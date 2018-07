Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1753175417551756 Додано: Пон 02 лип, 2018 13:15 Волгарь написав: Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).

Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.

Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.

Итого, Входные: валюта доллар.

Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.

По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.

Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть.



А как же мой бесценный опыт покупки металла по цене ниже 1200 в декабре 2016? (кстати отписывался здесь на форуме)

С того времени сижу и считаю виртуальную прибыль при каждом скачке цены.



Теперь же, в связи с появлением еще небольшой суммы кэша вырученой от продажи квартиры в провинции, стал присматриватся в сторону желтого, опять.

Да вот только не знаю покупать сейчас по 1250 , или подождать хотябы 1200. Есть ли смысл ждать?



Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.

Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.

Итого, Входные: валюта доллар.

Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.

По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.

А как же мой бесценный опыт покупки металла по цене ниже 1200 в декабре 2016? (кстати отписывался здесь на форуме)

С того времени сижу и считаю виртуальную прибыль при каждом скачке цены.



Теперь же, в связи с появлением еще небольшой суммы кэша вырученой от продажи квартиры в провинции, стал присматриватся в сторону желтого, опять.

Да вот только не знаю покупать сейчас по 1250 , или подождать хотябы 1200. Есть ли смысл ждать?



Я еще не продавал, мне бы наоборот, еще купить.

Не вижу в чем могут возникнут проблемы с продажей. Все слитки со штампом и сертификатом известных мировых брендов, и в упаковках. Вес и размер соответствуют оригинальным.

Планирую продать, так же как и купил через сервис финанс юа. По одному слитку, что бы минимизировать риски. Так же и покупаю.

Зачем ждать 10 лет. Можно при любом пике слиться, а их сейчас по несколько раз в году.



Волгарь Повідомлень: 4957 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 502 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 13:58 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Волгарь написав: Простите, а Вы ПРОДАВАЛИ этот купленный металл? C золотом при продаже, знаете ли, могут возникать нюансы в виде едва заметных царапин. Но дело, в сущности, не в этом. Никто не может сказать 1250 - это дно, или снизу еще могут постучать. Наверное, с горизонтом в 10 лет Вы точно окажетесь в выигрыше (в долларах) и вне всякого сомнения - в гривнах. Но 10 лет - очень большой срок. За это время в стране может появиться полноценный рынок земли, например. Или валюты - в этом случае играть на нем можно будет хоть каждый день.

Я еще не продавал, мне бы наоборот, еще купить.

Не вижу в чем могут возникнут проблемы с продажей. Все слитки со штампом и сертификатом известных мировых брендов, и в упаковках. Вес и размер соответствуют оригинальным.

Планирую продать, так же как и купил через сервис финанс юа. По одному слитку, что бы минимизировать риски. Так же и покупаю.

Зачем ждать 10 лет. Можно при любом пике слиться, а их сейчас по несколько раз в году.

ПыСы Рынок валюты в Украине разве закрыт? А с землей что делать будете, если откроют рынок земли?

Это какая-то абстракция - экономика самая мощная. Ну, и что из этого?

И ваш февральский призыв....

hxbbgaf написав: Так что меняйте взгляды и идите тарьтесь, а то останетесь с ворохом бумаги. Так что меняйте взгляды и идите тарьтесь, а то останетесь с ворохом бумаги.

Спасибо за совет. Я, обычно, никаких советов никому не даю. Но вам дам.

Продавайте сейчас, пока дают 1345, чтобы потом купить значительно дешевле....





Главный из них - состояние экономики США.

Я думаю что американцы сейчас закладывают довольно крепкий фундамент для своей экономики на будущее. Они сильно снизили налоги, они отменили законы запрещающие экспорт нефти и разработку новых месторождений. Благодаря этому они уже практически выходят на 1 место в мире по добыче углеводородов, а ихняя зл. энергия уже стала в 2 раза дешевле китайской.....

Всё это вскоре даст свои результаты и наступит переломный момент в паре евро/доллар.

Результаты должна показать статистика, хотя бы за пару кварталов. Это где-то к средине лета. К концу года экономика США должна набрать обороты и доллар должен укрепляться.

При таком раскладе золото, естественно, полетит вниз и должно быть дешевле чем сегодня.

Не берусь судить с точность до десятки, но цифры которые тут приводил Jabba

(1220-1370) выглядят вполне реально.



