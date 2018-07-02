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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1754175517561757 Додано: Пон 02 лип, 2018 22:12 tumos написав: jabba



Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь. Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь.

Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос. Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос. jabba

Повідомлень: 5021 З нами з: 18.12.08 Подякував: 287 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 22:45 Re: Горячие новости по драгоценным металлам ЛАД написав: Кроме того, подозреваю, что долги "всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д." перед Америкой выше долгов Америки перед ними, поэтому "всеобщее прощение долгов" Америке не выгодно. Кроме того, подозреваю, что долги "всяких прочих венесуэл и т.п. и также долги Ахметова и всяких прочих илоновмасков и т.д." перед Америкой выше долгов Америки перед ними, поэтому "всеобщее прощение долгов" Америке не выгодно.



Уверен, что в долг никто никому просто так денег не дает. Тем более как пример - США - Венесуэле. А кто дает денег Ахметову ? Я не в курсе. Если США - то тем более. Тот же Джордж Сорос не скрывает - что вся его благотворительность имеет вполне конкретный экономический интерес, и нужна для приобретения влияния и связей в стране, на которой он хочет поиметь гешефт. Кредиты тем более дают с определенной целью. Чисто получать проценты ? С Венесуэлы ? Кстати - тот кто получает прибыль на кредитах - закладывает процент на невозвраты.



Речь не будет идти о потерях долгов Венесуэл, а об обычных для бизнеса потерях, без которых не бывает. А может и потерь не будет, так как лица которые давали кредиты - уже поимели что-то в той Венесуэле. Ну даже потери - допустимы - накладные расходы так сказать.



Все не просто. Я бы разделял - влияние США и влияние ТНК - которые вроде бы корнями в США и США представляет их интересы. Но

это ТНК - они не зря - транс-национальные. И тут же нужно учитывать - что эти ТНК - которые и есть сила и влияние США - сами их хозяева и печатают доллар. То есть "потеря- долгов" , которые "Венесуэлы и прочие Ахметовы" должны Америке - в данном случае вообще абсурд. США много лет торговало деньгами - фактически бумагой. Своими векселями. Сами доллар печатали. И что они потеряют по сути ? Выданные ими долговые расписки , лицам, которые за них что-то с кого-то поимели может быть ? Доллар - не есть природное или божественное явление. Это грубо говоря - долговые расписки США, бумага - за которую США имело товары настоящие со всего мира много-много лет. После того, как доллар перестал быть обеспечен золотом - это просто бумага. Так что говорить что США что-то потеряет типа какие-то долги - ни о чем. Конечно если США отгружало третьим лицам свои реальные товары - тогда бы другое дело. Но того ведь не было ?



Я с вами согласен чисто теоретически - что "индустриализация" возможна при "живом" долларе, но это только чисто теоретически. 1% даю на такой сценарий. Я рассматриваю только падение курса доллара и авторитета США. Полное уничтожение доллара - как-то не рассматриваю. Но если он обесценится в 10 раз - это уже будет потеря 90% капиталов у тех, кто хранит их в долларе и по-моему полный крах - для тех кто имеет не большие сбережения. Как я. Допустим 10000 долларов или 20 000 долларов все же небольшой , но капитал. А если останется от этих сумм покупательная способность , как сейчас - 1000 или 2000 долларов - то это так, на текущие расходы. Разорение. Конечно , если у чела 100 млн долларов , а останется только 10 млн. - то не так страшно.



