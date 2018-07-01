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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1751175217531754> Додано: Нед 01 лип, 2018 18:03 tumos написав: vladus17 написав: Ну что вы скажите например о растущем мировом гос долге? Лично мне кажеться что намечаеться большой шухер. Вопрос лишь во времени.

Ну что вы скажите например о растущем мировом гос долге? Лично мне кажеться что намечаеться большой шухер. Вопрос лишь во времени.



Похоже Трамп взял курс на выход из ВТО, избавления доллара от бремени резервной мировой валюты. Сказать что он одиночка и за ним не стоят влиятельные силы сложно. Я бы начал рассматривать перспективу цены золота в этих возникающих условиях. Похоже Трамп взял курс на выход из ВТО, избавления доллара от бремени резервной мировой валюты. Сказать что он одиночка и за ним не стоят влиятельные силы сложно. Я бы начал рассматривать перспективу цены золота в этих возникающих условиях.

"Бремя резервной мировой валюты" - выражение, мягко говоря, очень спорное. Статус мировой валюты дают весьма серьёзные преимущества. К примеру, высокий спрос на трежерис. Так что отказываться от этого статуса добровольно никто не станет. "Бремя резервной мировой валюты" - выражение, мягко говоря, очень спорное. Статус мировой валюты дают весьма серьёзные преимущества. К примеру, высокий спрос на трежерис. Так что отказываться от этого статуса добровольно никто не станет. ЛАД 2 Повідомлень: 9612 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3045 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 18:16 ЛАД написав: tumos написав:



"Бремя резервной мировой валюты" - выражение, мягко говоря, очень спорное. Статус мировой валюты дают весьма серьёзные преимущества. К примеру, высокий спрос на трежерис. Так что отказываться от этого статуса добровольно никто не станет. "Бремя резервной мировой валюты" - выражение, мягко говоря, очень спорное. Статус мировой валюты дают весьма серьёзные преимущества. К примеру, высокий спрос на трежерис. Так что отказываться от этого статуса добровольно никто не станет.



С точки зрения политики индустриализации США, которую проводит Трамп, это бремя. Если говорить о тех кругах, которые заинтересованы в статусе государства-эмитента мировой валюты, то понятно добровольный отказ для них неприемлем. Будут оказывать сопротивление. С точки зрения политики индустриализации США, которую проводит Трамп, это бремя. Если говорить о тех кругах, которые заинтересованы в статусе государства-эмитента мировой валюты, то понятно добровольный отказ для них неприемлем. Будут оказывать сопротивление. tumos Повідомлень: 836 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 18:28 Re: Горячие новости по драгоценным металлам vladus17 написав: Конечно же, в конечном итоге решает сам за себя что делать со своими кровными.Просто хотелось бы услышать и ваше мнение. Ведь если бы не Вы, я бы золотишко и не покупал. А так начитался форума и побежал... Конечно же, в конечном итоге решает сам за себя что делать со своими кровными.Просто хотелось бы услышать и ваше мнение. Ведь если бы не Вы, я бы золотишко и не покупал. А так начитался форума и побежал...

Что вы меня пугаете - разве я конкретно агитировал покупать золото ? Зайдите на любую ветку и там пишут те, кто интересуется темой ветки , как здесь золотом, так там - недвигой, криптовалютой и тп. И конечно всегда есть аргументы "за", а есть и "против". Поэтому вы не должны выдернуть 1 пост и "побежать покупать". Вы должны собрать все за и все против вместе - взвесить и тогда уж решать. Не исключено, что тут на ветке пишут и те, кто покупал в 2008 -2009 по 1800 ? И они очень хотят верить , что буквально завтра эта цена вернется? Она конечно вернется и на 1800, и это дело времени - вы верно пишете, но как научили меня тут более опытные товарищи - это может случиться через 50 лет. А "время - это деньги".



