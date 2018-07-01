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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1751175217531754 Додано: Нед 01 лип, 2018 21:16 kalinavalera1 написав: ................

Для обесценивания и "умирания" денег есть чисто экономические причины. И они объективные, аргумент - "взорвётся Йеллоустоун" - тут не при чем. То что российские СМИ активно подчеркивают и пользуются слабыми местами в финансовой системе США не удивительно. Это совсем не значит, что слабых мест эта система не имеет. Поэтому и предлагаю обсудить тему по существу. Странно - без разумных аргументов принимать чье-то мнение.

Взрыв в финансовой системе США - ожидают давно и не только русские СМИ, а сам американский президент. Вероятно есть мысли как от этого защититься у него. Об этом говорят много фактов. Конечно угадать этот момент не просто. Поэтому предлагаю обсудить тонкости темы. Как бы вы поступили, если бы американским президентом были именно вы ?

Допустим Обама свои ( или чьи-то) стратегии уже привел в жизнь. Это я о Куе. И судя по косвенным признакам они не сработали. Как бы вы поступили на месте следующего президента США ?



Что касается 1.6 - доллар за евро - это вряд ли. В ЕС тоже инфляция вроде бы ? И проблемы с Дойчебанком ? Конечно если это не театральная постановка - что бы удержать доллар на гребне. Но для ЕС это не выгодно, так то вряд ли. ................Для обесценивания и "умирания" денег есть чисто экономические причины. И они объективные, аргумент - "взорвётся Йеллоустоун" - тут не при чем. То что российские СМИ активно подчеркивают и пользуются слабыми местами в финансовой системе США не удивительно. Это совсем не значит, что слабых мест эта система не имеет. Поэтому и предлагаю обсудить тему по существу. Странно - без разумных аргументов принимать чье-то мнение.Взрыв в финансовой системе США - ожидают давно и не только русские СМИ, а сам американский президент. Вероятно есть мысли как от этого защититься у него. Об этом говорят много фактов. Конечно угадать этот момент не просто. Поэтому предлагаю обсудить тонкости темы. Как бы вы поступили, если бы американским президентом были именно вы ?Допустим Обама свои ( или чьи-то) стратегии уже привел в жизнь. Это я о Куе. И судя по косвенным признакам они не сработали. Как бы вы поступили на месте следующего президента США ?Что касается 1.6 - доллар за евро - это вряд ли. В ЕС тоже инфляция вроде бы ? И проблемы с Дойчебанком ? Конечно если это не театральная постановка - что бы удержать доллар на гребне. Но для ЕС это не выгодно, так то вряд ли.

Ну, "чёрный лебедь" в виде Йеллоустоуна тоже может сработать, без всяких экономич. причин.

"КУЕ не сработал" - сомневаюсь. Возможно, не полностью, не совсем так, как хотелось, но всё же сработал и помог выйти из кризиса.

Проблемы и слабые места у США безусловно есть. "Ожидаемый взрыв" -сомневаюсь. Правда , смотря что называть взрывом. Отказ от обмена доллара на золото тоже был взрывом. Что-то подобное возможно.

Но и сегодня амер. экономика всё ещё самая мощная в мире. Так же, как военная мощь США. До тех пор, пока такая ситуация сохраняется, доллар сохранит роль резервной валюты. Когда США уступят пальму первенства, тогда и доллар более или менее быстро утратит свою роль.

