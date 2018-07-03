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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:57
Волгарь написав:
Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).
Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.
Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.
Итого, Входные: валюта доллар.
Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.
По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.
Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть.
Мне кажется не такой он простой
. Есть вариант - разложить деньги в разные "банки". Часть в недвигу - только недвига недвиге рознь. Если есть возможность вложиться в перспективную недвигу. Есть районы - где гараж можно очень выгодно сдавать ( типа в историческом центре). Некоторы рассматривают недвигу за границей. Часть в валюте - можно 2-3 валюты иметь. Часть в золото вложить. Все конечно на ваше усмотрение и на ваш риск. Вряд ли вам тут опишут коридор.... С золотом это на много сложнее чем с валютой. Возьмите золото как стабилизационный фонд - если не спекульнете - будет вам страховка. Если пойдет в рост - спекульнете, не пойдет - будет как пенсионные накопления. Это я не даю вам лично рекомендации. Я пишу как теоретически вложиться с минимальными рисками. Много зависит от деталей.
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kalinavalera1
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:58
Волгарь написав:
Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.
Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
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tumos
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:32
tumos написав:
Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
Интересно ответ Волгаря будет почитать.
Мое мнение - особо альтернативы ведь нет. Вы не употребили слово "основной" мировой валюты. Есть же евро, швейцарский франк, английский фунт, крипто-деньги. Доллар может быть в употреблении , но уже не как основная валюта , а на ряду с другими. Это может быть плавный переход - утрата доверия и интереса к доллару. Хотя инфляция доллара уже была очень серьезная - и доллар остался основной мировой валютой все равно. И отказ от золотого обеспечения - уже был. И ничего не последовало. Финансовому миру после этого навязали абсурдное мнение - что это золото виновато и это оно не справилось со своей задачей - гарантировать ценность доллара. И поэтому оно никому не нужно. А доллар как и раньше ухарь-молодец- и обладает сверхценностью. Вполне может быть и останется доллар основной мировой валютой. Он уже пару серьезных бурь пережил, уже сильно утратил в цене за 30 последних лет - но почему-то не утратил своей роли.
Тут вспоминаю Жабу, в динамике доллара нет логики , скорее есть анти-логика. Поэтому может он и прав - про то, что если США - "всем кому должны - простят свои долги" -то доллар резво скакнет вверх ?
Все это достигается манипуляциями - поэтому никто не спешит вам определить коридор.
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kalinavalera1
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:48
Волгарь написав:
Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.
Скажите, в ходе данного процесса США допустит всю долларовую массу в наличной и безналичной форме для приобретения земли, недвижимости, производств на свою территорию ?
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tumos
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