RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1756175717581759
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:57

  Волгарь написав:
Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).
Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.
Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.
Итого, Входные: валюта доллар.
Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.

По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.
Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть.


Мне кажется не такой он простой :D . Есть вариант - разложить деньги в разные "банки". Часть в недвигу - только недвига недвиге рознь. Если есть возможность вложиться в перспективную недвигу. Есть районы - где гараж можно очень выгодно сдавать ( типа в историческом центре). Некоторы рассматривают недвигу за границей. Часть в валюте - можно 2-3 валюты иметь. Часть в золото вложить. Все конечно на ваше усмотрение и на ваш риск. Вряд ли вам тут опишут коридор.... С золотом это на много сложнее чем с валютой. Возьмите золото как стабилизационный фонд - если не спекульнете - будет вам страховка. Если пойдет в рост - спекульнете, не пойдет - будет как пенсионные накопления. Это я не даю вам лично рекомендации. Я пишу как теоретически вложиться с минимальными рисками. Много зависит от деталей.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:58

  Волгарь написав:Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.


Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
tumos
 
Повідомлень: 845
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  tumos написав:Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?


Интересно ответ Волгаря будет почитать.
Мое мнение - особо альтернативы ведь нет. Вы не употребили слово "основной" мировой валюты. Есть же евро, швейцарский франк, английский фунт, крипто-деньги. Доллар может быть в употреблении , но уже не как основная валюта , а на ряду с другими. Это может быть плавный переход - утрата доверия и интереса к доллару. Хотя инфляция доллара уже была очень серьезная - и доллар остался основной мировой валютой все равно. И отказ от золотого обеспечения - уже был. И ничего не последовало. Финансовому миру после этого навязали абсурдное мнение - что это золото виновато и это оно не справилось со своей задачей - гарантировать ценность доллара. И поэтому оно никому не нужно. А доллар как и раньше ухарь-молодец- и обладает сверхценностью. Вполне может быть и останется доллар основной мировой валютой. Он уже пару серьезных бурь пережил, уже сильно утратил в цене за 30 последних лет - но почему-то не утратил своей роли.

Тут вспоминаю Жабу, в динамике доллара нет логики , скорее есть анти-логика. Поэтому может он и прав - про то, что если США - "всем кому должны - простят свои долги" -то доллар резво скакнет вверх ?

Все это достигается манипуляциями - поэтому никто не спешит вам определить коридор.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:48

  Волгарь написав:Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.


Скажите, в ходе данного процесса США допустит всю долларовую массу в наличной и безналичной форме для приобретения земли, недвижимости, производств на свою территорию ?
tumos
 
Повідомлень: 845
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1756175717581759
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.