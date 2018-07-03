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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1756175717581759 Додано: Вів 03 лип, 2018 18:57 Волгарь написав: Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).

Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.

Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.

Итого, Входные: валюта доллар.

Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.

По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.

Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть. По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть.



Мне кажется не такой он простой . Есть вариант - разложить деньги в разные "банки". Часть в недвигу - только недвига недвиге рознь. Если есть возможность вложиться в перспективную недвигу. Есть районы - где гараж можно очень выгодно сдавать ( типа в историческом центре). Некоторы рассматривают недвигу за границей. Часть в валюте - можно 2-3 валюты иметь. Часть в золото вложить. Все конечно на ваше усмотрение и на ваш риск. Вряд ли вам тут опишут коридор.... С золотом это на много сложнее чем с валютой. Возьмите золото как стабилизационный фонд - если не спекульнете - будет вам страховка. Если пойдет в рост - спекульнете, не пойдет - будет как пенсионные накопления. Это я не даю вам лично рекомендации. Я пишу как теоретически вложиться с минимальными рисками. Много зависит от деталей. Мне кажется не такой он простой. Есть вариант - разложить деньги в разные "банки". Часть в недвигу - только недвига недвиге рознь. Если есть возможность вложиться в перспективную недвигу. Есть районы - где гараж можно очень выгодно сдавать ( типа в историческом центре). Некоторы рассматривают недвигу за границей. Часть в валюте - можно 2-3 валюты иметь. Часть в золото вложить. Все конечно на ваше усмотрение и на ваш риск. Вряд ли вам тут опишут коридор.... С золотом это на много сложнее чем с валютой. Возьмите золото как стабилизационный фонд - если не спекульнете - будет вам страховка. Если пойдет в рост - спекульнете, не пойдет - будет как пенсионные накопления. Это я не даю вам лично рекомендации. Я пишу как теоретически вложиться с минимальными рисками. Много зависит от деталей. kalinavalera1

Повідомлень: 4458 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 19:58 Волгарь написав: Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене. Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.



Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ? Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ? tumos Повідомлень: 845 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 21:32 Re: Горячие новости по драгоценным металлам tumos написав: Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ? Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?



Интересно ответ Волгаря будет почитать.

Мое мнение - особо альтернативы ведь нет. Вы не употребили слово "основной" мировой валюты. Есть же евро, швейцарский франк, английский фунт, крипто-деньги. Доллар может быть в употреблении , но уже не как основная валюта , а на ряду с другими. Это может быть плавный переход - утрата доверия и интереса к доллару. Хотя инфляция доллара уже была очень серьезная - и доллар остался основной мировой валютой все равно. И отказ от золотого обеспечения - уже был. И ничего не последовало. Финансовому миру после этого навязали абсурдное мнение - что это золото виновато и это оно не справилось со своей задачей - гарантировать ценность доллара. И поэтому оно никому не нужно. А доллар как и раньше ухарь-молодец- и обладает сверхценностью. Вполне может быть и останется доллар основной мировой валютой. Он уже пару серьезных бурь пережил, уже сильно утратил в цене за 30 последних лет - но почему-то не утратил своей роли.



Тут вспоминаю Жабу, в динамике доллара нет логики , скорее есть анти-логика. Поэтому может он и прав - про то, что если США - "всем кому должны - простят свои долги" -то доллар резво скакнет вверх ?



Все это достигается манипуляциями - поэтому никто не спешит вам определить коридор. Интересно ответ Волгаря будет почитать.Мое мнение - особо альтернативы ведь нет. Вы не употребили слово "основной" мировой валюты. Есть же евро, швейцарский франк, английский фунт, крипто-деньги. Доллар может быть в употреблении , но уже не как основная валюта , а на ряду с другими. Это может быть плавный переход - утрата доверия и интереса к доллару. Хотя инфляция доллара уже была очень серьезная - и доллар остался основной мировой валютой все равно. И отказ от золотого обеспечения - уже был. И ничего не последовало. Финансовому миру после этого навязали абсурдное мнение - что это золото виновато и это оно не справилось со своей задачей - гарантировать ценность доллара. И поэтому оно никому не нужно. А доллар как и раньше ухарь-молодец- и обладает сверхценностью. Вполне может быть и останется доллар основной мировой валютой. Он уже пару серьезных бурь пережил, уже сильно утратил в цене за 30 последних лет - но почему-то не утратил своей роли.Тут вспоминаю Жабу, в динамике доллара нет логики , скорее есть анти-логика. Поэтому может он и прав - про то, что если США - "всем кому должны - простят свои долги" -то доллар резво скакнет вверх ?Все это достигается манипуляциями - поэтому никто не спешит вам определить коридор. kalinavalera1

Повідомлень: 4458 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 21:48 Волгарь написав: Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене. Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.



Скажите, в ходе данного процесса США допустит всю долларовую массу в наличной и безналичной форме для приобретения земли, недвижимости, производств на свою территорию ? Скажите, в ходе данного процесса США допустит всю долларовую массу в наличной и безналичной форме для приобретения земли, недвижимости, производств на свою территорию ? tumos Повідомлень: 845 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 22:34 kalinavalera1 написав: jabba написав: kalinavalera1 написав: Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера. Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера.

Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать? Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать?