Всегда это ваше решение. Истиной в последней инстанции не владеет никто в финансовом мире, даже Ротшильды, хотя они во многом сами лепят ситуацию. Я тем более не владею. Даже на этой ветке - найдутся поопытнее меня. Тот же Волгарь хорошо ответил вам . Мне его ответ понравился. Что вы меня пугаете - разве я конкретно агитировал покупать золото ? Зайдите на любую ветку и там пишут те, кто интересуется темой ветки , как здесь золотом, так там - недвигой, криптовалютой и тп. И конечно всегда есть аргументы "за", а есть и "против". Поэтому вы не должны выдернуть 1 пост и "побежать покупать". Вы должны собрать все за и все против вместе - взвесить и тогда уж решать. Не исключено, что тут на ветке пишут и те, кто покупал в 2008 -2009 по 1800 ? И они очень хотят верить , что буквально завтра эта цена вернется? Она конечно вернется и на 1800, и это дело времени - вы верно пишете, но как научили меня тут более опытные товарищи - это может случиться через 50 лет.А "время - это деньги".Всегда это ваше решение. Истиной в последней инстанции не владеет никто в финансовом мире, даже Ротшильды, хотя они во многом сами лепят ситуацию. Я тем более не владею.Даже на этой ветке - найдутся поопытнее меня. Тот же Волгарь хорошо ответил вам . Мне его ответ понравился. kalinavalera1

Повідомлень: 4448 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 18:39 ЛАД написав: tumos написав: vladus17 написав: Ну что вы скажите например о растущем мировом гос долге? Лично мне кажеться что намечаеться большой шухер. Вопрос лишь во времени.

Ну что вы скажите например о растущем мировом гос долге? Лично мне кажеться что намечаеться большой шухер. Вопрос лишь во времени.



Похоже Трамп взял курс на выход из ВТО, избавления доллара от бремени резервной мировой валюты. Сказать что он одиночка и за ним не стоят влиятельные силы сложно. Я бы начал рассматривать перспективу цены золота в этих возникающих условиях. Похоже Трамп взял курс на выход из ВТО, избавления доллара от бремени резервной мировой валюты. Сказать что он одиночка и за ним не стоят влиятельные силы сложно. Я бы начал рассматривать перспективу цены золота в этих возникающих условиях.

"Бремя резервной мировой валюты" - выражение, мягко говоря, очень спорное. Статус мировой валюты дают весьма серьёзные преимущества. К примеру, высокий спрос на трежерис. Так что отказываться от этого статуса добровольно никто не станет. "Бремя резервной мировой валюты" - выражение, мягко говоря, очень спорное. Статус мировой валюты дают весьма серьёзные преимущества. К примеру, высокий спрос на трежерис. Так что отказываться от этого статуса добровольно никто не станет.



Тема очень злободневная и очень актуальная наверное для любого финансового тренда. Тем более для золота. Отказ может быть вызван сугубо объективными причинами, которые не возможно преодолеть. То, что долг растет и рано или поздно ( "сколько веревочке не виться") наступит крах - очевидно. Нести бремя ответственности за это ? Попользовались и знают меру? Какие варианты выхода из ситуации у США ?

Трамп - когда баллотировался - как раз был приверженцем золота и его поддерживала на выборах семья мультимиллионеров- тоже "адептов" золота. Более подробно ничего не знаю. Попытка - вывести доллар из статуса мировой валюты не исключена и думаю , что обсуждалась со всеми влиятельными лицами по этой теме еще до выборов. Возможно Трамп был избран потому, что готов провести этот переход.



Предполагаю, что для перехода доллара из статуса основной мировой валюты есть объективные причины, которые преодолеть не возможно. Типа - "любые деньги - не вечны". Наш авбвгд ведь верно все пишет. Только вот "время" не угадывает .Поэтому при всем нежелании - бывает вынужденные действия.