И про мировое влияние Англии - я не вполне с вами согласен. Влияние - понятие тонкое. Если под мировым влиянием имеете ввиду демонстративные ПОНТЫ - то это да. Но я бы не стал сильно на это вестись. ТНК - они транс-национальные. Кто на что на самом деле влияет - тут еще большой вопрос. Я не удивлюсь , если английская корона имеет свою долю в ТНК - как вариант. Уверен, что в долг никто никому просто так денег не дает. Тем более как пример - США - Венесуэле. А кто дает денег Ахметову ? Я не в курсе. Если США - то тем более. Тот же Джордж Сорос не скрывает - что вся его благотворительность имеет вполне конкретный экономический интерес, и нужна для приобретения влияния и связей в стране, на которой он хочет поиметь гешефт. Кредиты тем более дают с определенной целью. Чисто получать проценты ? С Венесуэлы ?Кстати - тот кто получает прибыль на кредитах - закладывает процент на невозвраты.Речь не будет идти о потерях долгов Венесуэл, а об обычных для бизнеса потерях, без которых не бывает. А может и потерь не будет, так как лица которые давали кредиты - уже поимели что-то в той Венесуэле. Ну даже потери - допустимы - накладные расходы так сказать.Все не просто. Я бы разделял - влияние США и влияние ТНК - которые вроде бы корнями в США и США представляет их интересы. Ноэто ТНК - они не зря - транс-национальные. И тут же нужно учитывать - что эти ТНК - которые и есть сила и влияние США - сами их хозяева и печатают доллар. То есть "потеря- долгов" , которые "Венесуэлы и прочие Ахметовы" должны Америке - в данном случае вообще абсурд. США много лет торговало деньгами - фактически бумагой. Своими векселями. Сами доллар печатали. И что они потеряют по сути ? Выданные ими долговые расписки , лицам, которые за них что-то с кого-то поимели может быть ? Доллар - не есть природное или божественное явление. Это грубо говоря - долговые расписки США, бумага - за которую США имело товары настоящие со всего мира много-много лет. После того, как доллар перестал быть обеспечен золотом - это просто бумага. Так что говорить что США что-то потеряет типа какие-то долги - ни о чем. Конечно если США отгружало третьим лицам свои реальные товары - тогда бы другое дело. Но того ведь не было ?Я с вами согласен чисто теоретически - что "индустриализация" возможна при "живом" долларе, но это только чисто теоретически. 1% даю на такой сценарий. Я рассматриваю только падение курса доллара и авторитета США. Полное уничтожение доллара - как-то не рассматриваю. Но если он обесценится в 10 раз - это уже будет потеря 90% капиталов у тех, кто хранит их в долларе и по-моему полный крах - для тех кто имеет не большие сбережения. Как я. Допустим 10000 долларов или 20 000 долларов все же небольшой , но капитал. А если останется от этих сумм покупательная способность , как сейчас - 1000 или 2000 долларов - то это так, на текущие расходы. Разорение. Конечно , если у чела 100 млн долларов , а останется только 10 млн. - то не так страшно.И про мировое влияние Англии - я не вполне с вами согласен. Влияние - понятие тонкое. Если под мировым влиянием имеете ввиду демонстративные ПОНТЫ - то это да. Но я бы не стал сильно на это вестись. ТНК - они транс-национальные. Кто на что на самом деле влияет - тут еще большой вопрос. Я не удивлюсь , если английская корона имеет свою долю в ТНК - как вариант. kalinavalera1

Повідомлень: 4450 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 12:20 jabba написав: tumos написав: jabba



Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь. Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь.

Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос. Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос.

НИКАКОГО ОБНУЛЕНИЯ ДОЛГА США НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене. НИКАКОГО ОБНУЛЕНИЯ ДОЛГА США НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене. Волгарь Повідомлень: 4964 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 12:39 jabba написав: tumos написав: jabba



Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь. Я всерьез думаю, что существует возможность обнуления долга США, исчисляемого триллионами долларов. Но адептом общества одного из форумчан я не являюсь.

Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос. Если это произойдет через дефолт по казначейским облигациям то золото и 500 навряд ли удержит. Потому что доллар взлетит в таком случае в космос.

А как будут существовать США без набирания в долг? Помрут с голоду? Скорей напечатают себе и полностью все покроют с печатного станка и тогда долларом можно будет обклеивать туалеты. А как будут существовать США без набирания в долг? Помрут с голоду? Скорей напечатают себе и полностью все покроют с печатного станка и тогда долларом можно будет обклеивать туалеты. hxbbgaf Повідомлень: 19838 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 12:44 jabba написав: kalinavalera1 написав: Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера. Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера.

Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать? Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать?

США сейчас тоже терпят не только долговое и торгово-балансовое поражение, но и геополитическое. Сирию прокакали (ребелы потеряли почти всю территорию), Турцию прокакали (Эрдоган окончательно отвернулся от НАТО и от США), и так ото всюду выводят войска и жалеют денег на свои базы... И это только за последние несколько лет. Осталось еще настроить против себя Европу и окончательно разоср..ться с Китаем из-за бессмысленных пошлин, которые даже на несколько ярдов не могут исправить торговый баланс, и все, они останутся одни со своим взлетающим долгом и наихудшим торговым балансом. Пока их спасала Европа и Япония, выкупая сперва баксы, а потом их фонду со своих печатных станков. Догадайтесь с 3 раз, что будет, если со всеми разоср..ться. США сейчас тоже терпят не только долговое и торгово-балансовое поражение, но и геополитическое. Сирию прокакали (ребелы потеряли почти всю территорию), Турцию прокакали (Эрдоган окончательно отвернулся от НАТО и от США), и так ото всюду выводят войска и жалеют денег на свои базы... И это только за последние несколько лет. Осталось еще настроить против себя Европу и окончательно разоср..ться с Китаем из-за бессмысленных пошлин, которые даже на несколько ярдов не могут исправить торговый баланс, и все, они останутся одни со своим взлетающим долгом и наихудшим торговым балансом. Пока их спасала Европа и Япония, выкупая сперва баксы, а потом их фонду со своих печатных станков. Догадайтесь с 3 раз, что будет, если со всеми разоср..ться. hxbbgaf Повідомлень: 19838 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 13:01 hxbbgaf написав: jabba написав: kalinavalera1 написав: Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера. Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера.

Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать? Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать?

США сейчас тоже терпят не только долговое и торгово-балансовое поражение, но и геополитическое. Сирию прокакали (ребелы потеряли почти всю территорию), Турцию прокакали (Эрдоган окончательно отвернулся от НАТО и от США), и так ото всюду выводят войска и жалеют денег на свои базы... И это только за последние несколько лет. Осталось еще настроить против себя Европу и окончательно разоср..ться с Китаем из-за бессмысленных пошлин, которые даже на несколько ярдов не могут исправить торговый баланс, и все, они останутся одни со своим взлетающим долгом и наихудшим торговым балансом. Пока их спасала Европа и Япония, выкупая сперва баксы, а потом их фонду со своих печатных станков. Догадайтесь с 3 раз, что будет, если со всеми разоср..ться. США сейчас тоже терпят не только долговое и торгово-балансовое поражение, но и геополитическое. Сирию прокакали (ребелы потеряли почти всю территорию), Турцию прокакали (Эрдоган окончательно отвернулся от НАТО и от США), и так ото всюду выводят войска и жалеют денег на свои базы... И это только за последние несколько лет. Осталось еще настроить против себя Европу и окончательно разоср..ться с Китаем из-за бессмысленных пошлин, которые даже на несколько ярдов не могут исправить торговый баланс, и все, они останутся одни со своим взлетающим долгом и наихудшим торговым балансом. Пока их спасала Европа и Япония, выкупая сперва баксы, а потом их фонду со своих печатных станков. Догадайтесь с 3 раз, что будет, если со всеми разоср..ться.

Вы несколько однобоко смотрите на внешнюю политику США. Цель Трампа как раз и заключается в том, чтобы снять с США ответственность за решение мировых проблем (не посильную для ее экономики). Для начала, уменьшив амбиции (и расходы), уменьшить дефицит бюджета. А потом потихоньку искать решение долговой проблемы. Американский истеблишмент потому и двинул его в президенты, что понимает - растущий как снежный ком госдолг может просто похоронить американскую экономику. Вы несколько однобоко смотрите на внешнюю политику США. Цель Трампа как раз и заключается в том, чтобы снять с США ответственность за решение мировых проблем (не посильную для ее экономики). Для начала, уменьшив амбиции (и расходы), уменьшить дефицит бюджета. А потом потихоньку искать решение долговой проблемы. Американский истеблишмент потому и двинул его в президенты, что понимает - растущий как снежный ком госдолг может просто похоронить американскую экономику. Волгарь Повідомлень: 4964 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 14:33 Re: Горячие новости по драгоценным металлам



Признаки неминуемого краха американской «долговой экономики».

https://aftershock.news/?q=node/661311





Почему Штаты не могут просто продолжить печатать доллары

Довольно часто дискуссии на тему мрачных прогнозов будущего американской экономики и её долгового пузыря заканчиваются на предположении, что Федеральная резервная система США просто продолжит инвестировать в казначейские ценные бумаги (то есть задействует меры «количественного смягчения», а попросту говоря просто напечатает еще долларов). Но на деле такой метод не сработает. Недавнее повышение процентной ставки ФРС с минимальных 0,25% до 1,25-1,50% годовых говорит о том, что федеральное агентство осознаёт, что экономика страны не сможет долго функционировать при искусственно занижаемых до нуля процентных ставках.



Правда ФРС уже и так похоже нанесла экономике США непоправимый урон, запустив «оргию» нулевых ставок длиной в десятилетие. Американская экономика в результате превратилась в гигантский пузырь и была оторвана от основных рыночных механизмов. Сейчас назвать экономику США рыночной и язык-то не поворачивается. В реальной рыночной экономике было бы просто невозможным дожать процентные ставки до нуля, не затрагивая при этом другие компоненты финансовой системы – обменный курс доллара, инфляцию, премии за кредитный риск. На самом деле и для американской экономики это оказалось невозможным: мы наблюдали, как ужасные последствия возникали одно за другим и сейчас практически достигли критической точки. ФРС раздуло пузырь активов кредитами, на которые велись финансовые спекуляции и осуществлялся обратный выкуп акций компаний.



