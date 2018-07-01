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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1752175317541755 Додано: Пон 02 лип, 2018 08:22 jabba



Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь. Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь. tumos Повідомлень: 841 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 08:37 jabba написав: tumos написав: В общем-то я высказал именно эту мысль. Хотя ситуация может носить следующий характер. Обиженные молча утрут нос, когда доллар для них превратится в просто бумагу.

. В общем-то я высказал именно эту мысль.Хотя ситуация может носить следующий характер. Обиженные молча утрут нос, когда доллар для них превратится в просто бумагу.

Вы всерьез верите что долги государства Украина и множества всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д., исчисляемые кстати суммарно десятками триллионов долларов чудесным образом будут прощены? Вы всерьез верите что долги государства Украина и множества всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д., исчисляемые кстати суммарно десятками триллионов долларов чудесным образом будут прощены?



Опять за рыбу гроши? Самый большой долг американского правительства, значит, от обесценивания бакса выиграет в первую очередь оно. Опять за рыбу гроши? Самый большой долг американского правительства, значит, от обесценивания бакса выиграет в первую очередь оно. hxbbgaf Повідомлень: 19831 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 08:40 ЛАД написав: tumos

О том, что всё в порядке, я не говорил. Тем не менее экономика США всё ещё сегодня самая мощная в мире. Поэтому пока потеря роли мировой валюты доллару не угрожает.

Силой заставить мир отказаться от доллара как мировой валюты? Не смешно. Тогда уж проще силой заставить отказаться от требований по долгам США.

Дилемма - индустриальное развитие или мировая валюта, по-моему, не верна. Роль доллара как мир. валюты вполне может способствовать индустриальному развитию. О том, что всё в порядке, я не говорил. Тем не менее экономика США всё ещё сегодня самая мощная в мире. Поэтомупотеря роли мировой валюты доллару не угрожает.Силой заставить мир отказаться от доллара как мировой валюты? Не смешно. Тогда уж проще силой заставить отказаться от требований по долгам США.Дилемма - индустриальное развитие или мировая валюта, по-моему, не верна. Роль доллара как мир. валюты вполне может способствовать индустриальному развитию.

Это какая-то абстракция - экономика самая мощная. Ну, и что из этого? Кстати, Китай уже перегнал ее по ВВП. Но дело не в этом, на курсы валют больше влияют (если мы говорим о рыночном влиянии) торговый баланс, динамика гос. долга, рост денежной массы, бюджетный дефицит и т.д., а не болтовня о мощной экономике и армии.

Пока что силой пытаются заставить не отказываться от доллара - наезды на тот же Иран или свержение Каддафи... Но такие методы - это уже последний довод королей, так сказать, дальше не удержат. Это какая-то абстракция - экономика самая мощная. Ну, и что из этого? Кстати, Китай уже перегнал ее по ВВП. Но дело не в этом, на курсы валют больше влияют (если мы говорим о рыночном влиянии) торговый баланс, динамика гос. долга, рост денежной массы, бюджетный дефицит и т.д., а не болтовня о мощной экономике и армии.Пока что силой пытаются заставить не отказываться от доллара - наезды на тот же Иран или свержение Каддафи... Но такие методы - это уже последний довод королей, так сказать, дальше не удержат. hxbbgaf Повідомлень: 19831 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 10:09 Опять сайт Шанхайской биржи драг. металлов не открывается. Такое обычно происходит во время минимума цены. hxbbgaf Повідомлень: 19831 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 10:47 tumos

И всё же - какой срок доллару даёте Вы?

Цифру в студию, плииз.



hxbbgaf, к Вам тот же вопрос.

И просьба. Если у Вас есть (надеюсь, что да) цифры долга амер. правительства и "всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д.", приведите, пожалуйста, тоже. И всё же - какой срок доллару даёте Вы?Цифру в студию, плииз., к Вам тот же вопрос.И просьба. Если у Вас есть (надеюсь, что да) цифры долга амер. правительства и "всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д.", приведите, пожалуйста, тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 9620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3047 раз. Подякували: 2823 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 10:57 ЛАД



Зная судьбы ряда президентов США, ушедших в мир праотцов не по свой воле, а также возникающие противоречия при реализации курса индустриализации (возникающие при отказе от сегодняшней концепции) - никакой. Наблюдаю за событиями со стороны. tumos Повідомлень: 841 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 11:04 Re: Горячие новости по драгоценным металлам ЛАД написав: Когда США уступят пальму первенства, тогда и доллар более или менее быстро утратит свою роль.Так произошло, например, с фунтом. Великобритания практически одновременно потеряла роль мирового экономич. лидера и военного лидера. У США это может произойти в разное время. В этом случае потеря долларом роли резервной валюты будет более растянутой во времени Когда США уступят пальму первенства, тогда и доллар более или менее быстро утратит свою роль.Так произошло, например, с фунтом. Великобритания практически одновременно потеряла роль мирового экономич. лидера и военного лидера. У США это может произойти в разное время. В этом случае потеря долларом роли резервной валюты будет более растянутой во времени



Очень интересное наблюдение и убедительное. Но! Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера. Интересно ваше мнение - а почему ?