Лучше вам меня читать повнимательнее. Многие пишут убедительно, но не вы. Хотя я открыт к любым аргументам готов поменять точку зрения, так как она у меня расплывчатая. Я не утверждаю - что владею истиной. Но все же ближе к истине чем вы. Что вы понимаете под лидерством ? Англия проиграла 1 мировую войну ? Ну это сильно преувеличено - типа Англию захватили разве враги ? Так и США все войны проигрывали - возьмите Вьетнам и тп. Англия потеряла колонии ? И что ? А у США много колоний ? У кого сегодня есть колонии? Может Англия избрала самый выгодный и оптимальный вариант процветания ? США печатает доллар? Это признак лидерства? А вспомните как появился доллар ? И мысль, что английская корона имеет свою долю и в этом бизнесе тоже очень возможна. Вы считаете лидером того, кто ставит другим странам свои условия и принуждает их выполнять ? Как вы лидерство понимаете для начала? Вы можете это сформулировать ясно? Лучше вам меня читать повнимательнее. Многие пишут убедительно, но не вы. Хотя я открыт к любым аргументам готов поменять точку зрения, так как она у меня расплывчатая. Я не утверждаю - что владею истиной. Но все же ближе к истине чем вы. Что вы понимаете под лидерством ? Англия проиграла 1 мировую войну ? Ну это сильно преувеличено - типа Англию захватили разве враги ? Так и США все войны проигрывали - возьмите Вьетнам и тп. Англия потеряла колонии ? И что ? А у США много колоний ? У кого сегодня есть колонии? Может Англия избрала самый выгодный и оптимальный вариант процветания ? США печатает доллар? Это признак лидерства? А вспомните как появился доллар ? И мысль, что английская корона имеет свою долю и в этом бизнесе тоже очень возможна. Вы считаете лидером того, кто ставит другим странам свои условия и принуждает их выполнять ? Как вы лидерство понимаете для начала? Вы можете это сформулировать ясно?

Я не знаю что и как у вас скачет в мыслях особенно с течением большого времени - нескольких десятков минут или даже одних суток, но обсуждалось одно единственное лидерство, не имеющее не то что двух но даже полутора разных толкований и пониманий - обсуждалось эмиссия страной основной резервной мировой валюты. Коей до фактического поражения Англии во второй мировой войне безраздельно был английский фунт. А доллар ФРС был до 2 мировой войны диковинной экзотикой в мировой торговле и валютных резервах - типо как сейчас канадский доллар. Я не знаю что и как у вас скачет в мыслях особенно с течением большого времени - нескольких десятков минут или даже одних суток, но обсуждалось одно единственное лидерство, не имеющее не то что двух но даже полутора разных толкований и пониманий - обсуждалось эмиссия страной основной резервной мировой валюты. Коей до фактического поражения Англии во второй мировой войне безраздельно был английский фунт. А доллар ФРС был до 2 мировой войны диковинной экзотикой в мировой торговле и валютных резервах - типо как сейчас канадский доллар. jabba

Повідомлень: 5022 З нами з: 18.12.08 Подякував: 287 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 22:36 Re: Горячие новости по драгоценным металлам tumos написав: Скажите, в ходе данного процесса США допустит всю долларовую массу в наличной и безналичной форме для приобретения земли, недвижимости, производств на свою территорию ? Скажите, в ходе данного процесса США допустит всю долларовую массу в наличной и безналичной форме для приобретения земли, недвижимости, производств на свою территорию ?



Все не так линейно. Амеры живут богато, и привыкли не особо напрягаться, продавая образно выражаясь зеленую бумагу и получая за нее все нужные им товары. У них производство давно в упадке. Все делают в Китае, даже тот же Айфон. Так что то, что китайцы строят и покупают у них землю, недвигу, даже мосты, нефтяные вышки - это своего рода компромисс - и вклад в индустриализацию США - вернее в подъем промышленности США. Китайцы будут работать в США и платить налоги в казну США , а не в казну Китая. Тут будут разумные компромиссы. Точных объемов не знаю. Это не решение всех вопросов для США. Но вполне выгодный в нескольких аспектах выход из ситуации.



США -это огромная территория - и огромные природные богатства. Что они теряют продав землю китайцам ? Китайцы эту землю не увезут в Китай , а просто будут на ней работать. Эта змля не станет территорией Китая. Она будет в частном владении какого-то китайца, который будет жить в США. Что плохого ? Я вам уже писал - разделяйте частные долги и государственные долги, государственную собственность и частную собственность. В моем примере - речь идет о государственном долге США китайцу- частнику- который в кредит поставлял США продукцию. Например для армии. Образовался огромны долг. Ему отдали кусок земли - с собой он его не вывезет в Китай



В таких случаях есть какие-то ограничения. Но их при необходимости можно отменить. Все не так линейно. Амеры живут богато, и привыкли не особо напрягаться, продавая образно выражаясь зеленую бумагу и получая за нее все нужные им товары. У них производство давно в упадке. Все делают в Китае, даже тот же Айфон. Так что то, что китайцы строят и покупают у них землю, недвигу, даже мосты, нефтяные вышки - это своего рода компромисс - и вклад в индустриализацию США - вернее в подъем промышленности США. Китайцы будут работать в США и платить налоги в казну США , а не в казну Китая. Тут будут разумные компромиссы. Точных объемов не знаю. Это не решение всех вопросов для США. Но вполне выгодный в нескольких аспектах выход из ситуации.США -это огромная территория - и огромные природные богатства. Что они теряют продав землю китайцам ? Китайцы эту землю не увезут в Китай , а просто будут на ней работать. Эта змля не станет территорией Китая. Она будет в частном владении какого-то китайца, который будет жить в США. Что плохого ? Я вам уже писал - разделяйте частные долги и государственные долги, государственную собственность и частную собственность. В моем примере - речь идет о государственном долге США китайцу- частнику- который в кредит поставлял США продукцию. Например для армии. Образовался огромны долг. Ему отдали кусок земли - с собой он его не вывезет в КитайВ таких случаях есть какие-то ограничения. Но их при необходимости можно отменить. kalinavalera1

Повідомлень: 4458 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1756175717581759 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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