Додано: Вів 03 лип, 2018 15:15

Мне конечно далеко до местных гуру, но вижу такую картину…



Америке сейчас надо сделать хуже у других, что бы выехать…Европа, Китай

“Покурив хорошего зелья”,вижу картину



- создать торговую войну, за ней валютная

- положить крупный банк (через ряд инструментов), к примеру Дойче -падение акций с начала года на 30%, это не шутка

- Китай, окончательно обозлившись начинает сливать трежеря ускоренными темпами, по примеру России , которая слила в апреле свою половину под 47 ярдов (типа из ДериРыбку)

- Китай рыбка крупная, резкое движение хвостом, водичка мутная…начинается шухер

- ставки по трежерям под 5%...шухер с долларом..запуск станка для покрытия дефицита

- Америка со спокойной совестью тыкает пальцем, вот видите, какие они плохие…мы ж то не хотели



Как итог, Америка чиста…крайние обозначены..цель по списанию долгов достигнута



Делать всё надо быстренько, до конца года а то и лета, пока народ на пляже….ну как то так…