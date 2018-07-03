|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:57
Волгарь написав:
Хочу заметить, я частное лицо с небольшим, не просто нажитым, капиталом (недавно продал небольшую квартирко).
Не имею опыта с покупкой/продажей ,,жижи,, и понятия не имею как это делаеться.
Валютные спекуляции пока не интересны, так как в моем случае продавать доллар уже поздно, и надо ждать декабря месяца чтобы войти в эту игру.
Итого, Входные: валюта доллар.
Цель: Хотелось бы сохранить и по возможности приумножить.
По совокупности всего вышеизложенного дам простой совет - положите эти деньги в банку.
Стеклянную. Так Вы их точно сохраните. Будете пытаться приумножить - скорее всего потеряете часть.
Мне кажется не такой он простой
. Есть вариант - разложить деньги в разные "банки". Часть в недвигу - только недвига недвиге рознь. Если есть возможность вложиться в перспективную недвигу. Есть районы - где гараж можно очень выгодно сдавать ( типа в историческом центре). Некоторы рассматривают недвигу за границей. Часть в валюте - можно 2-3 валюты иметь. Часть в золото вложить. Все конечно на ваше усмотрение и на ваш риск. Вряд ли вам тут опишут коридор.... С золотом это на много сложнее чем с валютой. Возьмите золото как стабилизационный фонд - если не спекульнете - будет вам страховка. Если пойдет в рост - спекульнете, не пойдет - будет как пенсионные накопления. Это я не даю вам лично рекомендации. Я пишу как теоретически вложиться с минимальными рисками. Много зависит от деталей.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4458
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:58
Волгарь написав:
Работа денежного насоса заключается в том, что для рефиннасирования старых долгов и покрытия дефицита бюджета Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.
Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 845
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:32
tumos написав:
Скажите, в ходе описанного процесса доллар будет выполнять функцию мировой валюты ?
Интересно ответ Волгаря будет почитать.
Мое мнение - особо альтернативы ведь нет. Вы не употребили слово "основной" мировой валюты. Есть же евро, швейцарский франк, английский фунт, крипто-деньги. Доллар может быть в употреблении , но уже не как основная валюта , а на ряду с другими. Это может быть плавный переход - утрата доверия и интереса к доллару. Хотя инфляция доллара уже была очень серьезная - и доллар остался основной мировой валютой все равно. И отказ от золотого обеспечения - уже был. И ничего не последовало. Финансовому миру после этого навязали абсурдное мнение - что это золото виновато и это оно не справилось со своей задачей - гарантировать ценность доллара. И поэтому оно никому не нужно. А доллар как и раньше ухарь-молодец- и обладает сверхценностью. Вполне может быть и останется доллар основной мировой валютой. Он уже пару серьезных бурь пережил, уже сильно утратил в цене за 30 последних лет - но почему-то не утратил своей роли.
Тут вспоминаю Жабу, в динамике доллара нет логики , скорее есть анти-логика. Поэтому может он и прав - про то, что если США - "всем кому должны - простят свои долги" -то доллар резво скакнет вверх ?
Все это достигается манипуляциями - поэтому никто не спешит вам определить коридор.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4458
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:48
Волгарь написав:
Казначейство каждый год размещает все более возрастающий объем обязательств. В какой-то момент (видимо, в середине следующего десятилетия) мировой финансовый рынок не сможет абсорбировать весь этот объем при практически любой доходности, и часть долга начнет выплачиваться...долларами. Чем больше будет эта доля, тем ниже будет курс доллара и выше доходность по обязательствам. В результате, обязательства перестанут покупать в принципе, и долг буде погашаться просто выпуском все новых долларов, падающих в цене.
Скажите, в ходе данного процесса США допустит всю долларовую массу в наличной и безналичной форме для приобретения земли, недвижимости, производств на свою территорию ?
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 845
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:34
kalinavalera1 написав: jabba написав: kalinavalera1 написав:
Возникает вопрос. Почему Англия - "уступила пальму первенства" ? Почему-то уверен, что ее не победили , а она сама отказалась от бремени лидера.
Страна фактически понесла поражение в затеянном ею же мировой войне, экономика в руинах, золотой запас уехал в США за долги по военным поставкам, колонии отделяются - это добровольно? Может Вам стоит меньше писать а больше читать?
Лучше вам меня читать повнимательнее. Многие пишут убедительно, но не вы. Хотя я открыт к любым аргументам готов поменять точку зрения, так как она у меня расплывчатая. Я не утверждаю - что владею истиной. Но все же ближе к истине чем вы. Что вы понимаете под лидерством ? Англия проиграла 1 мировую войну ? Ну это сильно преувеличено - типа Англию захватили разве враги ? Так и США все войны проигрывали - возьмите Вьетнам и тп. Англия потеряла колонии ? И что ? А у США много колоний ? У кого сегодня есть колонии? Может Англия избрала самый выгодный и оптимальный вариант процветания ? США печатает доллар? Это признак лидерства? А вспомните как появился доллар ? И мысль, что английская корона имеет свою долю и в этом бизнесе тоже очень возможна. Вы считаете лидером того, кто ставит другим странам свои условия и принуждает их выполнять ? Как вы лидерство понимаете для начала? Вы можете это сформулировать ясно?
Я не знаю что и как у вас скачет в мыслях особенно с течением большого времени - нескольких десятков минут или даже одних суток, но обсуждалось одно единственное лидерство, не имеющее не то что двух но даже полутора разных толкований и пониманий - обсуждалось эмиссия страной основной резервной мировой валюты. Коей до фактического поражения Англии во второй мировой войне безраздельно был английский фунт. А доллар ФРС был до 2 мировой войны диковинной экзотикой в мировой торговле и валютных резервах - типо как сейчас канадский доллар.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5022
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:36
tumos написав:
Скажите, в ходе данного процесса США допустит всю долларовую массу в наличной и безналичной форме для приобретения земли, недвижимости, производств на свою территорию ?
Все не так линейно. Амеры живут богато, и привыкли не особо напрягаться, продавая образно выражаясь зеленую бумагу и получая за нее все нужные им товары. У них производство давно в упадке. Все делают в Китае, даже тот же Айфон. Так что то, что китайцы строят и покупают у них землю, недвигу, даже мосты, нефтяные вышки - это своего рода компромисс - и вклад в индустриализацию США - вернее в подъем промышленности США. Китайцы будут работать в США и платить налоги в казну США , а не в казну Китая. Тут будут разумные компромиссы. Точных объемов не знаю. Это не решение всех вопросов для США. Но вполне выгодный в нескольких аспектах выход из ситуации.
США -это огромная территория - и огромные природные богатства. Что они теряют продав землю китайцам ? Китайцы эту землю не увезут в Китай , а просто будут на ней работать. Эта змля не станет территорией Китая. Она будет в частном владении какого-то китайца, который будет жить в США. Что плохого ? Я вам уже писал - разделяйте частные долги и государственные долги, государственную собственность и частную собственность. В моем примере - речь идет о государственном долге США китайцу- частнику- который в кредит поставлял США продукцию. Например для армии. Образовался огромны долг. Ему отдали кусок земли - с собой он его не вывезет в Китай
В таких случаях есть какие-то ограничения. Но их при необходимости можно отменить.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4458
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|