке будет интересно. Наша тема. Но последние пару лет не значительные движение в макроэкономике - уже не влияют на золото. Нужно достаточно существенное явление - что бы на цены повлиять. Ну и нужен не просто какой-нибудь кризис - а потеря доверия к доллару и трежерис. Что-то предвещает ? Напишите. Вроде в США наоборот подъем ? остальные кризисы - типа экономики Китая - вряд ли сильно повлияют на золото. А то еще и вниз может случиться слегка пойдет.
Обычно в золото - физическое - так не входят - хотя точка зрения у вас верная. Но тут подход другой. В золото есть смысл вкладываться на долгосрок, на нем маржа существенная при сдаче, а роста может не быть и 5 лет и дольше. Поэтому не существенный рост - вы потеряете на комиссионных при продаже. Вы продавали уже ? Если тут вы знаток и есть опыт - напишите. Это вам не доллар сдать. Хотя есть тут Зебра, так он умудрялся - когда НБУ золото принимал без проблем - покупать золото сегодня по упавшей сегодня цене - и сдавать в НБУ - по вчерашней цене - они там в НБУ тормозили на день. И он на этом получал таки выгоду. Поэтому полагайтесь только на себя в конечном итоге.
Так вот обычно золото покупают на долгосрок - от 5 лет и больше. Это мудро. Например - пенсионные сбережения - на много лет. Или как ЗВР государств - держат как стабилизационный фонд семьи от форс-мажоров. Поэтому и покупают золото по " сегодняшней" цене , не заморачиваясь коридором" - так как через 10 лет - оно точно подорожает от любой цены сегодня.
Кстати о знатоках - я на знатока тем более не претендую. А Волгарь хорошо - толково все написал. Очень даже точно все.
Но! Имейте ввиду - Дж. Сорос о себе заявил- что с золотом у него всегда не впопад выходит. Я скорее склонен думать - что он ( Сорос) умышленно вводит в заблуждение финансовый мир - предсказывая не верно по золоту, но суть я думаю вы поняли. Верьте только себе в конечном итоге.
kalinavalera1 написав:vladus17 Про мировой финансовый кризис - это всем на ветке будет интересно. Наша тема. Но последние пару лет не значительные движение в макроэкономике - уже не влияют на золото. Нужно достаточно существенное явление - что бы на цены повлиять. Ну и нужен не просто какой-нибудь кризис - а потеря доверия к доллару и трежерис. Что-то предвещает ? Напишите. Вроде в США наоборот подъем ? остальные кризисы - типа экономики Китая - вряд ли сильно повлияют на золото. А то еще и вниз может случиться слегка пойдет. Обычно в золото - физическое - так не входят - хотя точка зрения у вас верная. Но тут подход другой. В золото есть смысл вкладываться на долгосрок, на нем маржа существенная при сдаче, а роста может не быть и 5 лет и дольше. Поэтому не существенный рост - вы потеряете на комиссионных при продаже. Вы продавали уже ? Если тут вы знаток и есть опыт - напишите. Это вам не доллар сдать. Хотя есть тут Зебра, так он умудрялся - когда НБУ золото принимал без проблем - покупать золото сегодня по упавшей сегодня цене - и сдавать в НБУ - по вчерашней цене - они там в НБУ тормозили на день. И он на этом получал таки выгоду. Поэтому полагайтесь только на себя в конечном итоге.
Так вот обычно золото покупают на долгосрок - от 5 лет и больше. Это мудро. Например - пенсионные сбережения - на много лет. Или как ЗВР государств - держат как стабилизационный фонд семьи от форс-мажоров. Поэтому и покупают золото по " сегодняшней" цене , не заморачиваясь коридором" - так как через 10 лет - оно точно подорожает от любой цены сегодня.
Кстати о знатоках - я на знатока тем более не претендую. А Волгарь хорошо - толково все написал. Очень даже точно все.
Но! Имейте ввиду - Дж. Сорос о себе заявил- что с золотом у него всегда не впопад выходит. Я скорее склонен думать - что он ( Сорос) умышленно вводит в заблуждение финансовый мир - предсказывая не верно по золоту, но суть я думаю вы поняли. Верьте только себе в конечном итоге.
Ну что вы скажите например о растущем мировом гос долге? Лично мне кажеться что намечаеться большой шухер. Вопрос лишь во времени.
Есть хороший опыт покупки металла с рук через сервис финанс юа. И маржа там копеечная Правда, я только покупал, продавать еще не приходилось. Золото я рассматриваю как личный пенсионный фонд. Итого скроки вклада в минимум 5 лет меня вполне устраивают.
Конечно же, в конечном итоге решает сам за себя что делать со своими кровными. Просто хотелось бы услышать и ваше мнение. Ведь если бы не Вы, я бы золотишко и не покупал. А так начитался форума и побежал...
vladus17 написав:........ А что вы думаете по поводу всеобщего жужения на форумах/в сетях/СМИ о якобы грядущем мировом финансовом кризисе? Если он произойдет то цена золота вверх - это к гадалке не ходи. Поэтому сейчас заинтересован именно в нем. Хотя другие идеи инвестирования тоже приветствуются!
Не совсем так. Посмотрите графики. В кризис 2008 золото как раз сначала прилично упало. Так же, как и нефть, и прочее. Сильно рос доллар.
vladus17 написав:............ Как я и говорил, цены пошли стремительно вверх с 2007го, в начале 2008го был локальный пик, потом откать в конце 2008го. А в начале 2009го цена вернулась к пикам 2008го и пошли дальше в горы.
Неточно. Мартовский пик 2008 пробили только а октябре 2009. Потом, действительно, улетели в космос к рекордам августа-сентября 2011.
vladus17 написав:Ну что вы скажите например о растущем мировом гос долге? Лично мне кажеться что намечаеться большой шухер. Вопрос лишь во времени.
Похоже Трамп взял курс на выход из ВТО, избавления доллара от бремени резервной мировой валюты. Сказать что он одиночка и за ним не стоят влиятельные силы сложно. Я бы начал рассматривать перспективу цены золота в этих возникающих условиях.