Так произошло, например, с фунтом. Великобритания практически одновременно потеряла роль мирового экономич. лидера и военного лидера. У США это может произойти в разное время. В этом случае потеря долларом роли резервной валюты будет более растянутой во времени. Ну, "чёрный лебедь" в виде Йеллоустоуна тоже может сработать, без всяких экономич. причин."КУЕ не сработал" - сомневаюсь. Возможно, не полностью, не совсем так, как хотелось, но всё же сработал и помог выйти из кризиса.Проблемы и слабые места у США безусловно есть. "Ожидаемый взрыв" -сомневаюсь. Правда , смотря что называть взрывом. Отказ от обмена доллара на золото тоже был взрывом. Что-то подобное возможно.Но и сегодня амер. экономика всё ещё самая мощная в мире. Так же, как военная мощь США. До тех пор, пока такая ситуация сохраняется, доллар сохранит роль резервной валюты. Когда США уступят пальму первенства, тогда и доллар более или менее быстро утратит свою роль.Так произошло, например, с фунтом. Великобритания практически одновременно потеряла роль мирового экономич. лидера и военного лидера. У США это может произойти в разное время. В этом случае потеря долларом роли резервной валюты будет более растянутой во времени. ЛАД 2 Повідомлень: 9614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3046 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 21:21 Дядюшка Скрудж написав: ЛАД написав: В случае кризиса и падения цены покупка вполне может быть интересна В случае кризиса и падения цены покупка вполне может быть интересна

Сначала этого кризиса и падения цены следует дождаться и тогда действовать сообразно обстановке и графикам на цену золота. Но, не сейчас. Какой интерес заморозить деньги даже на пять лет? Сначала этого кризиса и падения цены следует дождаться и тогда действовать сообразно обстановке и графикам на цену золота. Но, не сейчас. Какой интерес заморозить деньги даже на пять лет?

Не имею возражений!

Единственное о пяти годах. Когда будет кризис, через 5 лет или через год - кто знает. Поэтому лучше без последней фразы. Не имею возражений!Единственное о пяти годах. Когда будет кризис, через 5 лет или через год - кто знает. Поэтому лучше без последней фразы. ЛАД 2 Повідомлень: 9614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3046 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 21:47 ЛАД написав: Дядюшка Скрудж написав: Сначала этого кризиса и падения цены следует дождаться и тогда действовать сообразно обстановке и графикам на цену золота. Но, не сейчас. Какой интерес заморозить деньги даже на пять лет? Сначала этого кризиса и падения цены следует дождаться и тогда действовать сообразно обстановке и графикам на цену золота. Но, не сейчас. Какой интерес заморозить деньги даже на пять лет?

Не имею возражений!

Единственное о пяти годах. Когда будет кризис, через 5 лет или через год - кто знает. Поэтому лучше без последней фразы. Не имею возражений!Единственное о пяти годах. Когда будет кризис, через 5 лет или через год - кто знает. Поэтому лучше без последней фразы.

На последней фразе все равно настаиваю Предположим, кризис грянет через пару лет, затем 2 года цена на золото падает, через год начинается рост, здесь можно будет начинать скупать золото, в итоге имеем именно минимум 5 лет до начала скупки золота.

Не будет все происходить одномоментно в один год: и кризис, падение цены и рост, все растянется во времени. На последней фразе все равно настаиваюПредположим, кризис грянет через пару лет, затем 2 года цена на золото падает, через год начинается рост, здесь можно будет начинать скупать золото, в итоге имеем именно минимум 5 лет до начала скупки золота.Не будет все происходить одномоментно в один год: и кризис, падение цены и рост, все растянется во времени. Дядюшка Скрудж Повідомлень: 55 З нами з: 02.06.18 Подякував: 57 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 22:02 Дядюшка Скрудж

В 2008 пик цены был в марте, а минимум, по-моему, в ноябре. После чего начался достаточно быстрый рост.

И если предположить , что кризис начнётся через год и будет протекать по аналогии с 2008, то покупать, возможно, придётся меньше, чем через 2 года.

Поэтому давайте сойдёмся на "сообразно обстановке" или, как говорит Vitl "держать руку на пульсе". ЛАД 2 Повідомлень: 9614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3046 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 22:09 Дядюшка Скрудж написав: То, что Трамп, как бизнесмен, взял курс на разрыв отношений со всеми мировыми бюрократическими организациями, которые своей неповоротливостью и бюрократией (некоторые неотложные решения они могут согласовывать и принимать в течении двух-трех лет) вредят экономике США не означает, что он отказывается от доллара, как мировой резервной валюты. Наоборот, процентные ставки растут, доллар укрепляется, золото проседает. Лично мне на перспективу пяти лет золото вообще не интересно. То, что Трамп, как бизнесмен, взял курс на разрыв отношений со всеми мировыми бюрократическими организациями, которые своей неповоротливостью и бюрократией (некоторые неотложные решения они могут согласовывать и принимать в течении двух-трех лет) вредят экономике США не означает, что он отказывается от доллара, как мировой резервной валюты. Наоборот, процентные ставки растут, доллар укрепляется, золото проседает. Лично мне на перспективу пяти лет золото вообще не интересно.