Да, вроде бы внешне Куе дал результат, а может и не дал по существу, но нам "замыливают очи" недостоверной статистикой ? Для меня то, что Трамп по итогам куе стал брать оплату золотом - уйдя от доллара - говорит именно об этом. Думаю он лучше нас представляет проблемы в экономике США.



У меня есть веский аргумент в пользу доллара - то, что во всех государствах мира ЗВР и все мировые приватные состояние в основном в долларах. То есть все эти люди и государства мира - очень сильно не заинтересованы ( это еще мягко сказано) в том, что бы доллар рухнул. Так что у доллара очень мощная поддержка.



Не согласен, что " долги не простят" - простят , а куда денутся ? Это веский аргумент - про мощное оружие США. И согласен с вами, скорее заставят "простить долги".

Что-то мне подсказывает, что идея мирового лидерства - становится США не нужна или не интересна. По крайней мере очевидное лидерство и ответственность вытекающая отсюда. Несколько кланов миллиардеров - типа Рокфеллеров, Морганов, Ротшильдов - правили миром много лет в тихую. Владея системой ТНК. Но вдруг как-то всплыли на поверхность в связи с дерибаном СССР.... Это не в их интересах. Вспомните войну США с Вьетнамом. Это очень поучительный урок - лучше править из-под тишка, сила оружия не всегда помогает. Очень интересное наблюдение и убедительное. Но! Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера. Интересно ваше мнение - а почему ?Да, вроде бы внешне Куе дал результат, а может и не дал по существу, но нам "замыливают очи" недостоверной статистикой ? Для меня то, что Трамп по итогам куе стал брать оплату золотом - уйдя от доллара - говорит именно об этом. Думаю он лучше нас представляет проблемы в экономике США.У меня есть веский аргумент в пользу доллара - то, что во всех государствах мира ЗВР и все мировые приватные состояние в основном в долларах. То есть все эти люди и государства мира - очень сильно не заинтересованы ( это еще мягко сказано) в том, что бы доллар рухнул. Так что у доллара очень мощная поддержка.Не согласен, что " долги не простят" - простят , а куда денутся ? Это веский аргумент - про мощное оружие США. И согласен с вами, скорее заставят "простить долги".Что-то мне подсказывает, что идея мирового лидерства - становится США не нужна или не интересна. По крайней мере очевидное лидерство и ответственность вытекающая отсюда. Несколько кланов миллиардеров - типа Рокфеллеров, Морганов, Ротшильдов - правили миром много лет в тихую. Владея системой ТНК. Но вдруг как-то всплыли на поверхность в связи с дерибаном СССР.... Это не в их интересах. Вспомните войну США с Вьетнамом. Это очень поучительный урок - лучше править из-под тишка, сила оружия не всегда помогает. kalinavalera1

Повідомлень: 4449 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 11:12 Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).

Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.

Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.

Итого, Входные: валюта доллар.

Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.

По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.

Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть. По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть. Волгарь Повідомлень: 4952 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 502 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 12:41 kalinavalera1 написав: ...........

Очень интересное наблюдение и убедительное. Но! Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера. Интересно ваше мнение - а почему ? ...........Очень интересное наблюдение и убедительное. Но! Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера. Интересно ваше мнение - а почему ?

Не сама. Две мировых войны (а главным образом вторая) сильно подкосили старую добрую Англию. Благодаря этим войнам США резко увеличили своё богатство и вес в мире. После второй мировой экономическая и военная мощь США стала несравнимо выше всех остальных. По военной мощи мог сравниться СССР, но по экономической он тоже сильно уступал.



Да, вроде бы внешне Куе дал результат, а может и не дал по существу, но нам "замыливают очи" недостоверной статистикой ? Для меня то, что Трамп по итогам куе стал брать оплату золотом - уйдя от доллара - говорит именно об этом. Думаю он лучше нас представляет проблемы в экономике США.

Это Вы о чём?

Возможно, я что-то прозевал, но не пойму, о чём речь.



У меня есть веский аргумент в пользу доллара - то, что во всех государствах мира ЗВР и все мировые приватные состояние в основном в долларах. То есть все эти люди и государства мира - очень сильно не заинтересованы ( это еще мягко сказано) в том, что бы доллар рухнул. Так что у доллара очень мощная поддержка.

Согласен.



Не согласен, что " долги не простят" - простят , а куда денутся ? Это веский аргумент - про мощное оружие США. И согласен с вами, скорее заставят "простить долги".

Не очень понял формулировки.

Если Вы о том, что США силой заставят всех простить долги Америки, - не верю в такой вариант. Они, конечно, могут отказаться платить по своим долгам и сил, чтобы заставить платить, ни у кого не найдётся, но это вариант, по-моему, не реальный, поверить в него может разве что hxbbgaf и некоторые сторонники апокалипсиса.

Кроме того, подозреваю, что долги "всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д." перед Америкой выше долгов Америки перед ними, поэтому "всеобщее прощение долгов" Америке не выгодно.

