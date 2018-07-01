jabba
Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:22
jabba
Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь.
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:37
Опять за рыбу гроши? Самый большой долг американского правительства, значит, от обесценивания бакса выиграет в первую очередь оно.
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:40
Это какая-то абстракция - экономика самая мощная. Ну, и что из этого? Кстати, Китай уже перегнал ее по ВВП. Но дело не в этом, на курсы валют больше влияют (если мы говорим о рыночном влиянии) торговый баланс, динамика гос. долга, рост денежной массы, бюджетный дефицит и т.д., а не болтовня о мощной экономике и армии.
Пока что силой пытаются заставить не отказываться от доллара - наезды на тот же Иран или свержение Каддафи... Но такие методы - это уже последний довод королей, так сказать, дальше не удержат.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:09
Опять сайт Шанхайской биржи драг. металлов не открывается. Такое обычно происходит во время минимума цены.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:47
tumos
И всё же - какой срок доллару даёте Вы?
Цифру в студию, плииз.
hxbbgaf, к Вам тот же вопрос.
И просьба. Если у Вас есть (надеюсь, что да) цифры долга амер. правительства и "всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д.", приведите, пожалуйста, тоже.
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:57
ЛАД
Зная судьбы ряда президентов США, ушедших в мир праотцов не по свой воле, а также возникающие противоречия при реализации курса индустриализации (возникающие при отказе от сегодняшней концепции) - никакой. Наблюдаю за событиями со стороны.
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:04
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Очень интересное наблюдение и убедительное. Но! Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера. Интересно ваше мнение - а почему ?
Да, вроде бы внешне Куе дал результат, а может и не дал по существу, но нам "замыливают очи" недостоверной статистикой ? Для меня то, что Трамп по итогам куе стал брать оплату золотом - уйдя от доллара - говорит именно об этом. Думаю он лучше нас представляет проблемы в экономике США.
У меня есть веский аргумент в пользу доллара - то, что во всех государствах мира и все мировые приватные состояние в основном в долларах. То есть все эти люди и государства мира - очень сильно не заинтересованы ( это еще мягко сказано) в том, что бы доллар рухнул. Так что у доллара очень мощная поддержка.
Не согласен, что " долги не простят" - простят , а куда денутся ? Это веский аргумент - про мощное оружие США. И согласен с вами, скорее заставят "простить долги".
Что-то мне подсказывает, что идея мирового лидерства - становится США не нужна или не интересна. По крайней мере очевидное лидерство и ответственность вытекающая отсюда. Несколько кланов миллиардеров - типа Рокфеллеров, Морганов, Ротшильдов - правили миром много лет в тихую. Но вдруг как-то всплыли на поверхность в связи с дерибаном СССР.... Это не в их интересах. Вспомните войну США с Вьетнамом. Это очень поучительный урок - лучше править из-под тишка, сила оружия не всегда помогает.
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