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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:15
Волгарь написав:
Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).
Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.
Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.
Итого, Входные: валюта доллар.
Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.
По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.
Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть.
А как же мой бесценный опыт покупки металла по цене ниже 1200 в декабре 2016? (кстати отписывался здесь на форуме)
С того времени сижу и считаю виртуальную прибыль при каждом скачке цены.
Теперь же, в связи с появлением еще небольшой суммы кэша вырученой от продажи квартиры в провинции, стал присматриватся в сторону желтого, опять.
Да вот только не знаю покупать сейчас по 1250 , или подождать хотябы 1200. Есть ли смысл ждать?
ПыСы предложения о продажи (может кто то хочет продать) выслушаю в ЛС. г.Киев
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vladus17
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:48
vladus17 написав: Волгарь написав:
Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).
Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.
Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.
Итого, Входные: валюта доллар.
Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.
По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.
Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть.
А как же мой бесценный опыт покупки металла по цене ниже 1200 в декабре 2016? (кстати отписывался здесь на форуме)
С того времени сижу и считаю виртуальную прибыль при каждом скачке цены.
Теперь же, в связи с появлением еще небольшой суммы кэша вырученой от продажи квартиры в провинции, стал присматриватся в сторону желтого, опять.
Да вот только не знаю покупать сейчас по 1250 , или подождать хотябы 1200. Есть ли смысл ждать?
ПыСы предложения о продажи (может кто то хочет продать) выслушаю в ЛС. г.Киев
Простите, а Вы ПРОДАВАЛИ этот купленный металл? C золотом при продаже, знаете ли, могут возникать нюансы в виде едва заметных царапин. Но дело, в сущности, не в этом. Никто не может сказать 1250 - это дно, или снизу еще могут постучать. Наверное, с горизонтом в 10 лет Вы точно окажетесь в выигрыше (в долларах) и вне всякого сомнения - в гривнах. Но 10 лет - очень большой срок. За это время в стране может появиться полноценный рынок земли, например. Или валюты - в этом случае играть на нем можно будет хоть каждый день.
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Волгарь
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:58
Волгарь написав:
Простите, а Вы ПРОДАВАЛИ этот купленный металл? C золотом при продаже, знаете ли, могут возникать нюансы в виде едва заметных царапин. Но дело, в сущности, не в этом. Никто не может сказать 1250 - это дно, или снизу еще могут постучать. Наверное, с горизонтом в 10 лет Вы точно окажетесь в выигрыше (в долларах) и вне всякого сомнения - в гривнах. Но 10 лет - очень большой срок. За это время в стране может появиться полноценный рынок земли, например. Или валюты - в этом случае играть на нем можно будет хоть каждый день.
Я еще не продавал, мне бы наоборот, еще купить.
Не вижу в чем могут возникнут проблемы с продажей. Все слитки со штампом и сертификатом известных мировых брендов, и в упаковках. Вес и размер соответствуют оригинальным.
Планирую продать, так же как и купил через сервис финанс юа. По одному слитку, что бы минимизировать риски. Так же и покупаю.
Зачем ждать 10 лет. Можно при любом пике слиться, а их сейчас по несколько раз в году.
ПыСы Рынок валюты в Украине разве закрыт? А с землей что делать будете, если откроют рынок земли?
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vladus17
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:20
hxbbgaf написав:
Это какая-то абстракция - экономика самая мощная. Ну, и что из этого?
И ваш февральский призыв....
Спасибо за совет. Я, обычно, никаких советов никому не даю. Но вам дам.Продавайте сейчас, пока дают 1345, чтобы потом купить значительно дешевле....
hxbbgaf написав:
Так что меняйте взгляды и идите тарьтесь, а то останетесь с ворохом бумаги.
....Ванговать, глядя на луну, или на графики тех. анализа, не умею. Могу лишь предположить, основываясь на фудаментальных факторах, о которых я тут писал несколько раз.
Главный из них - состояние экономики США.
