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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1751175217531754
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:16

  kalinavalera1 написав:................
Для обесценивания и "умирания" денег есть чисто экономические причины. И они объективные, аргумент - "взорвётся Йеллоустоун" - тут не при чем. То что российские СМИ активно подчеркивают и пользуются слабыми местами в финансовой системе США не удивительно. Это совсем не значит, что слабых мест эта система не имеет. Поэтому и предлагаю обсудить тему по существу. Странно - без разумных аргументов принимать чье-то мнение.
Взрыв в финансовой системе США - ожидают давно и не только русские СМИ, а сам американский президент. Вероятно есть мысли как от этого защититься у него. Об этом говорят много фактов. Конечно угадать этот момент не просто. Поэтому предлагаю обсудить тонкости темы. Как бы вы поступили, если бы американским президентом были именно вы ?
Допустим Обама свои ( или чьи-то) стратегии уже привел в жизнь. Это я о Куе. И судя по косвенным признакам они не сработали. Как бы вы поступили на месте следующего президента США ?

Что касается 1.6 - доллар за евро - это вряд ли. В ЕС тоже инфляция вроде бы ? И проблемы с Дойчебанком ? Конечно если это не театральная постановка - что бы удержать доллар на гребне. Но для ЕС это не выгодно, так то вряд ли.

Ну, "чёрный лебедь" в виде Йеллоустоуна тоже может сработать, без всяких экономич. причин. :)
"КУЕ не сработал" - сомневаюсь. Возможно, не полностью, не совсем так, как хотелось, но всё же сработал и помог выйти из кризиса.
Проблемы и слабые места у США безусловно есть. "Ожидаемый взрыв" -сомневаюсь. Правда , смотря что называть взрывом. Отказ от обмена доллара на золото тоже был взрывом. Что-то подобное возможно.
Но и сегодня амер. экономика всё ещё самая мощная в мире. Так же, как военная мощь США. До тех пор, пока такая ситуация сохраняется, доллар сохранит роль резервной валюты. Когда США уступят пальму первенства, тогда и доллар более или менее быстро утратит свою роль.
Так произошло, например, с фунтом. Великобритания практически одновременно потеряла роль мирового экономич. лидера и военного лидера. У США это может произойти в разное время. В этом случае потеря долларом роли резервной валюты будет более растянутой во времени.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:21

  Дядюшка Скрудж написав:
  ЛАД написав:В случае кризиса и падения цены покупка вполне может быть интересна

Сначала этого кризиса и падения цены следует дождаться и тогда действовать сообразно обстановке и графикам на цену золота. Но, не сейчас. Какой интерес заморозить деньги даже на пять лет?

Не имею возражений! :)
Единственное о пяти годах. Когда будет кризис, через 5 лет или через год - кто знает. Поэтому лучше без последней фразы.
ЛАД
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  #<1 ... 1751175217531754
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