Мысли есть - но очень сырые. Пишу - что бы заявить свой интерес именно к этому направлению. И это единственное что может повлиять на цену золота. Остальное уже не влияет на золото. С интересом буду читать любые версии в этом направлении. Тема очень злободневная и очень актуальная наверное для любого финансового тренда. Тем более для золота. Отказ может быть вызван сугубо объективными причинами, которые не возможно преодолеть. То, что долг растет и рано или поздно ( "сколько веревочке не виться") наступит крах - очевидно. Нести бремя ответственности за это ? Попользовались и знают меру? Какие варианты выхода из ситуации у США ?Трамп - когда баллотировался - как раз был приверженцем золота и его поддерживала на выборах семья мультимиллионеров- тоже "адептов" золота. Более подробно ничего не знаю. Попытка - вывести доллар из статуса мировой валюты не исключена и думаю , что обсуждалась со всеми влиятельными лицами по этой теме еще до выборов. Возможно Трамп был избран потому, что готов провести этот переход.Предполагаю, что для перехода доллара из статуса основной мировой валюты есть объективные причины, которые преодолеть не возможно. Типа - "любые деньги - не вечны". Наш авбвгд ведь верно все пишет. Только вот "время" не угадывает.Поэтому при всем нежелании - бывает вынужденные действия.Мысли есть - но очень сырые. Пишу - что бы заявить свой интерес именно к этому направлению. И это единственное что может повлиять на цену золота. Остальное уже не влияет на золото. С интересом буду читать любые версии в этом направлении. kalinavalera1

Повідомлень: 4448 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 18:59 tumos написав: Похоже Трамп взял курс на выход из ВТО, избавления доллара от бремени резервной мировой валюты. Сказать что он одиночка и за ним не стоят влиятельные силы сложно. Я бы начал рассматривать перспективу цены золота в этих возникающих условиях. Похоже Трамп взял курс на выход из ВТО, избавления доллара от бремени резервной мировой валюты. Сказать что он одиночка и за ним не стоят влиятельные силы сложно. Я бы начал рассматривать перспективу цены золота в этих возникающих условиях.

То, что Трамп, как бизнесмен, взял курс на разрыв отношений со всеми мировыми бюрократическими организациями, которые своей неповоротливостью и бюрократией (некоторые неотложные решения они могут согласовывать и принимать в течении двух-трех лет) вредят экономике США не означает, что он отказывается от доллара, как мировой резервной валюты. Наоборот, процентные ставки растут, доллар укрепляется, золото проседает. Лично мне на перспективу пяти лет золото вообще не интересно. То, что Трамп, как бизнесмен, взял курс на разрыв отношений со всеми мировыми бюрократическими организациями, которые своей неповоротливостью и бюрократией (некоторые неотложные решения они могут согласовывать и принимать в течении двух-трех лет) вредят экономике США не означает, что он отказывается от доллара, как мировой резервной валюты. Наоборот, процентные ставки растут, доллар укрепляется, золото проседает. Лично мне на перспективу пяти лет золото вообще не интересно. Дядюшка Скрудж Повідомлень: 56 З нами з: 02.06.18 Подякував: 58 раз. Подякували: 37 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 19:45 Дядюшка Скрудж Вполне может быть что вы правы. Но аргументов " на 5 лет вперед " вы не приводите. Интересует обсуждение темы про " переход" более подробное во всех аспектах. Хотелось бы понять все "за и против". Вот нашел струю инфу за 2010 г-2011 год - читайте критически обязательно. Но факт интересный. Без осмысления темы - отказываться немного преждевременно. Я не говорю, что будет рост, но исключать это нельзя....Вы не привели аргументы.



Вот мой аргумент "за" https://aftershock-1.livejournal.com/476271.html

"Американский миллиардер Дональд Трамп, баллотировавшийся в свое время в президенты США, создал прецедент, начав прием золота в качестве оплаты за аренду собственной недвижимости - 32 унции золотых слитков использованы для погашения стоимости аренды жилья. Сумма внесенного залога за десятилетнюю аренду квартиры на 50-м этаже Уолл-стрит составляет 176 тыс. долл. Именно столько внес арендатор, только не в долларах: компания Трампа установила рекорд как первая принявшая платеж в золотых слитках.