Что-то мне подсказывает, что идея мирового лидерства - становится США не нужна или не интересна. По крайней мере очевидное лидерство и ответственность вытекающая отсюда. Несколько кланов миллиардеров - типа Рокфеллеров, Морганов, Ротшильдов - правили миром много лет в тихую. Владея системой ТНК. Но вдруг как-то всплыли на поверхность в связи с дерибаном СССР.... Это не в их интересах. Вспомните войну США с Вьетнамом. Это очень поучительный урок - лучше править из-под тишка, сила оружия не всегда помогает.

Сила оружия, действительно, не всегда помогает. Но для того, чтобы править из-за кулис, надо, в общем случае, обладать достаточной явной силой.

США сегодня уже не могут играть роль "мирового полицейского", сил и ресурсов уже не хватает. Поэтому их требования к Европе (НАТО) об увеличении военных бюджетов. Тут, правда, есть и экономическая составляющая - военными (оборонными) расходами притормозить конкурентов.

Но говорить об отказе от "мирового лидерства" я бы не стал. Ещё ни одно государство в истории от этого не отказывалось. Такое лидерство требует больших или меньших расходов, но и даёт значительные преимущества.

Пример России довольно показателен. После развала Союза РФ скатилась на положение второразрядной державы. Но как только ситуация внутри страны более-менее нормализовалась, экономика вышла из глубокого кризиса, появились какие-то "лишние" деньги, Россия стала добиваться роли если и не гегемона (это нереальная цель), то хотя бы второго-третьего центра силы и влияния. Не сама. Две мировых войны (а главным образом вторая) сильно подкосили старую добрую Англию. Благодаря этим войнам США резко увеличили своё богатство и вес в мире. После второй мировой экономическая и военная мощь США стала несравнимо выше всех остальных. По военной мощи мог сравниться СССР, но по экономической он тоже сильно уступал.Это Вы о чём?Возможно, я что-то прозевал, но не пойму, о чём речь.Согласен.Не очень понял формулировки.Если Вы о том, что США силой заставят всех простить долги Америки, - не верю в такой вариант. Они, конечно, могут отказаться платить по своим долгам и сил, чтобы заставить платить, ни у кого не найдётся, но это вариант, по-моему, не реальный, поверить в него может разве чтои некоторые сторонники апокалипсиса.Кроме того, подозреваю, что долги "всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д." перед Америкой выше долгов Америки перед ними, поэтому "всеобщее прощение долгов" Америке не выгодно.Сила оружия, действительно, не всегда помогает. Но для того, чтобы править из-за кулис, надо, в общем случае, обладать достаточной явной силой.США сегодня уже не могут играть роль "мирового полицейского", сил и ресурсов уже не хватает. Поэтому их требования к Европе (НАТО) об увеличении военных бюджетов. Тут, правда, есть и экономическая составляющая - военными (оборонными) расходами притормозить конкурентов.Но говорить об отказе от "мирового лидерства" я бы не стал. Ещё ни одно государство в истории от этого не отказывалось. Такое лидерство требует больших или меньших расходов, но и даёт значительные преимущества.Пример России довольно показателен. После развала Союза РФ скатилась на положение второразрядной державы. Но как только ситуация внутри страны более-менее нормализовалась, экономика вышла из глубокого кризиса, появились какие-то "лишние" деньги, Россия стала добиваться роли если и не гегемона (это нереальная цель), то хотя бы второго-третьего центра силы и влияния. ЛАД 2 Повідомлень: 9620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3047 раз. Подякували: 2823 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 12:56 tumos написав: ЛАД



Зная судьбы ряда президентов США, ушедших в мир праотцов не по свой воле, а также возникающие противоречия при реализации курса индустриализации (возникающие при отказе от сегодняшней концепции) - никакой. Наблюдаю за событиями со стороны. Зная судьбы ряда президентов США, ушедших в мир праотцов не по свой воле, а также возникающие противоречия при реализации курса индустриализации (возникающие при отказе от сегодняшней концепции) - никакой. Наблюдаю за событиями со стороны.

Ну хоть какой-то прогноз, хотя бы для себя, всё же делаете?

Не сидеть же и ожидать краха доллара каждый день.

Иначе надо из доллара уходить уже сегодня или даже вчера. Но куда? В золото, как советует hxbbgaf? Создавать собственный "золотой запас"?



Кстати, давно не интересовался практикой покупки-продажи золота в Украине.

Кто-то может просветить?

Как сейчас обстоит дело с покупкой в банках (наличие, сколько можно купить за один раз)?

Куда лучше и легче сдавать - в банки, ювелирам, ещё куда? Ну хоть какой-то прогноз, хотя бы для себя, всё же делаете?Не сидеть же и ожидать краха доллара каждый день.Иначе надо из доллара уходить уже сегодня или даже вчера. Но куда? В золото, как советует hxbbgaf? Создавать собственный "золотой запас"?Кстати, давно не интересовался практикой покупки-продажи золота в Украине.Кто-то может просветить?Как сейчас обстоит дело с покупкой в банках (наличие, сколько можно купить за один раз)?Куда лучше и легче сдавать - в банки, ювелирам, ещё куда? ЛАД 2 Повідомлень: 9620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3047 раз. Подякували: 2823 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 1752175317541755 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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