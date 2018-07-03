Волгарь написав:Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).
Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.
Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.
Итого, Входные: валюта доллар.
Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.
По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.
Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть.
Мне кажется не такой он простой . Есть вариант - разложить деньги в разные "банки". Часть в недвигу - только недвига недвиге рознь. Если есть возможность вложиться в перспективную недвигу. Есть районы - где гараж можно очень выгодно сдавать ( типа в историческом центре). Некоторы рассматривают недвигу за границей. Часть в валюте - можно 2-3 валюты иметь. Часть в золото вложить. Все конечно на ваше усмотрение и на ваш риск. Вряд ли вам тут опишут коридор.... С золотом это на много сложнее чем с валютой. Возьмите золото как стабилизационный фонд - если не спекульнете - будет вам страховка. Если пойдет в рост - спекульнете, не пойдет - будет как пенсионные накопления. Это я не даю вам лично рекомендации. Я пишу как теоретически вложиться с минимальными рисками. Много зависит от деталей.