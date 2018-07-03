Kripo
Спасибо, что не грубите...я всё стесняюсь спросить, это вы на фото?
Красивая фотка...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:04
Kripo
Спасибо, что не грубите...я всё стесняюсь спросить, это вы на фото?
Красивая фотка...
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:15
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Мне конечно далеко до местных гуру, но вижу такую картину…
Америке сейчас надо сделать хуже у других, что бы выехать…Европа, Китай
“Покурив хорошего зелья”,вижу картину
- создать торговую войну, за ней валютная
- положить крупный банк (через ряд инструментов), к примеру Дойче -падение акций с начала года на 30%, это не шутка
- Китай, окончательно обозлившись начинает сливать трежеря ускоренными темпами, по примеру России , которая слила в апреле свою половину под 47 ярдов (типа из ДериРыбку)
- Китай рыбка крупная, резкое движение хвостом, водичка мутная…начинается шухер
- ставки по трежерям под 5%...шухер с долларом..запуск станка для покрытия дефицита
- Америка со спокойной совестью тыкает пальцем, вот видите, какие они плохие…мы ж то не хотели
Как итог, Америка чиста…крайние обозначены..цель по списанию долгов достигнута
Делать всё надо быстренько, до конца года а то и лета, пока народ на пляже….ну как то так…
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:21
Алармизм, не имеющий отношения к реальности.
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:27
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
кизяки не надо курить, не пейте самогон, только чистый продукт, и тогда после похмелья будет интересовать что-то другое, квартиру там убрать, в отпуск поехать, семью завести.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:47
Согласен с вами 100%. Очень логично и убедительно. Вариант Жабы, типа доллар взлетит , если США объявят дефолт - как-то не серьезно совсем. Мне даже нравится ваша дата 2025 год - около того? Плюс минус 2-3 года. Мне так и 2021 кажется вполне приемлемым, хотя и 2022 и 2027 тоже возможен. Очень достоверно логично у вас описано и вытекает из реальных фактов.
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И позиция Трампа - тогда понятна. И что США хотят ухватиться за золото - как за соломинку. Кстати - я уже 2 раза тут писал факты - Китай давно берет возврат кредитов - нефтяными вышками, мостами, недвигой и тп. в США. Не золотом, но тоже из этой серии.
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:13
Лучше вам меня читать повнимательнее. Многие пишут убедительно, но не вы. Хотя я открыт к любым аргументам готов поменять точку зрения, так как она у меня расплывчатая. Я не утверждаю - что владею истиной. Но все же ближе к истине чем вы. Что вы понимаете под лидерством ? Англия проиграла 1 мировую войну ? Ну это сильно преувеличено - типа Англию захватили разве враги ? Так и США все войны проигрывали - возьмите Вьетнам и тп. Англия потеряла колонии ? И что ? А у США много колоний ? У кого сегодня есть колонии? Может Англия избрала самый выгодный и оптимальный вариант процветания ? США печатает доллар? Это признак лидерства? А вспомните как появился доллар ? И мысль, что английская корона имеет свою долю и в этом бизнесе тоже очень возможна. Вы считаете лидером того, кто ставит другим странам свои условия и принуждает их выполнять ? Как вы лидерство понимаете для начала? Вы можете это сформулировать ясно?
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:16
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:21
Очень правдоподобно и похоже на нашу реальность. У нас так всегда. и рынок земли может раскачиваться очень долго , кстати, пока не выйдет на адекватные цены. А земля товар не простой - это вам не золото , и не валюта. Цена земли может зависеть от разных факторов - часто не известных при покупке или вовсе не предсказуемых.
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:24
По отношению к товарам, по отношению к корзинке потребительской в СШа. По отношению к сырью. По отношению к другим валютам, которые будут пытаться играть в поддавки, но тем не менее....
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:26
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