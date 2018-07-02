Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:12
Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос.
Додано: Пон 02 лип, 2018 22:45
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Уверен, что в долг никто никому просто так денег не дает. Тем более как пример - США - Венесуэле. А кто дает денег Ахметову ? Я не в курсе. Если США - то тем более. Тот же Джордж Сорос не скрывает - что вся его благотворительность имеет вполне конкретный экономический интерес, и нужна для приобретения влияния и связей в стране, на которой он хочет поиметь гешефт. Кредиты тем более дают с определенной целью. Чисто получать проценты ? С Венесуэлы ? Кстати - тот кто получает прибыль на кредитах - закладывает процент на невозвраты.
Речь не будет идти о потерях долгов Венесуэл, а об обычных для бизнеса потерях, без которых не бывает. А может и потерь не будет, так как лица которые давали кредиты - уже поимели что-то в той Венесуэле. Ну даже потери - допустимы - накладные расходы так сказать.
Все не просто. Я бы разделял - влияние США и влияние ТНК - которые вроде бы корнями в США и США представляет их интересы. Но
это ТНК - они не зря - транс-национальные. И тут же нужно учитывать - что эти ТНК - которые и есть сила и влияние США - сами их хозяева и печатают доллар. То есть "потеря- долгов" , которые "Венесуэлы и прочие Ахметовы" должны Америке - в данном случае вообще абсурд. США много лет торговало деньгами - фактически бумагой. Своими векселями. Сами доллар печатали. И что они потеряют по сути ? Выданные ими долговые расписки , лицам, которые за них что-то с кого-то поимели может быть ? Доллар - не есть природное или божественное явление. Это грубо говоря - долговые расписки США, бумага - за которую США имело товары настоящие со всего мира много-много лет. После того, как доллар перестал быть обеспечен золотом - это просто бумага. Так что говорить что США что-то потеряет типа какие-то долги - ни о чем. Конечно если США отгружало третьим лицам свои реальные товары - тогда бы другое дело. Но того ведь не было ?
Я с вами согласен чисто теоретически - что "индустриализация" возможна при "живом" долларе, но это только чисто теоретически. 1% даю на такой сценарий. Я рассматриваю только падение курса доллара и авторитета США. Полное уничтожение доллара - как-то не рассматриваю. Но если он обесценится в 10 раз - это уже будет потеря 90% капиталов у тех, кто хранит их в долларе и по-моему полный крах - для тех кто имеет не большие сбережения. Как я. Допустим 10000 долларов или 20 000 долларов все же небольшой , но капитал. А если останется от этих сумм покупательная способность , как сейчас - 1000 или 2000 долларов - то это так, на текущие расходы. Разорение. Конечно , если у чела 100 млн долларов , а останется только 10 млн. - то не так страшно.
И про мировое влияние Англии - я не вполне с вами согласен. Влияние - понятие тонкое. Если под мировым влиянием имеете ввиду демонстративные ПОНТЫ - то это да. Но я бы не стал сильно на это вестись. ТНК - они транс-национальные. Кто на что на самом деле влияет - тут еще большой вопрос. Я не удивлюсь , если английская корона имеет свою долю в ТНК - как вариант.
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:20
НИКАКОГО ОБНУЛЕНИЯ ДОЛГА США НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:39
А как будут существовать США без набирания в долг? Помрут с голоду? Скорей напечатают себе и полностью все покроют с печатного станка и тогда долларом можно будет обклеивать туалеты.
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:44
США сейчас тоже терпят не только долговое и торгово-балансовое поражение, но и геополитическое. Сирию прокакали (ребелы потеряли почти всю территорию), Турцию прокакали (Эрдоган окончательно отвернулся от НАТО и от США), и так ото всюду выводят войска и жалеют денег на свои базы... И это только за последние несколько лет. Осталось еще настроить против себя Европу и окончательно разоср..ться с Китаем из-за бессмысленных пошлин, которые даже на несколько ярдов не могут исправить торговый баланс, и все, они останутся одни со своим взлетающим долгом и наихудшим торговым балансом. Пока их спасала Европа и Япония, выкупая сперва баксы, а потом их фонду со своих печатных станков. Догадайтесь с 3 раз, что будет, если со всеми разоср..ться.
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:01
Вы несколько однобоко смотрите на внешнюю политику США. Цель Трампа как раз и заключается в том, чтобы снять с США ответственность за решение мировых проблем (не посильную для ее экономики). Для начала, уменьшив амбиции (и расходы), уменьшить дефицит бюджета. А потом потихоньку искать решение долговой проблемы. Американский истеблишмент потому и двинул его в президенты, что понимает - растущий как снежный ком госдолг может просто похоронить американскую экономику.
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:33
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Давненько на вентилятор не закидывал, надо подкинуть )...да простит меня жаба
Признаки неминуемого краха американской «долговой экономики».
Почему Штаты не могут просто продолжить печатать доллары
Довольно часто дискуссии на тему мрачных прогнозов будущего американской экономики и её долгового пузыря заканчиваются на предположении, что Федеральная резервная система США просто продолжит инвестировать в казначейские ценные бумаги (то есть задействует меры «количественного смягчения», а попросту говоря просто напечатает еще долларов). Но на деле такой метод не сработает. Недавнее повышение процентной ставки ФРС с минимальных 0,25% до 1,25-1,50% годовых говорит о том, что федеральное агентство осознаёт, что экономика страны не сможет долго функционировать при искусственно занижаемых до нуля процентных ставках.
Правда ФРС уже и так похоже нанесла экономике США непоправимый урон, запустив «оргию» нулевых ставок длиной в десятилетие. Американская экономика в результате превратилась в гигантский пузырь и была оторвана от основных рыночных механизмов. Сейчас назвать экономику США рыночной и язык-то не поворачивается. В реальной рыночной экономике было бы просто невозможным дожать процентные ставки до нуля, не затрагивая при этом другие компоненты финансовой системы – обменный курс доллара, инфляцию, премии за кредитный риск. На самом деле и для американской экономики это оказалось невозможным: мы наблюдали, как ужасные последствия возникали одно за другим и сейчас практически достигли критической точки. ФРС раздуло пузырь активов кредитами, на которые велись финансовые спекуляции и осуществлялся обратный выкуп акций компаний.
Такая политика сходила США с рук в течение практически двух десятилетий благодаря хорошей отправной точке в виде развитой экономики и способности манипулировать валютной монополией доллара. Однако преимущество долларовой монополии оказалось иллюзией: несомненно, она позволила Штатам десятилетиями жить не по средствам, но теперь пришло время платить по всем счетам. В американской экономике, которая на деле значительно ближе к плановой, чем к рыночной, ФРС служит главным агентством по планированию, по функциям близкому к Государственной плановой комиссии СССР; только в отличие от Госплана регулятор не устанавливает цену на отдельный продукт или услугу, как это делалось в Советском союзе, а фиксирует стоимость самого важного товара – денег – с помощью манипуляций обменным курсом и занижения процентных ставок без оглядки на рыночные механизмы.
Ни одна страна не может постоянно игнорировать законы рыночной экономики. СССР попытался, но потерпел неудачу, пробовал это делать и Китай, но отказался от такой стратегии, что дало старт стремительному подъему экономики. Вот и американцам в скором времени тоже потребуется освежить свои знания основ рыночной экономики.
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:44
отличный материал! там в "авторах" -
♦ Авторы:
...
Авантюрист, Линдон Ларуш, Футюх, Gail Tverberg (OurFiniteWorld), Energy Matters, Сталин
б) зарегистрированные на АШ:
Александр Хуршудов, alexsword, Already ...
золотой генофонд!!!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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