Я думаю что американцы сейчас закладывают довольно крепкий фундамент для своей экономики на будущее. Они сильно снизили налоги, они отменили законы запрещающие экспорт нефти и разработку новых месторождений. Благодаря этому они уже практически выходят на 1 место в мире по добыче углеводородов, а ихняя зл. энергия уже стала в 2 раза дешевле китайской.....
Всё это вскоре даст свои результаты и наступит переломный момент в паре евро/доллар.
Результаты должна показать статистика, хотя бы за пару кварталов. Это где-то к средине лета. К концу года экономика США должна набрать обороты и доллар должен укрепляться.
При таком раскладе золото, естественно, полетит вниз и должно быть дешевле чем сегодня.
Не берусь судить с точность до десятки, но цифры которые тут приводил Jabba
(1220-1370) выглядят вполне реально.
На мой взгляд коридор на конец года может быть ещё ниже - $1200-1300
А если ВВП США перевалит за 4%, что в этом году мало вероятно, то золото сможет показать и $1050-1150
Я не Трамп и что у него на уме я не ведаю, как и все остальные. Поэтому 100%-й гарантии этого прогноза нет. Но 70-80% могу дать.
Это было в феврале этого года. Сейчас уже почти середина лета.
Как я и предполагал, пара евро/доллар развернулась на 180 градусов, и курс уже не 1.24, а 1.16. Золотишко вас не послушало и за это время уже потеряло почти 100$, и судя по всему потеряет ещё больше.
Сегодня добавлю. Деньги из развивающихся стран уже убегают не ручейками, а реками. И не в Китай, ВВП которому ещё очень далеко до американского, и даже не в Европу. А бегут в США. В ваши нелюбимые бонды(10-летки сегодня 2.82%).
Трамп, парень конкретный. Он не Обама.... Так что делайте выводы....
Удивляюсь наивной публике, которая тупо шла на золотое заклание, слушая таких "знатоков" уже несколько лет...
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:40
Дутый ВВП с учетом не сдающихся в аренду домов, которые теоретически могли бы сдаваться - это не все, для курсов гораздо важнее торговый баланс, динамика гос. долг (тогда уже надо смотреть его отношение к ВВП и динамику этой цифры за последние годы), денежная масса, бюджетный дефицит...
Переломный момент в паре евро/доллар? Паритет и меньше? Вы як мед, то й ложкою, тогда американские товары вообще станут никому не нужны по такой цене и торговый баланс пойдет обновлять очередные антирекорды, что ускорит крах.
1200 вряд ли увидим, и так и золото и серебро уперлось в трендовую линию, особенно серебро, я не думаю, что оно пробьет нижнюю границу многолетнего восходящего канала. В такое время как сейчас обычно бывает минимум цены, потом идет рост до сентября, так что жду в августе 1400 с вероятным полетом на 1600.
Китай они сколько бы ни гнобили выводом денег оттуда, китайцам от этого хуже не становится, у них растут доходы и страна бурно развивается и не виртуально с богатением толстосуммов за счет денег с печатного станка, а реально.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:53
Не вижу в чем могут возникнут проблемы с продажей. Все слитки со штампом и сертификатом известных мировых брендов, и в упаковках. Вес и размер соответствуют оригинальным.
Планирую продать, так же как и купил через сервис финанс юа. По одному слитку, что бы минимизировать риски. Так же и покупаю.
Зачем ждать 10 лет. Можно при любом пике слиться, а их сейчас по несколько раз в году.
Дьявол всегда кроется в деталях - один мой знакомый, купивший золото в банке, хранивший его в банковском же сейфе этого же банка, был немало удивлен, когда ПРИ ПРОДАЖЕ вдруг выяснилось, что на нескольких слитках есть едва заметные дефекты, из-за которых их пришлось продавать с дисконтом.
ПыСы Рынок валюты в Украине разве закрыт?
Конечно - рынок валюты есть возможность покупать/продавать ее в режиме он-лайн в неограниченных количествах с 10 до 24 часов одним кликом мыши по ценам валютной биржи.
А с землей что делать будете, если откроют рынок земли?
Банальная спекуляция - сначала купить у владельцев по стартовой цене, потом продать по рыночной. На украинский чернозем всегда будет хороший спрос.
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Волгарь
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