"Это печальный день, когда крупный собственник начинает принимать золото вместо доллара. Экономика сейчас в плохом состоянии, Обама ничего не делает для спасения доллара. Если я начну принимать золото в качестве платежей, другие люди последуют моему примеру, и, возможно, мы увидим некоторые изменения", - говорит Трамп.



Напомним, что один из главных потенциальных кандидатов на пост президента США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп внезапно отказался от участия в выборах, которые состоятся в следующем году."

Возможно было обсуждение стратегии Трампа и стратегии "Обамы" ( вернее тех, кто за ним стоит. И решили дать еще один шанс в 2011 году стратегии смягчения Куе. Хотелось бы аргументы. Вполне может быть что вы правы. Но аргументов " на 5 лет вперед " вы не приводите. Интересует обсуждение темы про " переход" более подробное во всех аспектах. Хотелось бы понять все "за и против". Вот нашел струю инфу за 2010 г-2011 год - читайте критически обязательно. Но факт интересный. Без осмысления темы - отказываться немного преждевременно. Я не говорю, что будет рост, но исключать это нельзя....Вы не привели аргументы.Вот мой аргумент "за""Американский миллиардер Дональд Трамп, баллотировавшийся в свое время в президенты США, создал прецедент, начав прием золота в качестве оплаты за аренду собственной недвижимости - 32 унции золотых слитков использованы для погашения стоимости аренды жилья. Сумма внесенного залога за десятилетнюю аренду квартиры на 50-м этаже Уолл-стрит составляет 176 тыс. долл. Именно столько внес арендатор, только не в долларах: компания Трампа установила рекорд как первая принявшая платеж в золотых слитках."Это печальный день, когда крупный собственник начинает принимать золото вместо доллара. Экономика сейчас в плохом состоянии, Обама ничего не делает для спасения доллара. Если я начну принимать золото в качестве платежей, другие люди последуют моему примеру, и, возможно, мы увидим некоторые изменения", - говорит Трамп.Напомним, что один из главных потенциальных кандидатов на пост президента США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп внезапно отказался от участия в выборах, которые состоятся в следующем году."Возможно было обсуждение стратегии Трампа и стратегии "Обамы" ( вернее тех, кто за ним стоит. И решили дать еще один шанс в 2011 году стратегии смягчения Куе. Хотелось бы аргументы. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 01 лип, 2018 20:06, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4448 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 20:01 Дядюшка Скрудж

+ поставил, но с Вашей оценкой перспектив золота не то, чтобы не могу согласиться, но не уверен, что Вы правы. В случае кризиса и падения цены покупка вполне может быть интересна.



tumos

Даже "с точки зрения политики индустриализации США" доллар как мировая резервная валюта, по-моему, не бремя. Другое дело высокий курс доллара. Но в 2008 доллар, оставаясь мир. резервной валютой, падал до курса 1,6 долл. за евро. Можно повторить.



kalinavalera1

Предполагаю, что для перехода доллара из статуса основной мировой валюты есть объективные причины, которые преодолеть не возможно. Типа - "любые деньги - не вечны".

Абсолютно верно. Когда-то это случится. Вопрос когда. Подозреваю, что весьма нескоро (не в ближайшие 10 лет, к примеру, если конечно, не взорвётся Йеллоустоун, что обещают регулярно некоторые росс. СМИ ). + поставил, но с Вашей оценкой перспектив золота не то, чтобы не могу согласиться, но не уверен, что Вы правы. В случае кризиса и падения цены покупка вполне может быть интересна.Даже "с точки зрения политики индустриализации США" доллар как мировая резервная валюта, по-моему, не бремя. Другое дело высокий курс доллара. Но в 2008 доллар, оставаясь мир. резервной валютой, падал до курса 1,6 долл. за евро. Можно повторить.Абсолютно верно. Когда-то это случится. Вопрос когда. Подозреваю, что весьма нескоро (не в ближайшие 10 лет, к примеру, если конечно, не взорвётся Йеллоустоун, что обещают регулярно некоторые росс. СМИ). ЛАД 2 Повідомлень: 9612 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3045 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 20:12 ЛАД написав: Дядюшка Скрудж

