Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:12
Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос.
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:45
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Уверен, что в долг никто никому просто так денег не дает. Тем более как пример - США - Венесуэле. А кто дает денег Ахметову ? Я не в курсе. Если США - то тем более. Тот же Джордж Сорос не скрывает - что вся его благотворительность имеет вполне конкретный экономический интерес, и нужна для приобретения влияния и связей в стране, на которой он хочет поиметь гешефт. Кредиты тем более дают с определенной целью. Чисто получать проценты ? С Венесуэлы ? Кстати - тот кто получает прибыль на кредитах - закладывает процент на невозвраты.
Речь не будет идти о потерях долгов Венесуэл, а об обычных для бизнеса потерях, без которых не бывает. А может и потерь не будет, так как лица которые давали кредиты - уже поимели что-то в той Венесуэле. Ну даже потери - допустимы - накладные расходы так сказать.
Все не просто. Я бы разделял - влияние США и влияние ТНК - которые вроде бы корнями в США и США представляет их интересы. Но
это ТНК - они не зря - транс-национальные. И тут же нужно учитывать - что эти ТНК - которые и есть сила и влияние США - сами их хозяева и печатают доллар. То есть "потеря- долгов" , которые "Венесуэлы и прочие Ахметовы" должны Америке - в данном случае вообще абсурд. США много лет торговало деньгами - фактически бумагой. Своими векселями. Сами доллар печатали. И что они потеряют по сути ? Выданные ими долговые расписки , лицам, которые за них что-то с кого-то поимели может быть ? Доллар - не есть природное или божественное явление. Это грубо говоря - долговые расписки США, бумага - за которую США имело товары настоящие со всего мира много-много лет. После того, как доллар перестал быть обеспечен золотом - это просто бумага. Так что говорить что США что-то потеряет типа какие-то долги - ни о чем. Конечно если США отгружало третьим лицам свои реальные товары - тогда бы другое дело. Но того ведь не было ?
Я с вами согласен чисто теоретически - что "индустриализация" возможна при "живом" долларе, но это только чисто теоретически. 1% даю на такой сценарий. Я рассматриваю только падение курса доллара и авторитета США. Полное уничтожение доллара - как-то не рассматриваю. Но если он обесценится в 10 раз - это уже будет потеря 90% капиталов у тех, кто хранит их в долларе и по-моему полный крах - для тех кто имеет не большие сбережения. Как я. Допустим 10000 долларов или 20 000 долларов все же небольшой , но капитал. А если останется от этих сумм покупательная способность , как сейчас - 1000 или 2000 долларов - то это так, на текущие расходы. Разорение. Конечно , если у чела 100 млн долларов , а останется только 10 млн. - то не так страшно.
И про мировое влияние Англии - я не вполне с вами согласен. Влияние - понятие тонкое. Если под мировым влиянием имеете ввиду демонстративные ПОНТЫ - то это да. Но я бы не стал сильно на это вестись. ТНК - они транс-национальные. Кто на что на самом деле влияет - тут еще большой вопрос. Я не удивлюсь , если английская корона имеет свою долю в ТНК - как вариант.
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