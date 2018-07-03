Додано: Вів 03 лип, 2018 18:13

jabba написав: kalinavalera1 написав: Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера. Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера.

Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать? Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать?

Лучше вам меня читать повнимательнее. Многие пишут убедительно, но не вы. Хотя я открыт к любым аргументам готов поменять точку зрения, так как она у меня расплывчатая. Я не утверждаю - что владею истиной. Но все же ближе к истине чем вы. Что вы понимаете под лидерством ? Англия проиграла 1 мировую войну ? Ну это сильно преувеличено - типа Англию захватили разве враги ? Так и США все войны проигрывали - возьмите Вьетнам и тп. Англия потеряла колонии ? И что ? А у США много колоний ? У кого сегодня есть колонии? Может Англия избрала самый выгодный и оптимальный вариант процветания ? США печатает доллар? Это признак лидерства? А вспомните как появился доллар ? И мысль, что английская корона имеет свою долю и в этом бизнесе тоже очень возможна. Вы считаете лидером того, кто ставит другим странам свои условия и принуждает их выполнять ? Как вы лидерство понимаете для начала? Вы можете это сформулировать ясно?