Ну, во-первых, я не утверждал, что золото пойдет в цене вверх в результате курса индустриализации США. Поведение цены металла мне неизвестно. Во-вторых, Существует дилемма или индустриализация, или мировой эмиссионный центр. Это курсы в противоположных, исключающих себя направлениях. До чего дойдет Трамп в реализации обещанного опять же предсказать сложно. Может остановиться на полпути. Пока видна тенденция. Он антиглобалист. Заседание G7 имеет провальный результат. Ну, во-первых, я не утверждал, что золото пойдет в цене вверх в результате курса индустриализации США. Поведение цены металла мне неизвестно. Во-вторых, Существует дилемма или индустриализация, или мировой эмиссионный центр. Это курсы в противоположных, исключающих себя направлениях. До чего дойдет Трамп в реализации обещанного опять же предсказать сложно. Может остановиться на полпути. Пока видна тенденция. Он антиглобалист. Заседание G7 имеет провальный результат. tumos Повідомлень: 838 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 22:22 ЛАД написав: Но и сегодня амер. экономика всё ещё самая мощная в мире.

Но и сегодня амер. экономика всё ещё самая мощная в мире.

Если бы было все в порядке, то не был бы взят курс на индустриализацию.

ЛАД написав: Так же, как военная мощь США. До тех пор, пока такая ситуация сохраняется, доллар сохранит роль резервной валюты. Когда США уступят пальму первенства, тогда и доллар более или менее быстро утратит свою роль.

Так же, как военная мощь США. До тех пор, пока такая ситуация сохраняется, доллар сохранит роль резервной валюты. Когда США уступят пальму первенства, тогда и доллар более или менее быстро утратит свою роль.

С точки зрения глобалистов действительно военная мощь поддерживает роль доллара как резервной валюты. Но вот с точки зрения антиглобалиста (Трампа) военная мощь может быть использована для нейтрализации претензий тех, кто понесет потери при отказе использовать доллар в качестве мировой валюты.

Время покажет. Если бы было все в порядке, то не был бы взят курс на индустриализацию.С точки зрения глобалистов действительно военная мощь поддерживает роль доллара как резервной валюты. Но вот с точки зрения антиглобалиста (Трампа) военная мощь может быть использована для нейтрализации претензий тех, кто понесет потери при отказе использовать доллар в качестве мировой валюты.Время покажет. tumos Повідомлень: 838 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 23:22 tumos

О том, что всё в порядке, я не говорил. Тем не менее экономика США всё ещё сегодня самая мощная в мире. Поэтому пока потеря роли мировой валюты доллару не угрожает.

Силой заставить мир отказаться от доллара как мировой валюты? Не смешно. Тогда уж проще силой заставить отказаться от требований по долгам США.

Дилемма - индустриальное развитие или мировая валюта, по-моему, не верна. Роль доллара как мир. валюты вполне может способствовать индустриальному развитию. О том, что всё в порядке, я не говорил. Тем не менее экономика США всё ещё сегодня самая мощная в мире. Поэтомупотеря роли мировой валюты доллару не угрожает.Силой заставить мир отказаться от доллара как мировой валюты? Не смешно. Тогда уж проще силой заставить отказаться от требований по долгам США.Дилемма - индустриальное развитие или мировая валюта, по-моему, не верна. Роль доллара как мир. валюты вполне может способствовать индустриальному развитию. ЛАД 2 Повідомлень: 9614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3046 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1751175217531754 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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