+ поставил, но с Вашей оценкой перспектив золота не то, чтобы не могу согласиться, но не уверен, что Вы правы. В случае кризиса и падения цены покупка вполне может быть интересна.



tumos

Даже "с точки зрения политики индустриализации США" доллар как мировая резервная валюта, по-моему, не бремя. Другое дело высокий курс доллара. Но в 2008 доллар, оставаясь мир. резервной валютой, падал до курса 1,6 долл. за евро. Можно повторить.



kalinavalera1

Предполагаю, что для перехода доллара из статуса основной мировой валюты есть объективные причины, которые преодолеть не возможно. Типа - "любые деньги - не вечны".

Абсолютно верно. Когда-то это случится. Вопрос когда. Подозреваю, что весьма нескоро (не в ближайшие 10 лет, к примеру, если конечно, не взорвётся Йеллоустоун, что обещают регулярно некоторые росс. СМИ ). + поставил, но с Вашей оценкой перспектив золота не то, чтобы не могу согласиться, но не уверен, что Вы правы. В случае кризиса и падения цены покупка вполне может быть интересна.Даже "с точки зрения политики индустриализации США" доллар как мировая резервная валюта, по-моему, не бремя. Другое дело высокий курс доллара. Но в 2008 доллар, оставаясь мир. резервной валютой, падал до курса 1,6 долл. за евро. Можно повторить.Абсолютно верно. Когда-то это случится. Вопрос когда. Подозреваю, что весьма нескоро (не в ближайшие 10 лет, к примеру, если конечно, не взорвётся Йеллоустоун, что обещают регулярно некоторые росс. СМИ).





Для обесценивания и "умирания" денег есть чисто экономические причины. И они объективные, аргумент - "взорвётся Йеллоустоун" - тут не при чем. То что российские СМИ активно подчеркивают и пользуются слабыми местами в финансовой системе США не удивительно. Это совсем не значит, что слабых мест эта система не имеет. Поэтому и предлагаю обсудить тему по существу. Странно - без разумных аргументов принимать чье-то мнение.

Взрыв в финансовой системе США - ожидают давно и не только русские СМИ, а сам американский президент. Вероятно есть мысли как от этого защититься у него. Об этом говорят много фактов. Конечно угадать этот момент не просто. Поэтому предлагаю обсудить тонкости темы. Как бы вы поступили, если бы американским президентом были именно вы ?

Допустим Обама свои ( или чьи-то) стратегии уже привел в жизнь. Это я о Куе. И судя по косвенным признакам они не сработали. Как бы вы поступили на месте следующего президента США ?



Что касается 1.6 - доллар за евро - это вряд ли. В ЕС тоже инфляция вроде бы ? И проблемы с Дойчебанком ? Конечно если это не театральная постановка - что бы удержать доллар на гребне. Но для ЕС это не выгодно, так то вряд ли. Для обесценивания и "умирания" денег есть чисто экономические причины. И они объективные, аргумент - "взорвётся Йеллоустоун" - тут не при чем. То что российские СМИ активно подчеркивают и пользуются слабыми местами в финансовой системе США не удивительно. Это совсем не значит, что слабых мест эта система не имеет. Поэтому и предлагаю обсудить тему по существу. Странно - без разумных аргументов принимать чье-то мнение.Взрыв в финансовой системе США - ожидают давно и не только русские СМИ, а сам американский президент. Вероятно есть мысли как от этого защититься у него. Об этом говорят много фактов. Конечно угадать этот момент не просто. Поэтому предлагаю обсудить тонкости темы. Как бы вы поступили, если бы американским президентом были именно вы ?Допустим Обама свои ( или чьи-то) стратегии уже привел в жизнь. Это я о Куе. И судя по косвенным признакам они не сработали. Как бы вы поступили на месте следующего президента США ?Что касается 1.6 - доллар за евро - это вряд ли. В ЕС тоже инфляция вроде бы ? И проблемы с Дойчебанком ? Конечно если это не театральная постановка - что бы удержать доллар на гребне. Но для ЕС это не выгодно, так то вряд ли. kalinavalera1