На мой взгляд коридор на конец года может быть ещё ниже - $1200-1300

А если ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно, то золото сможет показать и $1050-1150



наблюдательный

Повідомлень: 3062 З нами з: 29.04.09 Подякував: 81 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 14:40 Дутый ВВП с учетом не сдающихся в аренду домов, которые теоретически могли бы сдаваться - это не все, для курсов гораздо важнее торговый баланс, динамика гос. долг (тогда уже надо смотреть его отношение к ВВП и динамику этой цифры за последние годы), денежная масса, бюджетный дефицит...

Переломный момент в паре евро/доллар? Паритет и меньше? Вы як мед, то й ложкою, тогда американские товары вообще станут никому не нужны по такой цене и торговый баланс пойдет обновлять очередные антирекорды, что ускорит крах.

1200 вряд ли увидим, и так и золото и серебро уперлось в трендовую линию, особенно серебро, я не думаю, что оно пробьет нижнюю границу многолетнего восходящего канала. В такое время как сейчас обычно бывает минимум цены, потом идет рост до сентября, так что жду в августе 1400 с вероятным полетом на 1600.

Китай они сколько бы ни гнобили выводом денег оттуда, китайцам от этого хуже не становится, у них растут доходы и страна бурно развивается и не виртуально с богатением толстосуммов за счет денег с печатного станка, а реально.



Это было в феврале этого года. Сейчас уже почти середина лета.

Как я и предполагал, пара евро/доллар развернулась на 180 градусов, и курс уже не 1.24, а 1.16. Золотишко вас не послушало и за это время уже потеряло почти 100$, и судя по всему потеряет ещё больше.



Сегодня добавлю. Деньги из развивающихся стран уже убегают не ручейками, а реками. И не в Китай, ВВП которому ещё очень далеко до американского, и даже не в Европу. А бегут в США. В ваши нелюбимые бонды(10-летки сегодня 2.82%).

Трамп, парень конкретный. Он не Обама.... Так что делайте выводы....



Повідомлень: 3062 З нами з: 29.04.09 Подякував: 81 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 14:40 Дутый ВВП с учетом не сдающихся в аренду домов, которые теоретически могли бы сдаваться - это не все, для курсов гораздо важнее торговый баланс, динамика гос. долг (тогда уже надо смотреть его отношение к ВВП и динамику этой цифры за последние годы), денежная масса, бюджетный дефицит...

Переломный момент в паре евро/доллар? Паритет и меньше? Вы як мед, то й ложкою, тогда американские товары вообще станут никому не нужны по такой цене и торговый баланс пойдет обновлять очередные антирекорды, что ускорит крах.

1200 вряд ли увидим, и так и золото и серебро уперлось в трендовую линию, особенно серебро, я не думаю, что оно пробьет нижнюю границу многолетнего восходящего канала. В такое время как сейчас обычно бывает минимум цены, потом идет рост до сентября, так что жду в августе 1400 с вероятным полетом на 1600.

Китай они сколько бы ни гнобили выводом денег оттуда, китайцам от этого хуже не становится, у них растут доходы и страна бурно развивается и не виртуально с богатением толстосуммов за счет денег с печатного станка, а реально. hxbbgaf Повідомлень: 19833 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 14:53 Не вижу в чем могут возникнут проблемы с продажей. Все слитки со штампом и сертификатом известных мировых брендов, и в упаковках. Вес и размер соответствуют оригинальным.

Планирую продать, так же как и купил через сервис финанс юа. По одному слитку, что бы минимизировать риски. Так же и покупаю.

Зачем ждать 10 лет. Можно при любом пике слиться, а их сейчас по несколько раз в году.

Дьявол всегда кроется в деталях - один мой знакомый, купивший золото в банке, хранивший его в банковском же сейфе этого же банка, был немало удивлен, когда ПРИ ПРОДАЖЕ вдруг выяснилось, что на нескольких слитках есть едва заметные дефекты, из-за которых их пришлось продавать с дисконтом.

ПыСы Рынок валюты в Украине разве закрыт?

Конечно - рынок валюты есть возможность покупать/продавать ее в режиме он-лайн в неограниченных количествах с 10 до 24 часов одним кликом мыши по ценам валютной биржи.

А с землей что делать будете, если откроют рынок земли?

