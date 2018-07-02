RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1755175617571758
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:04

Kripo

Спасибо, что не грубите...я всё стесняюсь спросить, это вы на фото?
Красивая фотка... 8)
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 03.12.13
Подякував: 241 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:15

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Мне конечно далеко до местных гуру, но вижу такую картину…

Америке сейчас надо сделать хуже у других, что бы выехать…Европа, Китай
“Покурив хорошего зелья”,вижу картину

- создать торговую войну, за ней валютная
- положить крупный банк (через ряд инструментов), к примеру Дойче -падение акций с начала года на 30%, это не шутка
- Китай, окончательно обозлившись начинает сливать трежеря ускоренными темпами, по примеру России , которая слила в апреле свою половину под 47 ярдов (типа из ДериРыбку)
- Китай рыбка крупная, резкое движение хвостом, водичка мутная…начинается шухер
- ставки по трежерям под 5%...шухер с долларом..запуск станка для покрытия дефицита
- Америка со спокойной совестью тыкает пальцем, вот видите, какие они плохие…мы ж то не хотели

Как итог, Америка чиста…крайние обозначены..цель по списанию долгов достигнута

Делать всё надо быстренько, до конца года а то и лета, пока народ на пляже….ну как то так…
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 03.12.13
Подякував: 241 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:21

  Чукча2 написав:Мне конечно далеко до местных гуру, но вижу такую картину…

Америке сейчас надо сделать хуже у других, что бы выехать…Европа, Китай
“Покурив хорошего зелья”,вижу картину

- создать торговую войну, за ней валютная
- положить крупный банк (через ряд инструментов), к примеру Дойче -падение акций с начала года на 30%, это не шутка
- Китай, окончательно обозлившись начинает сливать трежеря ускоренными темпами, по примеру России , которая слила в апреле свою половину под 47 ярдов (типа из ДериРыбку)
- Китай рыбка крупная, резкое движение хвостом, водичка мутная…начинается шухер
- ставки по трежерям под 5%...шухер с долларом..запуск станка для покрытия дефицита
- Америка со спокойной совестью тыкает пальцем, вот видите, какие они плохие…мы ж то не хотели

Как итог, Америка чиста…крайние обозначены..цель по списанию долгов достигнута

Делать всё надо быстренько, до конца года а то и лета, пока народ на пляже….ну как то так…

Алармизм, не имеющий отношения к реальности.
Волгарь
 
Повідомлень: 4966
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1755175617571758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.