Повідомлень: 4448 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 20:45 kalinavalera1 написав: Экономика сейчас в плохом состоянии, Обама ничего не делает для спасения доллара Экономика сейчас в плохом состоянии, Обама ничего не делает для спасения доллара

Ситуация кардинально изменилась: Трамп президент, экономика США в блестящей форме, ставки растут, доллар укрепляется, золото ушло в глухой боковик в коридоре: 1200-1300 долларов за тр.унц. Я долгое время занимался физическим золотом и прекрасно помню чувство, когда золото в долгом боковике (1990-е годы-начало 2000-х) и когда золото жжет руки из-за бесплодного лежания и не приносит прибыли. В 2011-2012 году я с облегчением сбросил все золото, которое у меня еще оставалось. Точно также поступил и Сорос, но это я уже узнал позже. Если глянуть графики, то я вижу, что боковик затянется не менее, чем на 5 лет, а скорее всего на 10 лет, амплитуда колебаний становится все меньше и меньше, затухает. У профессиональных инвесторов золото последние 5 лет вызывает жестокую аллергию.

За золотом продолжаю следить, но ничего не предпринимаю. На золото стоит обратить внимание, когда амплитуда колебаний начнет увеличиваться и в течении пяти-шести лет наблюдаются всплески с повышающимся трэндом. Но не сейчас.

Так, как мы не можем предвидеть события на 10 лет вперед, не можем предвидеть всех черных лебедей, то остается только пользоваться графиками. Ситуация кардинально изменилась: Трамп президент, экономика США в блестящей форме, ставки растут, доллар укрепляется, золото ушло в глухой боковик в коридоре: 1200-1300 долларов за тр.унц. Я долгое время занимался физическим золотом и прекрасно помню чувство, когда золото в долгом боковике (1990-е годы-начало 2000-х) и когда золото жжет руки из-за бесплодного лежания и не приносит прибыли. В 2011-2012 году я с облегчением сбросил все золото, которое у меня еще оставалось. Точно также поступил и Сорос, но это я уже узнал позже. Если глянуть графики, то я вижу, что боковик затянется не менее, чем на 5 лет, а скорее всего на 10 лет, амплитуда колебаний становится все меньше и меньше, затухает. У профессиональных инвесторов золото последние 5 лет вызывает жестокую аллергию.За золотом продолжаю следить, но ничего не предпринимаю. На золото стоит обратить внимание, когда амплитуда колебаний начнет увеличиваться и в течении пяти-шести лет наблюдаются всплески с повышающимся трэндом. Но не сейчас.Так, как мы не можем предвидеть события на 10 лет вперед, не можем предвидеть всех черных лебедей, то остается только пользоваться графиками. Дядюшка Скрудж Повідомлень: 56 З нами з: 02.06.18 Подякував: 58 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 21:06 ЛАД написав: В случае кризиса и падения цены покупка вполне может быть интересна В случае кризиса и падения цены покупка вполне может быть интересна

Сначала этого кризиса и падения цены следует дождаться и тогда действовать сообразно обстановке и графикам на цену золота. Но, не сейчас. Какой интерес заморозить деньги даже на пять лет? Сначала этого кризиса и падения цены следует дождаться и тогда действовать сообразно обстановке и графикам на цену золота. Но, не сейчас. Какой интерес заморозить деньги даже на пять лет? Дядюшка Скрудж Повідомлень: 56 З нами з: 02.06.18 Подякував: 58 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1751175217531754> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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