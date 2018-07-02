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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1754175517561757
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:12

  tumos написав:jabba

Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь. :)

Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:45

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  ЛАД написав:Кроме того, подозреваю, что долги "всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д." перед Америкой выше долгов Америки перед ними, поэтому "всеобщее прощение долгов" Америке не выгодно.


Уверен, что в долг никто никому просто так денег не дает. Тем более как пример - США - Венесуэле. А кто дает денег Ахметову ? Я не в курсе. Если США - то тем более. Тот же Джордж Сорос не скрывает - что вся его благотворительность имеет вполне конкретный экономический интерес, и нужна для приобретения влияния и связей в стране, на которой он хочет поиметь гешефт. Кредиты тем более дают с определенной целью. Чисто получать проценты ? С Венесуэлы ? :mrgreen: Кстати - тот кто получает прибыль на кредитах - закладывает процент на невозвраты.

Речь не будет идти о потерях долгов Венесуэл, а об обычных для бизнеса потерях, без которых не бывает. А может и потерь не будет, так как лица которые давали кредиты - уже поимели что-то в той Венесуэле. Ну даже потери - допустимы - накладные расходы так сказать.

Все не просто. Я бы разделял - влияние США и влияние ТНК - которые вроде бы корнями в США и США представляет их интересы. Но
это ТНК - они не зря - транс-национальные. И тут же нужно учитывать - что эти ТНК - которые и есть сила и влияние США - сами их хозяева и печатают доллар. То есть "потеря- долгов" , которые "Венесуэлы и прочие Ахметовы" должны Америке - в данном случае вообще абсурд. США много лет торговало деньгами - фактически бумагой. Своими векселями. Сами доллар печатали. И что они потеряют по сути ? Выданные ими долговые расписки , лицам, которые за них что-то с кого-то поимели может быть ? Доллар - не есть природное или божественное явление. Это грубо говоря - долговые расписки США, бумага - за которую США имело товары настоящие со всего мира много-много лет. После того, как доллар перестал быть обеспечен золотом - это просто бумага. Так что говорить что США что-то потеряет типа какие-то долги - ни о чем. Конечно если США отгружало третьим лицам свои реальные товары - тогда бы другое дело. Но того ведь не было ?

Я с вами согласен чисто теоретически - что "индустриализация" возможна при "живом" долларе, но это только чисто теоретически. 1% даю на такой сценарий. Я рассматриваю только падение курса доллара и авторитета США. Полное уничтожение доллара - как-то не рассматриваю. Но если он обесценится в 10 раз - это уже будет потеря 90% капиталов у тех, кто хранит их в долларе и по-моему полный крах - для тех кто имеет не большие сбережения. Как я. Допустим 10000 долларов или 20 000 долларов все же небольшой , но капитал. А если останется от этих сумм покупательная способность , как сейчас - 1000 или 2000 долларов - то это так, на текущие расходы. Разорение. Конечно , если у чела 100 млн долларов , а останется только 10 млн. - то не так страшно.

И про мировое влияние Англии - я не вполне с вами согласен. Влияние - понятие тонкое. Если под мировым влиянием имеете ввиду демонстративные ПОНТЫ - то это да. Но я бы не стал сильно на это вестись. ТНК - они транс-национальные. Кто на что на самом деле влияет - тут еще большой вопрос. Я не удивлюсь , если английская корона имеет свою долю в ТНК - как вариант.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:20

  jabba написав:
  tumos написав:jabba

Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь. :)

Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос.

НИКАКОГО ОБНУЛЕНИЯ ДОЛГА США НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:39

  jabba написав:
  tumos написав:jabba

Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь. :)

Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос.

А как будут существовать США без набирания в долг? Помрут с голоду? Скорей напечатают себе и полностью все покроют с печатного станка и тогда долларом можно будет обклеивать туалеты.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:44

  jabba написав:
  kalinavalera1 написав: Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера.

Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать?

США сейчас тоже терпят не только долговое и торгово-балансовое поражение, но и геополитическое. Сирию прокакали (ребелы потеряли почти всю территорию), Турцию прокакали (Эрдоган окончательно отвернулся от НАТО и от США), и так ото всюду выводят войска и жалеют денег на свои базы... И это только за последние несколько лет. Осталось еще настроить против себя Европу и окончательно разоср..ться с Китаем из-за бессмысленных пошлин, которые даже на несколько ярдов не могут исправить торговый баланс, и все, они останутся одни со своим взлетающим долгом и наихудшим торговым балансом. Пока их спасала Европа и Япония, выкупая сперва баксы, а потом их фонду со своих печатных станков. Догадайтесь с 3 раз, что будет, если со всеми разоср..ться.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:01

  hxbbgaf написав:
  jabba написав:
  kalinavalera1 написав: Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера.

Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать?

США сейчас тоже терпят не только долговое и торгово-балансовое поражение, но и геополитическое. Сирию прокакали (ребелы потеряли почти всю территорию), Турцию прокакали (Эрдоган окончательно отвернулся от НАТО и от США), и так ото всюду выводят войска и жалеют денег на свои базы... И это только за последние несколько лет. Осталось еще настроить против себя Европу и окончательно разоср..ться с Китаем из-за бессмысленных пошлин, которые даже на несколько ярдов не могут исправить торговый баланс, и все, они останутся одни со своим взлетающим долгом и наихудшим торговым балансом. Пока их спасала Европа и Япония, выкупая сперва баксы, а потом их фонду со своих печатных станков. Догадайтесь с 3 раз, что будет, если со всеми разоср..ться.

Вы несколько однобоко смотрите на внешнюю политику США. Цель Трампа как раз и заключается в том, чтобы снять с США ответственность за решение мировых проблем (не посильную для ее экономики). Для начала, уменьшив амбиции (и расходы), уменьшить дефицит бюджета. А потом потихоньку искать решение долговой проблемы. Американский истеблишмент потому и двинул его в президенты, что понимает - растущий как снежный ком госдолг может просто похоронить американскую экономику.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Давненько на вентилятор не закидывал, надо подкинуть )...да простит меня жаба

Признаки неминуемого краха американской «долговой экономики».
https://aftershock.news/?q=node/661311


Почему Штаты не могут просто продолжить печатать доллары
Довольно часто дискуссии на тему мрачных прогнозов будущего американской экономики и её долгового пузыря заканчиваются на предположении, что Федеральная резервная система США просто продолжит инвестировать в казначейские ценные бумаги (то есть задействует меры «количественного смягчения», а попросту говоря просто напечатает еще долларов). Но на деле такой метод не сработает. Недавнее повышение процентной ставки ФРС с минимальных 0,25% до 1,25-1,50% годовых говорит о том, что федеральное агентство осознаёт, что экономика страны не сможет долго функционировать при искусственно занижаемых до нуля процентных ставках.

Правда ФРС уже и так похоже нанесла экономике США непоправимый урон, запустив «оргию» нулевых ставок длиной в десятилетие. Американская экономика в результате превратилась в гигантский пузырь и была оторвана от основных рыночных механизмов. Сейчас назвать экономику США рыночной и язык-то не поворачивается. В реальной рыночной экономике было бы просто невозможным дожать процентные ставки до нуля, не затрагивая при этом другие компоненты финансовой системы – обменный курс доллара, инфляцию, премии за кредитный риск. На самом деле и для американской экономики это оказалось невозможным: мы наблюдали, как ужасные последствия возникали одно за другим и сейчас практически достигли критической точки. ФРС раздуло пузырь активов кредитами, на которые велись финансовые спекуляции и осуществлялся обратный выкуп акций компаний.

Такая политика сходила США с рук в течение практически двух десятилетий благодаря хорошей отправной точке в виде развитой экономики и способности манипулировать валютной монополией доллара. Однако преимущество долларовой монополии оказалось иллюзией: несомненно, она позволила Штатам десятилетиями жить не по средствам, но теперь пришло время платить по всем счетам. В американской экономике, которая на деле значительно ближе к плановой, чем к рыночной, ФРС служит главным агентством по планированию, по функциям близкому к Государственной плановой комиссии СССР; только в отличие от Госплана регулятор не устанавливает цену на отдельный продукт или услугу, как это делалось в Советском союзе, а фиксирует стоимость самого важного товара – денег – с помощью манипуляций обменным курсом и занижения процентных ставок без оглядки на рыночные механизмы.

Ни одна страна не может постоянно игнорировать законы рыночной экономики. СССР попытался, но потерпел неудачу, пробовал это делать и Китай, но отказался от такой стратегии, что дало старт стремительному подъему экономики. Вот и американцам в скором времени тоже потребуется освежить свои знания основ рыночной экономики.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:44

  Чукча2 написав:Давненько на вентилятор не закидывал, надо подкинуть )...да простит меня жаба

Признаки неминуемого краха американской «долговой экономики».
https://aftershock.news/?q=node/661311




отличный материал! там в "авторах" -


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Авантюрист, Линдон Ларуш, Футюх, Gail Tverberg (OurFiniteWorld), Energy Matters, Сталин :shock:

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Kripo
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