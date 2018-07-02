Kripo
Спасибо, что не грубите...я всё стесняюсь спросить, это вы на фото?
Красивая фотка...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:04
Kripo
Спасибо, что не грубите...я всё стесняюсь спросить, это вы на фото?
Красивая фотка...
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:15
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Мне конечно далеко до местных гуру, но вижу такую картину…
Америке сейчас надо сделать хуже у других, что бы выехать…Европа, Китай
“Покурив хорошего зелья”,вижу картину
- создать торговую войну, за ней валютная
- положить крупный банк (через ряд инструментов), к примеру Дойче -падение акций с начала года на 30%, это не шутка
- Китай, окончательно обозлившись начинает сливать трежеря ускоренными темпами, по примеру России , которая слила в апреле свою половину под 47 ярдов (типа из ДериРыбку)
- Китай рыбка крупная, резкое движение хвостом, водичка мутная…начинается шухер
- ставки по трежерям под 5%...шухер с долларом..запуск станка для покрытия дефицита
- Америка со спокойной совестью тыкает пальцем, вот видите, какие они плохие…мы ж то не хотели
Как итог, Америка чиста…крайние обозначены..цель по списанию долгов достигнута
Делать всё надо быстренько, до конца года а то и лета, пока народ на пляже….ну как то так…
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:21
Алармизм, не имеющий отношения к реальности.
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