Такая политика сходила США с рук в течение практически двух десятилетий благодаря хорошей отправной точке в виде развитой экономики и способности манипулировать валютной монополией доллара. Однако преимущество долларовой монополии оказалось иллюзией: несомненно, она позволила Штатам десятилетиями жить не по средствам, но теперь пришло время платить по всем счетам. В американской экономике, которая на деле значительно ближе к плановой, чем к рыночной, ФРС служит главным агентством по планированию, по функциям близкому к Государственной плановой комиссии СССР; только в отличие от Госплана регулятор не устанавливает цену на отдельный продукт или услугу, как это делалось в Советском союзе, а фиксирует стоимость самого важного товара – денег – с помощью манипуляций обменным курсом и занижения процентных ставок без оглядки на рыночные механизмы.



Ни одна страна не может постоянно игнорировать законы рыночной экономики. СССР попытался, но потерпел неудачу, пробовал это делать и Китай, но отказался от такой стратегии, что дало старт стремительному подъему экономики. Вот и американцам в скором времени тоже потребуется освежить свои знания основ рыночной экономики. Давненько на вентилятор не закидывал, надо подкинуть )...да простит меня жабаПризнаки неминуемого краха американской «долговой экономики».Почему Штаты не могут просто продолжить печатать долларыДовольно часто дискуссии на тему мрачных прогнозов будущего американской экономики и её долгового пузыря заканчиваются на предположении, что Федеральная резервная система США просто продолжит инвестировать в казначейские ценные бумаги (то есть задействует меры «количественного смягчения», а попросту говоря просто напечатает еще долларов). Но на деле такой метод не сработает. Недавнее повышение процентной ставки ФРС с минимальных 0,25% до 1,25-1,50% годовых говорит о том, что федеральное агентство осознаёт, что экономика страны не сможет долго функционировать при искусственно занижаемых до нуля процентных ставках.Правда ФРС уже и так похоже нанесла экономике США непоправимый урон, запустив «оргию» нулевых ставок длиной в десятилетие. Американская экономика в результате превратилась в гигантский пузырь и была оторвана от основных рыночных механизмов. Сейчас назвать экономику США рыночной и язык-то не поворачивается. В реальной рыночной экономике было бы просто невозможным дожать процентные ставки до нуля, не затрагивая при этом другие компоненты финансовой системы – обменный курс доллара, инфляцию, премии за кредитный риск. На самом деле и для американской экономики это оказалось невозможным: мы наблюдали, как ужасные последствия возникали одно за другим и сейчас практически достигли критической точки. ФРС раздуло пузырь активов кредитами, на которые велись финансовые спекуляции и осуществлялся обратный выкуп акций компаний.Такая политика сходила США с рук в течение практически двух десятилетий благодаря хорошей отправной точке в виде развитой экономики и способности манипулировать валютной монополией доллара. Однако преимущество долларовой монополии оказалось иллюзией: несомненно, она позволила Штатам десятилетиями жить не по средствам, но теперь пришло время платить по всем счетам. В американской экономике, которая на деле значительно ближе к плановой, чем к рыночной, ФРС служит главным агентством по планированию, по функциям близкому к Государственной плановой комиссии СССР; только в отличие от Госплана регулятор не устанавливает цену на отдельный продукт или услугу, как это делалось в Советском союзе, а фиксирует стоимость самого важного товара – денег – с помощью манипуляций обменным курсом и занижения процентных ставок без оглядки на рыночные механизмы.Ни одна страна не может постоянно игнорировать законы рыночной экономики. СССР попытался, но потерпел неудачу, пробовал это делать и Китай, но отказался от такой стратегии, что дало старт стремительному подъему экономики. Вот и американцам в скором времени тоже потребуется освежить свои знания основ рыночной экономики. Чукча2

Повідомлень: 1376 З нами з: 03.12.13 Подякував: 241 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 14:44 Чукча2 написав: Давненько на вентилятор не закидывал, надо подкинуть )...да простит меня жаба



Признаки неминуемого краха американской «долговой экономики».

https://aftershock.news/?q=node/661311 Давненько на вентилятор не закидывал, надо подкинуть )...да простит меня жабаПризнаки неминуемого краха американской «долговой экономики».







отличный материал! там в "авторах" -





♦ Авторы:

...



Авантюрист, Линдон Ларуш, Футюх, Gail Tverberg (OurFiniteWorld), Energy Matters, Сталин



б) зарегистрированные на АШ:



Александр Хуршудов, alexsword, Already ...





золотой генофонд!!! отличный материал! там в "авторах" -♦ Авторы:..., Линдон Ларуш, Футюх, Gail Tverberg (OurFiniteWorld), Energy Matters, Сталинб) зарегистрированные на АШ:Александр Хуршудов,, Already ...золотой генофонд!!! Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 825 З нами з: 24.07.10 Подякував: 183 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1754175517561757 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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